بعد عام من الإخفاق .. شالكه يذوق طعم الفوز في مباراة رسمية

حقق فريق شالكه أول فوز له منذ قرابة عام وتغلب على مضيفه أولم، المنافس بالدرجة الرابعة، بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.
وسجل شالكه فوزه الأول بعد مسيرة خالية من الانتصارات على مدار 29 مباراة في البوندسليغا في آخر 11 شهراً. وتقدم سوات سيردار بهدف لشالكه في الدقيقة 27 ثم أضاف بينيتو رامان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63، وتكفل يوهانس ريشيرت بالهدف الوحيد لأولم في الدقيقة 82.
شالكه في خطر شديد
وكان شالكه خلال مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليغا) العام الجاري قد أخفق في الفوز في 29 مباراة، كما أنه في الموسم الجديد لم يجمع حتى الآن سوى 4 نقاط، يتذيل بها ترتيب الدوري.
وسيكون واجب الفريق في العام المقبل 2021 تجنب الهبوط من الدوري الألماني بأي شكل من الأشكال، لاسيما وأنه يواجه مصاعب مالية كبيرة وفي حالة هبوطه لدوري الدرجة الثانية، ربما لن يستطيع الاحتفاظ برخصته لمواصلة اللعب.
وقاد الفريق في مباراة الليلة المدرب الهولندي هوب ستيفنز، الذي حقق معه في السابق مجداً كبيراً. لكن ستيفنز (67 عاماً) لن يبقى وأنهى الليلة مسيرته كمدرب، وإدارة النادي ستجتمع للبحث عن مدرب خلال فترة عيد الميلاد.
مباريات أخرى في الكأس
وفي مباريات أخرى في الدور الثاني، فاز لايبزيغ على مضيفه آوغسبورغ 3-صفر. وحسم الفوز للايبزغ كل من ويلي أوربان في الدقيقة 11 ويوزف بولسن في الدقيقة 75 وأنجيلينو خوسي تاسيندي في الدقيقة 82.
كما فاز كولونيا على ضيفه أوسنابروك 1-صفر، وحجز مقعده في الدور الثالث بفضل الهدف الذي سجله أنتوني موديست في الدقيقة 45.
وفي آخر مباريات الثلاثاء، حقق بوروسيا دورتموند فوزاً صعباً على براونشفايغ، بنتيجة 2-صفر. وتقدم دورتموند عن طريق مدافعه ماتس هوميلز، الذي خرج مصاباً من المباراة. ثم عزز سانشو الفوز بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع عند نهاية المباراة.
ص.ش/ي.أ (د ب أ)
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة