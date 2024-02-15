بعد فشل الأولى ـ إطلاق مركبة فضائية خاصة للهبوط على القمر

في محاولة ثانية من نوعها تجريها جهة خاصة هذا العام، انطلقت مركبة فضائية لشركة "انتويتيف ماشينز" في مهمة للقيام بأول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن والأول بواسطة مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص.

تم بنجاح إطلاق مركبة فضائية خاصة أمريكية إلى القمر، وذلك بعد إرجاء المهمة 24 ساعة بسبب مشاكل تتعلق بالوقود. وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن المركبة نوفا- سي أوديسيوس، التي قامت ببنائها شركة " انتويتيف ماشينز " الأمريكية يمكن أن تصبح أول مهمة خاصة تهبط على سطح القمر.

وتحمل المهمة المسماة "اي ام-1" ("IM-1")، مركبة الهبوط المطورة من شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines التي تأسست سنة 2013 وتتخذ في هيوستن مقراً.

وقد أُطلق صاروخ "سبايس اكس فالكون 9" عند الساعة 01,06 الخميس (15 فبراير/ شباط 2024) في فلوريدا (06,06 بتوقيت غرينيتش) من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، بحسب ما كتبته شركة " سبايس اكس" في منشور عبر منصة " اكس". وقال المدير التنفيذي لشركة انتويتف ماشينز والشريك المؤسس ستيف التيموس قبل دقائق من إقلاع المركبة" كان هناك الكثير من الليالي التي لم ننم فيها استعدادا لهذا الأمر".

وتأمل "إنتويتيف ماشينز" في أن تصبح أول جهة غير حكومية تنجح في إرسال مركبة على القمر. وترتدي العملية حساسية أكبر مقارنة بسائر عمليات الإقلاع المعتادة لشركة سبايس اكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إذ يتعين أن تملأ مركبة الهبوط بالوقود المبرّد (الميثان السائل والأكسجين)، مباشرة قبل ملء خزانات صاروخها.

واضطر القائمون على المهمة إلى إرجاء محاولة إطلاق أولى كانت مقررة أساساً ليل الثلاثاء الأربعاء، بسبب مشكلة في درجة حرارة الميثان.

يُطلق على نموذج مركبة الهبوط المرسلة في هذه المهمة اسم "نوفا-سي" Nova-C، ويبلغ ارتفاعه أكثر من أربعة أمتار. وتحمل النسخة المستخدمة في هذه المهمة الأولى اسم "أوديسيوس". وكتبت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على منصة إكس "الأمر مؤكد: انفصلت مركبة الهبوط نوفا-سي وتواصل رحلتها إلى القمر".

وبعد الإقلاع، عقب انفصال مركبة الهبوط عن الطبقة العليا من الصاروخ، يتعين إجراء اتصال مع غرفة التحكم في "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines، الموجودة في هيوستن بولاية تكساس.

ويُفترض بعدها إجراء عملية دفع أولى للمحرك للتحقق من تشغيله وضبط المسار نحو القمر.

متى تهبط على سطح القمر؟

ستكون الرحلة سريعة. فإذا ما سارت الأمور وفق الخطط الموضوعة لها، ستحاول المركبة الهبوط على سطح القمر في الأسبوع المقبل، وتحديدا في 22 شباط/فبراير.

ونجحت الهند واليابان أخيراً في الهبوط على سطح القمر، لتصبحا رابع وخامس دولة تحقق هذه العملية، بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين.

لكن الكثير من الشركات الخاصة، بينها شركة أمريكية أخرى، فشلتفي تكرار هذا الإنجاز. وإذا نجحت "إنتويتيف ماشينز" في مهمتها، سيشكل ذلك علامة فارقة تاريخية لقطاع الفضاء، إذ سيمثل أول هبوط لمركبة فضائية أمريكية على سطح القمر منذ نهاية برنامج "أبولو" قبل أكثر من 50 عاماً.

وتندرج المهمة ضمن برنامج جديد يسمى "سي ال بي اس"(Commercial Lunar Payload Services) CLPS، أنشأته وكالة الفضاء الأمريكية، وكلّفت فيه شركات خاصة نقل معدات علمية إلى القمر، من أجل الاستعداد لعودة رواد الفضاء. ومن خلال الاعتماد على القطاع الخاص، تقول وكالة ناسا إنها تستطيع إرسال كميات أكبر من المواد، بشكل متكرر وبتكلفة أقل مقارنة بالمركبات التابعة لها.

وتبلغ قيمة العقد الذي وقعته وكالة ناسا لمهمة "إنتويتيف ماشينز" الأولى 118 مليون دولار.

أهمية موقع هبوط المركبة على القمر

أمّا موقع الهبوط المخطط له فهو حفرة قريبة من القطب الجنوبي للقمر، لم يتم استكشافها على نحو كبير بعد. ويُعدّ القطب الجنوبي للقمر مهماً لناسا، لأن الوكالة تسعى إلى أن يهبط رواد الفضاء هناك اعتباراً من عام 2026 على أقرب تقدير، كجزء من مهمات أرتيميس. ويرجع ذلك إلى وجود الماء هناك على شكل ثلج يمكن استغلاله.

وستراقب أربع كاميرات، على سبيل المثال، الهبوط والغبار المتصاعد أثناء هذه المرحلة، من أجل مقارنة آثار ذلك مع تأثيرات هبوط مهمات "أبولو" على القمر، والتي حصلت في نقطة أقرب من خط الاستواء.

وقد فشلت شركة أمريكية أولى، هي "أستروبوتيك"، المتعاقدة أيضاً مع وكالة ناسا لبرنامج CLPS، في الوصول إلى القمر في كانون الثاني/يناير. وتخطط "أستروبوتيك" للقيام باختبار جديد، بالإضافة إلى مهمتين أخريين لشركة "إنتويتيف ماشينز" (IM-2 وIM-3)، هذا العام. ومن المقرر أيضاً أن تجري شركة أمريكية ثالثة، هي "فايرفلاي ايروسبايس" Firefly Aerospace، تجربة مماثلة في عام 2024.

وانتهت اختبارات شركات أخرى، إسرائيلية ويابانية، بحوادث في العامين 2019 و2023.

وإذا نجحت الرحلة، فستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة أبولو إلى القمر في عام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة. وستمثل هذه المهمة حال نجاحها أيضا أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لناسا، إذ تحاول الولايات المتحدة إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل أن تهبط الصين بمركبتها الفضائية المأهولة هناك.

ص.ش/ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)