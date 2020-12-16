 بعد عام من الإخفاق .. شالكه يذوق طعم الفوز في مباراة رسمية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.12.2020

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رياضة

بعد عام من الإخفاق .. شالكه يذوق طعم الفوز في مباراة رسمية

بعد إخفاق لعام تقريباً، أظهر فريق شالكه أن بإمكانه تحقيق الفوز. بقيادة المدرب هوب ستيفنز نجح الفريق في الصعود إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا. شعاع أمل يحتاجه "الأزرق الملكي" على أمل النجاة من الهبوط من الدوري الممتاز

لقطة من مباراة شالكه مع أولم في كأس ألمانيا (22/12/2020)

لقطة من مباراة شالكه مع أولم في كأس ألمانيا (22/12/2020)

حقق فريق شالكه أول فوز له منذ قرابة عام وتغلب على مضيفه أولم، المنافس بالدرجة الرابعة، بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.

مختارات

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سجل ناشئ دورتموند الواعد يوسف موكوكا "هاتريك" في مباراة ضد شالكه، ليتم استهدافه من قبل جماهير الغريم الأزرق، ما دعا الاتحاد الألماني للكرة لفرض غرامة بحق شالكه مع إلزامه بتحسين معاييره الأمنية في المباريات المقبلة.

أعلن نادي شالكه الألماني إقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد البداية الكارثية للموسم الجديد من البوندسليغا، وهي الأسوأ في تاريخه بعد أن استقبلت شباك الفريق 11 هدفاً مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين هذا الموسم.

وسجل شالكه فوزه الأول بعد مسيرة خالية من الانتصارات على مدار 29 مباراة في البوندسليغا في آخر 11 شهراً. وتقدم سوات سيردار بهدف لشالكه في الدقيقة 27 ثم أضاف بينيتو رامان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63، وتكفل يوهانس ريشيرت بالهدف الوحيد لأولم في الدقيقة 82.

شالكه في خطر شديد

وكان شالكه خلال مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليغا) العام الجاري قد أخفق في الفوز في 29 مباراة، كما أنه في الموسم الجديد لم يجمع حتى الآن سوى 4 نقاط، يتذيل بها ترتيب الدوري.

وسيكون واجب الفريق في العام المقبل 2021 تجنب الهبوط من الدوري الألماني بأي شكل من الأشكال، لاسيما وأنه يواجه مصاعب مالية كبيرة وفي حالة هبوطه لدوري الدرجة الثانية، ربما لن يستطيع الاحتفاظ برخصته لمواصلة اللعب.

وقاد الفريق في مباراة الليلة المدرب الهولندي هوب ستيفنز، الذي حقق معه في السابق مجداً كبيراً. لكن ستيفنز (67 عاماً) لن يبقى وأنهى الليلة مسيرته كمدرب، وإدارة النادي ستجتمع للبحث عن مدرب خلال فترة عيد الميلاد.

مباريات أخرى في الكأس

وفي مباريات أخرى في الدور الثاني، فاز لايبزيغ على مضيفه آوغسبورغ 3-صفر. وحسم الفوز للايبزغ كل من ويلي أوربان في الدقيقة 11 ويوزف بولسن في الدقيقة 75 وأنجيلينو خوسي تاسيندي في الدقيقة 82.

كما فاز كولونيا على ضيفه أوسنابروك 1-صفر، وحجز مقعده في الدور الثالث بفضل الهدف الذي سجله أنتوني موديست في الدقيقة 45.

وفي آخر مباريات الثلاثاء، حقق بوروسيا دورتموند فوزاً صعباً على براونشفايغ، بنتيجة 2-صفر. وتقدم دورتموند عن طريق مدافعه ماتس هوميلز، الذي خرج مصاباً من المباراة. ثم عزز سانشو الفوز بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع عند نهاية المباراة. 

ص.ش/ي.أ (د ب أ)

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    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

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    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

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    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

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    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


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