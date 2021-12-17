 بعد عزلة الحروب والعقوبات.. سياح أجانب بدأوا باستكشاف العراق | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 27.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

بعد عزلة الحروب والعقوبات.. سياح أجانب بدأوا باستكشاف العراق

بعد عزلة مطبقة استمرت لعقود بسبب الحروب وما أعقبها من موجات العنف، بدأ بعض السياح الأجانب بالعودة لاكتشاف العراق بمدنه وآثاره، لكن القطاع السياحي هناك ما زال يعاني من مشاكل عدة.

سياح أجانب قرب مجسم لبوابة عشتار في مدينة بابل الأثرية - صورة بتاريخ 7 مارس 2022

سياح أجانب قرب مجسم لبوابة عشتار في مدينة بابل الأثرية

في يوم ربيعي من آذار/ مارس، وقفت السائحة الأمريكية إليانا أوفاييه لالتقاط صورة أمام مجسم لبوابة عشتار في  موقع بابل الأثري  العريق في وسط العراق، برفقة 14 سائحاً أجنبياً من بين كثيرين بدأوا بالتوافد إلى بلد فتح للتوّ أبوابه أمام العالم.

قبل عام، باتت تأشيرة الدخول تُمنح عند الوصول الى  بغداد  للعديد من الجنسيات الأجنبية، بعد عزلة عقود فرضتها الحروب وسياسات نظام البعث السابق، ما أنسى العالم مواقع العراق الأثرية الهامة المدرج بعضها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي يمكنها أن تنافس دولاً مثل مصر وسوريا والأردن.

مشاكل جمة

يأتي بعض السياح بشكل فردي بينهم صانعو محتوى يستكشفون البلاد وينشرون على "يوتيوب" فيديوهات عن الطعام والسكان والآثار لعشرات الآلاف من متابعيهم. فيما يأتي آخرون ضمن مجموعات سياحية مع شركات محلية خاصة تنظم جولات من بغداد إلى البصرة جنوباً ثم الموصل شمالاً.

عدا السياحة الدينية التي تعاني من المشاكل نفسها، القطاع جديد نسبياً على البلاد ولا يزال يفتقر للتنظيم والتمويل والبنى التحتية اللازمة واهتمام الحكومة، كما يقول أصحاب شركات خاصة يجهدون بشكل ذاتي لجذب السياح.

تروي إليانا المقيمة في كاليفورنيا وهي تتجول في مدن العراق مع شركة "بالعطلة" لتنظيم جولات سياحية، أنها تحلم بزيارة العراق منذ أن تلقّت عنه دروساً في تاريخ الفنون قبل 20 عاماً.وتضيف بالقول: "حين علمت أنه بإمكاننا الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، جئت حالما استطعت (...) أنا متحمسة لأرى كل ما يرتبط بمهد الحضارات". وتستطرد قائلة: "أول ما لاحظته هو دفء وكرم وطيبة الشعب العراقي، يرحّبون بك بابتسامة وهم مهذبون جداً وفخورون جداً ببلدهم".

جراح الماضي

رغم حماسها وشغفها بتاريخ العراق، لاحظت إليانا البالغة 50 عاماً وهي تعمل بشركة "غوغل"، تهالك البنى التحتية. ولا تزال مدينة بابل الأثرية - التي تحولت إلى قاعدة عسكرية للتحالف الدولي إبان الغزو الأمريكي للبلاد، تحمل ندوب الماضي، وكأنها لم تعتد على الزوار. يبدو الموقع مهجوراً. الأعشاب تتصاعد من بعض التفسخات في الأرض والمقاعد المتهالكة المخصصة لجلوس الزوار.

في الجهة الأخرى من الموقع، أعمال بناء وصيانة، عمال بخوذ صفراء وسترات فوسفورية، يحضّرون قطعاً حديدية وإسمنتية. النفايات تتراكم في الأرجاء، الأعشاب البرية والأشواك عرّشت على بعض جدران المدينة الأثرية.

بدوره يتحدث السائح الأمريكي جاستن غونزاليس (35 عاما) بابتسامة عن تجربته في العراق. ويقول "على موقع حكومتي يوجد تحذير من الذهاب إلى العراق بسبب خطر الخطف والعنف، لكنني لم أر أيا من ذلك".

سياح أجانب في جولة بأهوار الناصرية - صورة بتاريخ 29 مارس 2019

سياح في جولة بمنطقة الجبايش بأهوار مدينة الناصرية

في تسعينات القرن الماضي في زمن الحصار والعقوبات الدولية، أصبح العراقيون في عزلة تامة عن العالم، ولم تنكسر هذه العزلة بعد عام 2003 عقب الغزو الأمريكي وإسقاط  نظام صدام حسين، فقد تلتها سلسلة من الحروب، جعلت صورة العراق في العالم تقتصر على مشاهد الدمار.

لا تزال العديد من الحكومات الغربية رسمياً تحذّر رعاياها من السفر إلى العراق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي يشير موقع وزارة خارجيتها إلى "الخطر الإرهابي" و"خطر الخطف".

 

محاولات لبداية جديدة

مع ذلك، تسعى بغداد إلى  الإقلاع بقطاعها السياحي  رغم تحدي النقص في البنى التحتية. يقول علي المخزومي صاحب شركة "بالعطلة" التي تنظم منذ 8 أشهر جولات للأجانب "لكي تتطور البنى التحتية لا بد من استثمار للقطاع الخاص في الفنادق ووسائل الراحة والحافلات". تستقبل شركته 30 إلى 40 سائح شهرياً يجولون البلاد لمدة تناهز العشرة أيام. 

في عام 2021، دخل أكثر من 107 آلاف سائح العراق، بينهم أكثر من 300 من فرنسا والنرويج وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتركيا غيرها، مقابل نحو 30 ألفاً في 2020، بحسب أرقام زوّدت بها هيئة السياحة الحكومية فرانس برس.

يعمل العراق تدريجاً على ترميم مواقعه الأثرية. فقد أُعيد تجديد شارع المتنبي في بغداد بمبادرة مصارف خاصة. أما الشارع الموازي له، شارع الرشيد الذي يحمل الأهمية التاريخية نفسها في قلب المدينة القديمة، فهو عبارة عن ركام ونفايات.

بيوت بغداد القديمة المشيّدة بالطوب العراقي الأصفر متهالكة في معظمها ومعرّضة للانهيار. فتح المتحف الوطني في بغداد أبوابه أيضاً في آذار/ مارس بعدما كان مغلقاً لثلاث سنوات، فيما ينوي العراق افتتاح أكثر من متحف جديد. 

سياح أجانب في مدينة بابل الأثرية - صورة بتاريخ 7 مارس 2022

يعمل العراق تدريجاً على ترميم مواقعه الأثرية

أما مدينة أور الأثرية الواقعة في جنوب العراق حيث صلى  البابا فرنسيس  العام الماضي، طالتها حملة الترميم لمناسبة الزيارة فقط. وفي نينوى ومركزها الموصل، دمر تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي العديد من المواقع الأثرية الهامة. مع ذلك، تسعى هيئة السياحة إلى "تأهيل المواقع الأثرية سياحياً"، كإنشاء محطات استراحة، من ضمن أهداف أخرى.

تعقيدات إدارية

لكن على الرغم من ذلك، يبقى غياب البنى التحتية والخدمات والتنظيم عائقاً بالنسبة لآية صالح وزوجها أحمد اللذين أطلقا شركتهما "سفراتي" قبل نحو عام. تقول آية "قاموا بفتح تأشيرات الدخول عند الوصول لكنهم أبقوا كل شيء آخر معقداً". وتضيف "نصف رحلة السائح تنقضي في الطريق وعلى نقاط التفتيش. رغم أننا نحمل الموافقات اللازمة، لكن لا فرق، التعب نفسه والانتظار نفسه... ولا توجد جهة نشتكي إليها".

على "يوتيوب"، تتنوع العناوين: "أفضل بيتزا في العراق"، "شاب أمريكي يلتقي بفتاة عراقية"، "اكتشاف بغداد، كم هي خطيرة؟"، "إيما في حديقة الزوراء".

إيما الاسكتلندية، واحدة من العديد من صانعي المحتوى الذين بات العراق وجهتهم المفضلة، مع أكثر من 73 ألف متابع على "يوتيوب". زارت العراق مرتين وقضت في زيارتها الأخيرة شهرين متواصلين في البلاد، من بغداد إلى الفلوجة والرمادي والبصرة.

وتتحدث بشغف عن تجربتها "تعتقد أنهم بعد كل ما مروا به، بعد عقود من العزلة والحروب، سيكونون شعباً تعيساً...لكنهم طيبون وكرماء مع الغرباء".

ع.غ/ و.ب (آ ف ب)

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    حافات الأهوار اليابسة

    على حافات هور الجبايش، يعيش صيادون اعتزلوا المهنة، فباتوا يعرضون خدمات سياحية للزائرين، فيعرضون خدمة الزوارق، ويقيمون مضايف هي عبارة عن مطاعم سمك للسائحين. في الصورة حافة هور الجبايش الجنوبية.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    الصيد بالفاله!

    الصياد عبد الأسدي البالغ من العمر 67 عاماً، ولد في الأهوار ويعيش اليوم في منطقة "أبو سوباط". مارس الصيد حتى جاوز عمره الستين، فأقعده فقدان البصر عن مهنة آبائه وأجداده منذ أربعة أعوام. تعلم الصيد في صباه من مرافقة الصيادين. مارس الصيد برمح الأهوار ثلاثي السنان المعروف بالفاله، لكنه يعترف بأن صيد الشباك أسهل وأكثر جدوى.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    الحياة فوق جبش القصب!

    يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". ويعتبر الصياد أبو كرار (وقد رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، ورفض تصويره) أنّ الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    ما مستقبل ابن الصياد؟

    كرار الذي يبلغ من العمر عشرة أعوام هو ابن صياد، وتعلم السباحة والصيد ورعي الجاموس من أبيه. وحين سألته DW عربية إن كان سيبقى في الهور، ويمارس عمل أبيه رغم شح الصيد، أشاح بوجهه عن الميكروفون وغادر بزورقه إلى عمق الهور، وكأنه لا يملك إجابة على اسئلة صعبة تتعلق بوجوده الموروث في السهل الرسوبي الذي هو موطن أسلافه السومريين في بلاد الرافدين.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    الإوز والبط بدلاً عن الأسماك المنقرضة!

    كشف الصياد أبو كرار أن الطيور التي نراها في الأهوار، والظاهر بعض منها في الصورة، هي طيور يربيها سكان المنطقة، وتنحصر في الإوز العراقي والبط، للاستفادة منها كغذاء. وهي ليست طيوراً برية، لذا لا تتعرض للصيد.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    الطيور المهاجرة لا تحب السائحين!

    يقول أبو كرار إنّ الطيور المهاجرة باتت تحط في أهوار العمارة، التي يقل فيها السواح وضوضاؤهم، مؤكداً أنّ القوارب (الشخاتير) التي تشغلها محركات تعمل بالبنزين هي سبب نفور الطيور من هور الجبايش. أما الأسماك فلها قصة أخرى. الزوراق الظاهرة في الصورة تمخر طيلة اليوم مياه الهور، ويشغلها الصيادون في عطل نهاية الأسبوع والأعياد لتحقيق موارد إضافية.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    من صيد السمك إلى تربية الجاموس

    أبو كرار الذي ولد صيادا في هور الصحين بمدينة العمارة، وكبر هناك، ثم هاجر إلى كربلاء بعد أن فتح صدام حسين مشروع نهر القائد لتجفيف الأهوار في تسعينيات القرن الماضي، يقول اليوم: إن السمك شحيح في أهوار الجبايش إلى درجة الندرة، بسبب الصيد الجائر. وهو يعيش مع ولديه وجواميسه التسعة فوق جبش عائم بمنطقة بغدادي في وسط هور الجبايش.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    من الصيد إلى قوارب السياحة

    ع. ع الظاهر في الصورة بجلبابه الأسود، مارس صيد السمك بالفاله والشباك وبالكهرباء، ويقول إنّ السلطات تمنع الصيد بالسموم والكهرباء بشدة، كما أن السمك بات شحيحاً، ولهذا فقد انصرف إلى مهنة بيع القصب ونقل السائحين، حيث تمثل القوارب (الشخاتير) الظاهرة في الصورة وسيلة النقل الوحيدة في الأهوار، لذا يحقق أصحابها مورداً معقولاً من عملهم عليها.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    القصب كعلف وكمادة للبناء

    بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    المضيف عامر بزواره

    مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    دلات القهوة رمز الضيافة والكرم

    في كل مضيف تنتصب دلات القهوة العربية بمثابة إعلان يشجع زوار الهور على النزول في المضايف المنتشرة بكثرة على اليابسة. بسبب الارتفاع الكبير لمنسوب المياه هذا العام، غرقت مضايف وبيوت عديدة. رغم وجود دلات القهوة، يفضّل الصيادون تناول القهوة السريعة الظاهرة في زجاجة أوروبية، لأنّ إعدادها سهل وسريع.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh (DW/M. Al-Schalan)

    العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"

    قضاء الجبايش

    يمثل قضاء الجبايش مركزاً سياسياً وحضرياً ومدنياً للمسطحات المائية الشاسعة المعروفة بأهوار الجبايش. هنا يزور الناس عيادات الأطباء والعيادات البيطرية ويذهب الصغار إلى المدارس، كما توجد مصارف ومحلات لبيع الأعلاف ولتصريف منتجات الجواميس وهي القشطة والحليب والرائب التي ارتفعت أسعارها بسبب قلتها. وتوجد سوق كبيرة لبيع السمك، تغزوه منتجات مزارع الأسماك بعد أن شح سمك الأهوار. تصوير وإعداد ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

لأول مرة .. رأس الكنيسة الكاثوليكية في بلاد الرافدين

رغم الظروف الأمنية وجائحة كورونا، قرر البابا فرنسيس زيارة العراق وتحقيق أمنية يوحنا بولس الثاني. بغداد، أور، الموصل وأربيل والنجف في لقاء مع آية الله على السيستاني، برنامج حافل ورسائل كثيرة يحملها معه البابا، فما هي؟  

مواضيع ذات صلة

من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق 17.12.2021

يطوي العراق صفحة القوات الغربية الأجنبية المقاتلة في بلده بتحولها إلى التدريب والاستشارة. لكن ما تحقق منذ أحتلال الولايات المتحدة للبلد عام 2003 لم يحقق الكثير ممّا وعد به جورج بوش، خصوصا على الجانبين الأمني والاقتصادي.

13.11.2021 People gather in a migrants' makeshift camp on the Belarusian-Polish border in the Grodno region, Belarus November 13, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

مهاجرون يخترقون الحدود وسط الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا 14.11.2021

اخترقت مجموعة من المهاجرين الحدود البولندية البيلاروسية لعدة ساعات. ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى حدوده الشرقية.

People and security forces gather at the site of a bombing in Wahailat market in Sadr City, Iraq, Monday, July 19, 2021. A roadside bomb attack targeted a Baghdad suburb Monday, killing at least 18 people and wounding dozens of others at a crowded market, Iraqi security officials said. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق يعلن تفكيك شبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر 25.07.2021

أعلن العراق عن تفكيك شبكتين إرهابيتين تقفان خلف تفجير مدينة الصدر، وكانتا تخططان لتفجيرات أخرى، لكن الهجوم أبان مجددا عن ثغرات كبيرة في الوضع الأمني داخل العراق.