 بعد عامين من الانقطاع.. استئناف المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2022

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أخبار

بعد عامين من الانقطاع.. استئناف المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية

شكل الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة أكبر مانح للشعب الفلسطيني، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية. وبسبب خلافات، من بينها محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، تعطل دفع الأموال لعامين، لتعلن فون دير لاين استئناف تقديم المساعدات.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء (14 يونيو/ حزيران 2022)، استئناف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح السلطة الفلسطينية، بعد توقف لنحو عامين.

مختارات

رغم تعثر العملية السلمية في منطقة الشرق الأوسط يحرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دوره الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية والتزاماته لصالح السلطة الفلسطينية والمؤسسات التنموية. فما هو حجم هذا الدور؟

عبر فلسطينيون عن غضبهم من فكرة روجت لها وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقوم على تفويض بعض خدماتها إلى منظمات دولية أخرى. فما خلفيات الغضب الفلسطيني، وما علاقته بحق العودة الذي يتمسكون به؟

أدانت وكالة أممية وجود أنفاق لحركة حماس، وكذلك "استيلاء" هذه الأخيرة على مدرسة تابعة للوكالة. ودعت إسرائيل من جهتها إلى وقف تمويل البنى التحتية للأونروا لغاية انتهاء تحقيق مستقل.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المقدم للفلسطينين. كما أعلنت عن دعمها لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وستتراجع عن عدة قرارات اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعطل دفع الأموال بسبب خلاف حول مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية.

وتعد المفوضية الأوروبية، التي تساهم بنحو 300 مليون يورو سنويا مع دول ومؤسسات أوروبية أخرى تساهم بمبلغ مماثل، أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية التي تعرضت لضغوط مالية متزايدة.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لدى وصولها إلى مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات". وأضافت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الاتحاد الأوروبي شكل لسنوات طويلة أكبر مانح للشعب الفلسطيني، بمعدل 600 مليون يورو سنويا. وقالت: "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الفلسطينيين، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية.

ولفتت فون دير لاين، إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على دول المنطقة، بما فيها الأراضي الفلسطينية بما في ذلك التأثير في أسعار الغذاء وامدادات الطاقة. وتابعت :"نعلن عن صرف فوري لمساعدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، ونرى ذلك في غاية الأهمية على المدى القصير، على أن نعمل على تعزيز القدرات الذاتية على المدى البعيد".

من جهته، شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية فون دير لاين على "استئناف مساعدتكم لنا". وأكد اشتية العمل الفلسطيني مع الاتحاد الأوروبي "من أجل السلام بالمنطقة بحيث ينتهي الاحتلال، ونجسد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين على أساس الشرعية الدولية".

ودعا اشتية أوروبا إلى "وضع ثقلها الاقتصادي وعلاقتها مع إسرائيل من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين". وأضاف "اليوم نحن بحاجة الى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وفي وقت سابق، التقت فون دير لاين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس حيث رحبت باحتمال زيادة التعاون فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وحذرت من خطر المشاكل الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Arafat Rabin Clinton Handschlag zum Oslo-Abkommen (AFP/Getty Images/J. David Ake)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    ياسر عرفات

    بالرغم من تبنيه وقيادته للخيار المسلح، أطلق ياسر عرفات (1929-2004) ومنذ بداية السبعينات عدة إشارات وركز في خطاباته على رغبته في السلام، أشهره خطابه في الأمم المتحدة عام 1974. كان الهدف من أولى اتفاقيات أوسلو التوصل إلى اتفاق سلام دائم خلال خمسة أعوام يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. وتقديراً لجهوده في إحلال السلام نال عرفات (أبو عمار) مع إسحاق رابين وشمعون بيريز جائزة نوبل للسلام.

  • Israel Premierminister Yitzhak Rabin (picture-alliance/AP Photo/N. Harnik)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    إسحاق رابين

    بدأ إسحاق رابين (1922-1995) حياته في المجال العسكري قبل أن يتجه إلى العمل السياسي متقلداً عدة مناصب سياسية رفيعة أبرزها رئاسة الوزراء. قبل توقيع اتفاقية أوسلو اعترف رابين بمنظمة التحرير باعتبارها "الممثل" للشعب الفلسطيني. وفي أحدى أمسيات تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1995 لقي رابين مصرعه على يد متشدد يميني معاد للسلام في ختام فعالية تحت شعار "نعم للسلام، لا للعنف" (صورة لرابين قبل دقائق من الاغتيال).

  • USA Unterzeichnung Oslo-I-Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern 1993 (picture-alliance/Zumapress/M. Reinstein)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    محمود عباس

    لعب محمود عباس (أبو مازن)، المولود في عام 1935، دوراً بارزاً في إتفاقية أوسلو عام 1993. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقع الاتفاق المذكور. بعد ذلك لعب دوراً محورياً في التفاهمات والبروتوكولات التالية كاتفاق غزة وأريحا وبرتوكول باريس الاقتصادي. وبعد رحيل عرفات ترأس عباس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير. (عباس في أقصى اليمين)

  • Norwegen 1994 Friedensnobelpreis - Arafat & Peres & Rabin (picture-alliance/dpa/Israeli Government Press Office)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    شمعون بيريز

    منذ تأسيس إسرائيل وحتى رحيله بقي بيريز (1923-2016) رقماً يصعب تجاوزه: وزيراً للدفاع، ورئيساً للوزراء، ورئيساً للدولة وغيرها من المناصب الرفيعة. ووقع بصفته وزيراً للخارجية اتفاقية أوسلو إلى جانب محمود عباس. "السلام يشبه الحب إلى حد بعيد. إنه عملية رومانسية يجب أن تُعاش ويُستثمر فيها ويوثق بها. كما أننا لا يمكننا فرض الحب، وكذلك لا يمكننا فرض السلام"، يوضح بيريز رؤيته. (حفل منح جائزة نوبل للسلام)

  • Israel Außenminister Shlomo Ben Ami (L) und Ahmed Qorei Palästina (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    أحمد قريع

    انخرط أحمد قريع، المولود عام 1937، في منظمة التحرير منذ نهاية ستينات القرن الماضي. ينعت بأنه "مهندس أوسلو" على الجانب الفلسطيني. وبعد الاتفاق لعب دوراً محورياً في كل محطات عملية السلام: بروتوكول باريس الاقتصادي، واتفاقية أوسلو الثانية، مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، ومفاوضات طابا عام 2001، ومؤتمر أنابوليس للسلام عام 2007. (قريع مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي).

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    بيل كلينتون

    ما كان لإتفاق أوسلو وما تلاه أن يرى النور لولا جهود الرئيس الأمريكي الأسبق (1993- 2001) بيل كلينتون. وقد وصف الكثير من المراقبين كلينتون بأنه أكثر رئيس أمريكي كرس جهده لعملية السلام. وقد رعى أيضاً مفاوضات السلام بين إسرائيل وكل من الأردن وسوريا ولبنان. (في الصورة الملك الراحل حسين ورابين عند الإعلان عن توقيع إعلان واشنطن في تموز/يوليو 1994، والذي سبق اتفاقية وادي عربة).

  • Palästina Arafat und Roed-Tarsen (picture-alliance/dpa/Hussein)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    تيري رود لارسن

    بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 جرت سلسلة طويلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لأشهر في دول عديدة، بدون تحقيق تقدم فعلي، إلى أن فتحت بدون علم أحد، محادثات سرية في أوسلو بعيداً عن آلية مدريد الشاقة. واستضافت النرويج بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من عام 1993 ليس أقل من 14 اجتماعاً سرياً. وكان المحرك الرئيسي الأكاديمي والدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن.

  • Israel Wahlkampf 1996 - rechter Aktivist überklebt Plakate von Schimon Peres (picture-alliance/COLORplus/P. Guyot)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    بنيامين نتيناهو

    تولى بنيامين نتانياهو، المولود عام 1949، رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 1996 في انتخابات حصل خلالها على دعم كبير من معارضي أوسلو. ومؤخراً قال نتيناهو إن أي دولة فلسطينية في المستقبل ينبغي أن تكون منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي شروط يقول الفلسطينيون إنها تظهر أنه ليس جاداً في مساعي إحلال السلام.

  • Mahmud Zahar (Getty Images/AFP/M. Hams)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    حماس والجهاد وفصائل فلسطينية

    منذ الإعلان عن ولادة اتفاقية أوسلو أعلنت حركة حماس وبالمثل الجهاد الإسلامي وعدة فصائل فلسطينية أخرى معارضتها للاتفاقية. وبالأمس (12 أيلول/ سبتمبر 2018) ومن قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007 بعد عامين من انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، قال أحد قادة الحركة وهو محمود الزهار إن اتفاق أوسلو لم يكن معاهدة للسلام لكنه كان "استسلاماً بنسبة مئة في المئة" بالنسبة للفلسطينيين.

  • Israel entlässt palästinensische Häftlinge (Gali Tibbon/AFP/Getty Images)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    اليمين الإسرائيلي

    اليوم وكما كان عليه الحال قبل ربع قرن يعارض جزء من المجتمع الإسرائيلي أسس وما تمخضت عنه عملية السلام. وأظهر استطلاع أجراه معهد الديموقراطية الإسرائيلي وجامعة تل أبيب في آب/ أغسطس أن 47% من المشاركين يفضلون حلّ الدولتين فيما يعارضه 46%. وقبل شهور نقلت صحيفة جروزليم بوست عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوله إن السلام في الشرق الأوسط "سيأتي مع مجيء المسيح" (اليهودي).

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    دونالد ترامب

    في بداية 2017 قال الرئيس الأمريكي ترامب إن "حل الدولتين" ليس الطريق الوحيد لتحقيق السلام. وفي بداية العام الجاري نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس وبعد ذلك أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقررت أخيرا إغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن بعد 25 عاماً على استقبال عرفات بكل مراسم الشرف في البيت الأبيض. إعداد: خالد سلامة


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