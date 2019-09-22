 بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة... الأنظار تتجه لغانتس | أخبار | DW | 21.10.2019

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أخبار

بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة... الأنظار تتجه لغانتس

للمرة الثانية بعد إجراء الانتخابات العامة مرتين، يفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة. نتناياهو أعاد التفويض للرئيس الإسرائيلي الذي أعلن أنه سيكلف بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Benny Gantz (Reuters/A. Cohen)

بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق ـ أبيض".

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في  بيان اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن ريفلين سيكلف بيني غانتس زعيم حزب "أزرق ـ أبيض" بتشكيل حكومة. وأورد بيان لمكتب ريفلين ان كل أعضاء الكنيست سيتم ابلاغهم أن "الرئيس يعتزم النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة في أسرع وقت"، موضحا أن ذلك سيتم الخميس.

مختارات

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كاف من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي. وتأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو، الذي يتزعم حزب ليكود اليميني، إنه قرر التخلي عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة في أيلول/ سبتمبر. وأضاف أنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، بعد أن "عمل بلا كلل ... لتشكيل حكومة وحدة موسعة".

وهذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.

وكان حزب غانتس، "أزرق ـ أبيض"، هو أكبر الفائزين في الانتخابات التي أُجريت يوم 17 أيلول/ لكنه لم يحقق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. وحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا فاز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة غانتس  بـ33 مقعدا يليه حزب اليكود بـ31 مقعداً، ثم القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعداً.

وإذا أخفق غانتس في المهمة أيضا، وهو المتوقع على نطاق واسع، فسيتحتم إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ نيسان/ أبريل.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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نتنياهو يحاول تشكيل حكومة وطنية جديدة

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