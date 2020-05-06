بعد قرار الساسة.. رابطة الدوري تحدد 15 مايو موعدا لعودته

منحت السلطات السياسية الألمانية الأربعاء (السادس من مايو/ أيار 2020) الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الألماني كرة القدم "بوندسليغا" في النصف الثاني من الشهر الجاري بعد توقف بسبب جائحة كورونا. وبسبب الخلاف بين رؤساء حكومات الولايات على تاريخ محدد للعودة تُركت هذه المهمة لرابطة الدوري. وبالفعل جاء في خبر عاجل أن الرابطة تحدد 15 مايو/أيار موعدا للاستئناف.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الـ16، عبر دائرة الفيديو. وقالت ميركل بعد الاجتماع "يمكن استئناف البوندسليغا (الدرجة الأولى والثانية) في النصف الثاني من مايو/ أيار مع احترام القواعد (الصحية) التي تم التوافق عليها".

الكرة باتت في مرمى رئيس ابطة الدوري الألماني كريستيان زايبرت لتحديد تاريخ دقيق لعودة الدوري.

وعلى الفور رحبت رابطة الدوري الألماني بالخطوة، موضحة أنها ستحدد التفاصيل في اجتماع تعقده الخميس عبر تقنية الفيديو. وقال رئيسها كريستيان زايفرت "قرار اليوم هو نبأ جيد للبوندسليغا"، واضعا الأندية وأفرادها أمام "المسؤولية الكبيرة" الملقاة على عاتقهم "للالتزام بالقواعد التنظيمية بطريقة منضبطة". في غضون ذلك ورد حبر عاجل أن الرابطة حددت يوم 15 مايو/ أيار موعدا لاستئناف الدوري.

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الموسم في 30 حزيران/ يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني التي تقدر بـ 300 مليون يورو (325 مليون دولار)، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية باتت على شفير الإفلاس.

وكان بايرن ميونيخ بطل المواسم السبعة الماضية، يتصدر ترتيب البوندسليغا عند توقف المنافسات قبل المرحلة السادسة والعشرين (من أصل 34)، متقدما بفارق أربع نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.

وفي تعليق على الخطوة، أكد أحد أبرز رموزه، كارل هاينتز-رومينيغه، أن النادي البافاري "يتطلع قدما للتمكن من استئناف اللعب". أما نظيره في دورتموند هانز يوآخيم-فاتسكه فأعرب عن سروره "لأن الناس في ألمانيا تصرفوا بطريقة مذهلة ساهمت في احتواء تفشي الوباء".

ويبدو أن مخطط استئناف الموسم لم يتأثر باكتشاف 10 حالات إيجابية ضمن الجولة الأولى لفحوص كشف الإصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف أندية البوندسليغا.

ووضعت الرابطة بروتوكولا صحيا صارما من أجل عودة المباريات، اذ سيسمح بتواجد 300 شخص خلالها، وإقامة مناطق لتحاشي الاتصال بين الأشخاص على الشكل التالي منطقة "أرضية الملعب"، منطقة "المنصة"، والمنطقة "الخارجية".

وستفرض على اللاعبين إجراءات للوقاية، تشمل منع المصافحة والصور الجماعية لكل فريق. كما سيتم ترك أماكن فارغة بين اللاعبين على مقاعد البدلاء. كما تطال الإجراءات التمارين والتنقل وشروط الإقامة وتشمل كذلك اختبارات دورية للكشف عن كورونا في جميع الأندية الـ36.

ص.ش/أ.ح (ا ف ب، د ب أ)