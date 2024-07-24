بعد فوضى.. فوز ثمين للمغرب على الأرجنتين في بداية الأولمبياد

ألغى الحكم هدفا للأرجنتين في مرمى المغرب، بعد نحو ساعتين من توقف مباراتهما الجدلية، ففاز بطل إفريقيا 2-1 في مستهل مشواره في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. كما قلب العراق تخلفه بهدف إلى فوز على أوكرانيا.

حقق منتخب المغرب فوزا على الأرجنتين بنتيجة 2/1 في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد قرار مثير للجدل. وكان المنتخب المغربي تقدم بهدفين سجلهما لاعبه سفيان رحيمي في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، والسادسة في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وقلص منتخب الأرجنتين الفارق بهدف جوليانو سيميوني في الدقيقة 68. واحتسب الحكم السويدي جلين نيبيرغ ربع ساعة وقت بدل ضائع، لكن المنتخب الأرجنتيني سجل هدفا ثانيا لكريستيان ميدينا في الدقيقة 16.

وعبرت الجماهير المغربية الحاضرة في ملعب جوفري جيشارد عن غضبها الشديد واقتحمت أرض الملعب، بينما أعلن الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن انتهاء المباراة بالتعادل 2/2.

ألغى الحكم السويدي الهدف الثاني للأرجنتين بداعي التسلل بعد التشاور مع غرفة حكم الفيديو المساعد "فار". صورة من: Silvia Izquierdo/dpa/picture alliance

لكن الحكم السويدي لم يكن قد أنهى المباراة بالفعل بعدما دخل لاعبو الأرجنتين إلى غرفة خلع الملابس لتفادي الاحتكاك مع الجماهير المغربية. وظهرت رسالة على الشاشة الإلكترونية للملعب "المباراة تم إيقافها، نرجو منكم مغادرة الملعب".

وبعد أكثر من ساعة ونصف، ألغى الحكم السويدي الهدف الثاني للأرجنتين بداعي التسلل بعد التشاور مع غرفة حكم الفيديو المساعد "فار".

وعاد لاعبو الفريقين مجددا لاستكمال ثلاث دقائق فقط من المباراة بدون حضور جماهيري، لتنتهي بفوز ثمين وتاريخي للمغرب هو الأول أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

حقق منتخب العراق فوزا ثمينا على أوكرانيا في المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. صورة من: Nir Elias/REUTERS

العراق يقلب تخلفه بهدف إلى فوز على أوكرانيا

في غضون ذلك حقق منتخب العراق فوزا ثمينا على أوكرانيا بنتيجة 2/1 في المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأربعاء.

ولم يحافظ منتخب أوكرانيا على تقدمه بهدف سجله فالنتين روبشينسكي في الدقيقة 53.

وأدرك المنتخب العراقي التعادل بهدف لقائده ومهاجمه المخضرم أيمن حسين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 75 أضاف علي جاسم الهدف الثاني، لينتزع أسود الرافدين ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة قوية في الجولة الثانية يوم السبت المقبل ضد الأرجنتين فيما سيلعب المغرب ضد أوكرانيا، والأرجنتين ضد العراق.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)