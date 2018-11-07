 بعد فوز الديمقراطيين.. التغييرات المتوقعة لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط | سياسة واقتصاد | DW | 07.11.2018

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سياسة واقتصاد

بعد فوز الديمقراطيين.. التغييرات المتوقعة لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط

بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بمجلس النواب الأمريكي، برزت على السطح أسئلة تتعلق بانعكاسات هذا الفوز على المشهد في الشرق الأوسط. فما هي أهم تلك الملفات، وكيف يمكن أن تتاثر بنتيجة الانتخابات؟

USA, Washington: U.S. Capitol zwischen Herbstblättern (Reuters/K. Lamarque)

حقق الديمقراطيون انتصاراً كبيراً في الانتخابات التشريعية الأمريكية بمنتصف الولاية الرئاسية، بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب. واحتفظ الجمهوريون بغالبيتهم في مجلس الشيوخ، ما أتاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن "نجاح هائل"، دون أن يأتي على ذكر خسارة حزبه مجلس النواب:

ويتوقع على نحو كبير أن يكبّل هذا الانتصار الديمقراطي عمل ترامب في النصف الثاني من ولايته حتى عام 2021، وبدت إشارات ذلك واضحة في تصريحات زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، التي تعهدت "بترميم الضوابط والمحاسبة -التي نص عليها الدستور- على إدارة ترامب"، واعدة في المقابل بأن "كونغرس ديمقراطياً سيعمل على حلول تجمعنا، لأننا سئمنا جميعا الانقسامات".

وتعد خسارة مجلس النواب، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الممتازة، بمثابة انتكاسة شخصية لترامب، بعدما جعل من هذا الاقتراع استفتاء حقيقيا على شخصه.

لكن ما تأثير هذا الانتصار الديمقراطي على ملفات المنطقة العربية والشرق الأوسط؟

الأزمة الخليجية وقضية خاشقجي

Karte Strait of Hormuz Iran Oman EN

لا يعتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن نتيجة الانتخابات ستؤثر كثيراً على السياسة الخارجية الأمريكية، مضيفاً أن "مجلس الشيوخ هو الأكثر تأثيراً على مسائل السياسة الخارجية ومن ثم فإن الأغلبية التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب قد لا يكون لها انعكاس كبير على السياسة الخارجية الأمريكية" بحسب ما قال في مقابلة له مع DWعربية.

لكنه يستدرك قائلاً إن التأثير يمكن أن يحدث "إذا ما اقترح ترامب إجراءات تترتب عليها تبعات مالية. ففي هذه الحالية قد يعترض مجلس النواب الجديد على تخصيص أموال لما يريده الرئيس وبالتالي لا أعتقد أن هناك تغييراً كبيراً سيحدث في هذا الإطار ويشمل ذلك الأوضاع القائمة في منطقة الخليج".

واتفق الدكتور أحمد غانم، المحلل السياسي الأمريكي والعضو السابق بالحزب الديمقراطي، مع هذا الطرح، مؤكداً في مقابلة له مع DW عربية على أن توجهات مجلس النواب الجديد لن تختلف كثيراً عن سابقه ذي الأغلبية الجمهورية، وأن الفارق الوحيد هو أن "المجلس الجديد قد يمارس بعض الضغوط على البيت الأبيض، مستغلا في ذلك قضية خاشقجي لكبح جماح ولي العهد السعودي. ولكن دون دفع إلى تغيير نظام الحكم، والذي تعمل أمريكا على استقراره". ويرى أن واشنطن تريد أن يكون "التغيير من داخل بيت الحكم السعودي نفسه لتأكيد استقرار الأوضاع في المنطقة".

"صفقة القرن"

خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا يعرف شيئا عن هذه الصفقة.

Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

غاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي

هذا ما أشار إليه الدكتور مصطفى كامل السيد، والذي أكد على أن هذه الصفقة إن صحت فمعالمها ليست واضحة تماماً، "وفي كل الحالات فإن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يميلان لصالح إسرائيل. وبالتالي فأي سياسة ستُرضي إسرائيل سيرضى عنها أعضاء المجلسين. وعموما فإن مجلس النواب لا يتدخل كثيراً في السياسة الخارجية، ولكن إذا كانت صفقة القرن هذه تقتضي وجود اعتمادات مالية لها ففي هذه الحالة يمكن أن يتدخل مجلس النواب".

الدكتور أحمد غانم المحلل السياسي الأمريكي أكد على أن "صفقة القرن" ما هي إلا مصطلح إعلامي أطلقه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية للرئاسة "فلا يوجد مركز بحثي واحد في أمريكا، ولا حتى أعضاء الكونغرس لديهم أي معلومات تفصيلية في هذا الشأن. اللهم إلا ما كتبه جاريد كوشنر في إحدى الصحف. وهو أمر لا يمثل الإدارة الأمريكية بشكل رسمي أبداً".

مختارات

تباينت وسائل الإعلام الألمانية في تقييمها لنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية. ففي حين اعتبرها البعض "نصراً" للديمقراطيين، نظر إليها البعض الآخر على أنها "دعم" لسياسات ترامب المدمرة والمليئة بالأكاذيب والكراهية. (07.11.2018)

رغم خسارة الجمهوريين الأمريكيين لمجلس النواب فإن الحكومة الألمانية لا تتوقع أي تغيير جوهري في السياسة الخارجية الأمريكية، كما يرى آخرون أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على الصلاحيات الواسعة لدونالد ترامب. (07.11.2018)

وشدد غانم على أن مجلس النواب الجديد لا يمكن أن يصطدم أبداً مع الرئيس الأمريكي بشأن الفلسطينيين أو أي قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية "لأن لديهم بالفعل قنابل موقوتة في الداخل الأمريكي تحتاج إلى تعامل معها، وهذه معركة لا تستحق منهم مثل هذا الصدام المباشر مع الرئيس. والأولوية ستكون للمعارك التي لها علاقة مباشرة بالناخب الأمريكي مثل موضوع الرعاية الصحية والمعاشات والضرائب وبعض البرامج التربوية والتعليمية التي ألغاها ترامب".

وأشار إلى أنه "من الصعب جداً بل من المستحيل أن يدخل أي سياسي أمريكي في صدام مباشر مع الرئيس من أجل المسالة الفلسطينية أو أي قضية خارجية، وإلا سيكون قد أحرق نفسه سياسياً. خصوصاً أن أغلب هؤلاء النواب معرفتهم ضئيلة وسطحية للغاية بالسياسة الخارجية".

 حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط

منذ صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفت الحضور الأمريكي بشدة فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات في الشرق الأوسط.

يقول الدكتور أحمد غانم، المحلل السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي سابقاً، إن الولايات المتحدة لا تريد من الشرق الأوسط والخليج إلا استقرار الأوضاع "وهذا الملف واحد من الملفات النادرة للغاية التي يتفق فيها الديمقراطيون مع الجمهوريين، خاصة أنه ترسخ في الوعي الأمريكي أن أي استقرار في المنطقة سيتعارض مع أي تغيير لأنظمة الحكم العربية، لأن ذلك لن يكون في صالح أمريكا".

ويرى غانم أنه "لن يكون هناك أي دعم أمريكي ولا أي ضغوط إضافية في ملف حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم العربي أكثر من بعض البيانات التي تصدر بين حين وآخر. وعليه فلا أعتقد أبداً أن أمراً ما سيتغير في السياسة الأمريكية حيال مسالة حقوق الإنسان أو الديمقراطية في العالم العربي".

أما الدكتور مصطفى كامل السيد فيرى أن أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين قد يثيرون هذا الملف، لكن تأثيرهم الحاسم سيتضح عندما يجري الاتفاق على برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية، "وفي هذه الحالة يمكن لمجلس النواب أن يعترض على استمرار المساعدات لدول معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان".

عماد حسن

  • USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    استقالة على الأبواب؟

    يعيش جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع "ذي إنترسبت" الأميركي في مارس/ آذار، إذ سعت شركته العقارية في أبريل/ نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض. هذه الأنباء المتلاحقة دفعت بالسيناتوركريس مورفي للتصريح أنه من الواجب على كوشنر الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

  • Ivanka Trump (AFP/Getty Images/J. Watson)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    مطرودة من البيت الأبيض!

    كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير من البيت الأبيض. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير. وكان ترامب قد سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

  • Hope Hicks (Reuters/C. Barria)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رائعة، ولكن...

    في 28 فبراير/ شباط، أعلنت هوب هيكس استقالتها. هكيس، التي عملت لصالح عائلة ترامب منذ 2012، لم تذكر سبباً لاستقالتها، واكتفت بالقول: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، فيما وصفها ترامب قائلاً إنها "رائعة حقاً"، ومؤكداً على أنه سيفتقدها إلى جواره. هيكس عملت سكرتيرة صحفية لترامب خلال حملته الانتخابية، وتولت منصبها في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي كمديرة للاتصالات.

  • USA Anhörung James Comey, früherer FBI-Direktor (Reuters/J. Ernst)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    لم يكن دقيقاً .. فأُقيل!

    أُقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)؛ يوم 9 مايو/ أيار 2017. وذلك بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. بعد استقالته هدد كومي بكشف معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي ترامب.

  • John F. Kelly (Picture-Alliance/AP Photo/S. Walsh)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قد يقال من منصبه!

    جون كيلي، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، يعيش وضعاً صعباً قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي ترامب بأسلوب تعامله مع اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري. وقد تجاوز توتر العلاقات بين جون كيلي، كبير الموظفين، وكوشنير، الذي مُنع من الاطلاع على أسرار مهمة، إلى ترامب، الذي بدا متوتراً وهو يسأل إن كان كوشنير استثناءاً، فأجاب بأنه أوكل الأمر إلى جون كيلي.

  • München MSC 2018 | US-Nationaler Sicherheitsberater Herbert R McMaster (Imago/photothek/F. Gaertner)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    على أهبة المغادرة!

    أعلنت وسائل إعلام أميركية يوم الجمعة الماضي (2 مارس/ آذار2018) عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن". كما نقلت أنه سيترك منصبه إثر "نقاط توتر عديدة" مع الرئيس، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحياناً. وكان ترامب قد أعلن عن تعيينه في20 فبراير/ شباط 2017 بعد قرابة أسبوع من استقالة مستشاره السابق مايكل فلين.

  • USA Michael Flynn in Washington (picture-alliance/abaca/R. Sachs)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    التهمة: "تضليل" الإدارة الأميركية"

    أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، على خلفية اتهامه بـ "تضليل" الإدارة الأميركية بشأن إجرائه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وكان فلين قد قدم استقالته يوم 13 فبراير/ شباط2017.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رفضت قراره، فأُطيح بها!

    أقال دونالد ترامب ليلة الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني2017 وزيرة العدل السابقة؛ سالي ييتس، بعد رفضها الدفاع عن قرار ترامب الذي يخص منع سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رفضها هذا أدخلها في قلب "أكبر جدلٍ" شهدته أيام ترامب الأولى في الرئاسة، حسب ما تناقله كثير من المواقع الإخبارية.

  • USA Gary Cohn in New York (Getty Images/D. Angerer)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    كتب استقالته...

    نقلت وكالة رويترز قبل ستة أشهر أن غاري كون كتب مسودة استقالته بالرغم من أنه لا يزال في منصبه. كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كتب مسودة استقالته بسبب ما اعتبره رد فعل ضعيف من الإدارة على الاشتباكات التي وقعت بين محتجين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين للعنصرية. لكنه قرر الاستمرار في منصبه.

  • USA | Pressekonferenz Justizminister Jeff Sessions über DACA-Programm (REUTERS/Y. Gripas)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قدم استقالته أكثر من مرة!

    يقال إن جيف سيشنز قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل. وزير العدل الأمريكي، الذي نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة ترامب مع روسيا، أثار “خيبة أمل كبيرة” عند ترامب. وقد عاد الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري (مارس/ آذار 2018) ليشن هجوماً جديداً عليه، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

بات ترامب مؤخراً أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض. (05.03.2018)  

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