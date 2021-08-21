بعد عقود من التوتر - الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (24 أغسطس/ آب) أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وقال لعمامرة: "قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم (الثلاثاء)".

وكانت الجزائر قد قرّرت الأربعاء الماضي "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به. كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت إلى قرار قطع العلاقات مع المغرب قال وزير الخارجية الجزائري إنه جاء "على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر"، ساردا أحداثا منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الاخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، التي نفى المغرب صلته بها.

وأكد في المؤتمر الصحفي أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي، بحسب تعبيره.

كما حمل لعمامرة "قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (...)"، معتبرا أن "هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة" المغاربية.

ولم يعلق الجانب المغربي على قرار قطع العلاقات أو الاتهامات التي ساقتها الجزائر حتى لحطة نشر هذا الحبر، كما لم يتسن لرويترز التواصل مع وزارة الخارجية المغربية للتعليق.

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وكان ملك المغرب محمد السّادس قد ألقى خطابا مساء الجمعة الماضية في الذكرى الثامنة والستّين لثورة الملك والشعب عبر خلاله عن الأمل في "إقامة علاقات قويّة، بنّاءة ومتوازنة، خاصّة مع دول الجوار".

وقالت الجزائر الأسبوع الماضي إن حرائق الغابات المميتة التي شهدتها من تدبير جماعات وصفتها بأنها إرهابية، وقالت إن المغرب يدعم إحداها.

وأشار لعمامرة إلى ما وصفه بدعم المغرب لإحدى هذه الجماعات التي تطالب بالحكم الذاتي في منطقة القبائل الجزائرية وقال إن الرباط تجسست على مسؤولين جزائريين وتقاعست عن الالتزام بتعهدات متبادلة ومنها ما يتعلق بالصحراء الغربية.

وقال لعمامرة "إن المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد"، مشيرا إلى "أنه قد ثبت ضلوع هاتين المنظمتين بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994. وتساند الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)