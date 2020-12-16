بعد عام من الإخفاق .. شالكه يذوق طعم الفوز في مباراة رسمية

حقق فريق شالكه أول فوز له منذ قرابة عام وتغلب على مضيفه أولم، المنافس بالدرجة الرابعة، بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وسجل شالكه فوزه الأول بعد مسيرة خالية من الانتصارات على مدار 29 مباراة في البوندسليغا في آخر 11 شهراً. وتقدم سوات سيردار بهدف لشالكه في الدقيقة 27 ثم أضاف بينيتو رامان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63، وتكفل يوهانس ريشيرت بالهدف الوحيد لأولم في الدقيقة 82.

شالكه في خطر شديد

وكان شالكه خلال مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليغا) العام الجاري قد أخفق في الفوز في 29 مباراة، كما أنه في الموسم الجديد لم يجمع حتى الآن سوى 4 نقاط، يتذيل بها ترتيب الدوري.

وسيكون واجب الفريق في العام المقبل 2021 تجنب الهبوط من الدوري الألماني بأي شكل من الأشكال، لاسيما وأنه يواجه مصاعب مالية كبيرة وفي حالة هبوطه لدوري الدرجة الثانية، ربما لن يستطيع الاحتفاظ برخصته لمواصلة اللعب.

وقاد الفريق في مباراة الليلة المدرب الهولندي هوب ستيفنز، الذي حقق معه في السابق مجداً كبيراً. لكن ستيفنز (67 عاماً) لن يبقى وأنهى الليلة مسيرته كمدرب، وإدارة النادي ستجتمع للبحث عن مدرب خلال فترة عيد الميلاد.

مباريات أخرى في الكأس

وفي مباريات أخرى في الدور الثاني، فاز لايبزيغ على مضيفه آوغسبورغ 3-صفر. وحسم الفوز للايبزغ كل من ويلي أوربان في الدقيقة 11 ويوزف بولسن في الدقيقة 75 وأنجيلينو خوسي تاسيندي في الدقيقة 82.

كما فاز كولونيا على ضيفه أوسنابروك 1-صفر، وحجز مقعده في الدور الثالث بفضل الهدف الذي سجله أنتوني موديست في الدقيقة 45.

وفي آخر مباريات الثلاثاء، حقق بوروسيا دورتموند فوزاً صعباً على براونشفايغ، بنتيجة 2-صفر. وتقدم دورتموند عن طريق مدافعه ماتس هوميلز، الذي خرج مصاباً من المباراة. ثم عزز سانشو الفوز بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع عند نهاية المباراة.

ص.ش/ي.أ (د ب أ)