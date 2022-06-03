بعد غارات كييف.. بوتين يحذر من تزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب في حال قام الأخير بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن. وقال في مقابلة مع محطة روسيا-1 التلفزيونية الرسمية اليوم الأحد (5 حزيران/ يونيو 2022): "سنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير، التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل". وأعتبر أنه لا يوجد سوى هدف واحد من إمدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا، يتجلى حسب رأيه في "إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن".

وتسعى أوكرانيا للحصول على أنظمة صواريخ متعددة الراجمات مثل إم270 وإم142 هيمارس لضرب القوات ومستودعات الأسلحة الواقعة خلف خطوط القوات الروسية.

وعلى الرغم من أن مسؤولين روساً حذروا من أن قراراً أمريكياً بتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متقدمة قد يؤدي لتصعيد الصراع، قال بوتين إنه لن يسفر عن تغييرات جذرية في أرض المعركة. وتابع قائلاً: "ندرك أن تقديم الولايات المتحدة ودول أخرى (لأنظمة صواريخ متقدمة) يهدف إلى تعويض خسائر العتاد في هذا الجيش... هذا ليس أمراً جديداً. لا يغير أي شيء في جوهر الأمر". وفي مقتطف من ذات المقابلة تفاخر بوتين بأن القوات الروسية التي تستخدم مضادات للطائرات أسقطت عشرات المقاتلات الأوكرانية "بسهولة بالغة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ هيمارس عالية الدقة بعد أن تلقى تطمينات من كييف إنها لن تستخدمها في ضرب أهداف داخل روسيا.

وتابع بوتين أن مدى الصواريخ "لا يتوقف على المنظومة نفسها، بل على الصواريخ المستخدمة" مضيفا "ما نسمعه ونفهمه اليوم أن الأمر يتعلق بصواريخ يتراوح مداها بين 45 و70 كلم" في إشارة إلى صواريخ هيمار الأمريكية.

من جانب آخر أعلنت روسيا أنها دمرت مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا في الضربات الجوية التي استهدفت كييف الأحد وكانت الأولى منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إن "صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز تي-72 قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى كانت في الحظائر".

وفي وقت سابق، تحدّث رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي" في جنوب-شرق العاصمة عند الفجر، من دون تحديد ماهية المواقع المستهدفة. وبحسب قوات سلاح الجو الأوكرانية أطلقت قاذفات روسية من نوع تو-95 متمركزة في بحر قزوين فجرا صواريخ كروز باتجاه كييف تم تدمير أحدها.

بدوره أعلن عضو مجلس الإشراف على شركة السكك الحديد الأوكرانية "أوكرزاليزنيتشا" ومستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أن "الضربات استهدفت البنى التحتية" للشركة.

وكان هدوء نسبي عاد في الأسابيع الأخيرة إلى مدينة كييف بعدما تخلى الروس عن هجومهم على العاصمة الأوكرانية للتركيز على شرق أوكرانيا.

وفي تطور لاحق ذكر تقرير بصحيفة "الباييس" الأسبانية أن مدريد تعتزم إمداد إوكرانيا بدابات حربية رئيسية حديثة، مصنوعة في ألمانيا، لتزود البلاد بأحدث دبابات غربية لأول مرة. ودبابات "ليوبارد 2 إيه 4" مخزنة حاليا وسيتعين تجهيزها للاستخدام قبل نشرها، طبقا لما نقلته الصحيفة، نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع في مدريد.

ووفقا للمعلومات، من المقرر تدريب أطقم الدبابات الأوكرانية، في بادئ الأمر، في ليتوانيا ولاحقا في إسبانيا. كما تستعد مدريد أيضا لتزويد أوكرانيا ببطارية لصواريخ "اسبيد" المصنوعة في إيطاليا، المضادة للطائرات. ولم يعد النظام في الخدمة لدى الجيش الإسباني.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)