 بعد عامين على قمة سنغافورة..علاقة بيونغ يانغ بواشنطن إلى المربع الأول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2020

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أخبار

بعد عامين على قمة سنغافورة..علاقة بيونغ يانغ بواشنطن إلى المربع الأول

لم تحدث العلاقات "الطيبة" بين كيم يونغ أون ودونالد ترامب الاختراقة الموعودة، فبعد عامين على قمة سنغافورة، كوريا الشمالية تهاجم الولايات المتحدة وتتهمها بـ"النفاق".

زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

انتقدت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنديد لاذع بالولايات المتحدة الجمعة (12 يونيو/ حزيران) في الذكرى الثانية للقمة التاريخية التي عقدت في سنغافورة بين دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ اون.

مختارات

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء باتجاه البحر "مقذوفين"، تتحدث عدد من المصادر عن أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى، وهو ما ردت عليه كل من اليابان، في تطور يأتي بعد تأكيد استئناف المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن. (02.10.2019)

أصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية. وبشكل مفاجئ التقى ترامب في المنطقة منزوعة السلاح مع زعيم كوريا الشمالية وقال إنه "فخور". بينما أكد الزعيم الكوري الشمالي أن العلاقة مع ترامب "رائعة". (30.06.2019)

في بلد غامض، يبقى غياب الرئيس الذي يملك سلطة مطلقة، أمرا شديد الحساسية، فالسؤال عن هوية من قد يخلفه في حالة وقوع طارئ يفتح البلد أمام سيناريوهات لم يمر بها منذ إنشائه. (02.05.2020)

غادر فريق من الخبراء والأطباء الصينيين البلاد متجهين إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، حسبما أعلنت رويترز ولا تتوفر حتى الآن أية معلومات عن صحة أون بشكل واضح. (25.04.2020)

ذكر مسؤول بالرئاسة الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون يبدو أنه لم يخضع لعملية جراحية، فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سروره لعودة جونغ أون الذي بدا بصحة جيدة على حد قوله. (03.05.2020)

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية خلال قمتهما في هانوي. (28.02.2019)

بعد فشل قمة ترامب وكيم في التوصل إلى اتفاق، كشف ترامب أن بيونغ بانغ كانت تطالب برفع كلي للعقوبات المفروضة عليها، لكنه أعرب عن أمله في استمرار المحادثات. من ناحية أخرى أعربت ألمانيا وكوريا الجنوبية عن أسفهما لفشل القمة. (28.02.2019)

وهذا الموقف كان الأحدث في سلسلة بيانات منددة من بيونغ يانغ استهدفت واشنطن وسيول في الأيام الأخيرة، تضمنت تهديدات ضمنية بالإخلال بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا لم تتوقف واشنطن عن التدخل في الشؤون الكورية.

وتثير هذه التصريحات شكوكا حول مستقبل المحادثات حول الملف النووي المجمدة منذ فترة، خاصة وأن بيونغ يانغ قطعت في الأيام الماضية كل الاتصالات الرسمية مع جارتها الجنوبية على خلفية قيام ناشطين بإرسال منشورات إلى الشمال مناهضة للنظام الشيوعي.

"كابوس" عوض "الأحلام"

وفي هذه التصريحات، اتهم وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون غوون اليوم الجمعة واشنطن بـ"النفاق" والسعي الى تغيير النظام قائلا إن آمال العام 2018 "تلاشت" ليحل محلها "كابوس مظلم".

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ظهور كيم جونغ أون بعد غياب أسابيع

وكان ترامب وكيم قد عقدا قمة في سنغافورة أعلن بعدها ترامب على تويتر أنه "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".

لكن لقاء ثانيا في هانوي السنة الماضية لمتابعة ما أعلن في سنغافورة بشأن "العمل في اتجاه إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" انهار بسبب الخلاف حول التنازلات التي يمكن أن تقدمها كوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات.

في المقابل يقول مسؤولون أمريكيون إنّ الزعيم الكوري الشمالي وعد بالفعل بالتخلي عن ترسانة بلاده النووية، لكن بيونغ يانغ لم تقم إلى غاية اللحظة بأي خطوة في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بيونغ يانغ كانت تنتظر مكافأتها عمّا تعتبرها تنازلات عبر تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك بعد قيامها في السنتين الأخيرتين بتجميد تجارب الصواريخ البالستية والعابرة للقارات وتفكيك موقع تجارب نووية إلى جانب إعادة مواطنين أمريكيين كانوا مسجونين لديها ورفات جنود قتلوا في الحرب الكورية.

"نفاق" و"شعور بالإحباط"

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية قال الوزير ري إنه "لا نفاق أكثر من إطلاق وعد فارغ"، مضيفا أن "الآمال بتحسين العلاقات (بين البلدين) والتي كانت مرتفعة جدّاً ومحطّ أنظار العالم بأسره قبل عامين، تحوّلت الآن إلى إحباط يتّسم بتدهور متسارع".

وطالبت كوريا الشمالية باستمرار الولايات المتحدة بتقديم تنازلات جديدة بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر لكن المهلة مرت دون الحصول على شيء.

 نتيجة لذلك، أتهم الوزير واشنطن بنيتها في "تأزيم الوضع". وتابع " أضحت شبه الجزيرة الكوريّة حاليّاً أخطر نقطة ساخنة في العالم" ويُطاردها "باستمرار شبح الحرب النوويّة".

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ترامب يصافح كيم جونغ أون في كوريا الشمالية

وكتب أنّ رغبة الكوريّين الشماليّين في إنهاء فترة العلاقات "العدائيّة" بين بيونغ يانغ وواشنطن وفي "فتح حقبة جديدة من التعاون والسلام والازدهار" أصبحت "أعمق من أيّ وقت مضى". غير أنّه اعتبر أنّ "حتّى الشعاع الضعيف من التفاؤل بالسّلام والازدهار في شبه الجزيرة الكوريّة" قد تلاشى، تاركاً مكانه "كابوساً مظلماً".

اجتماع "تاريخي" قبل سنتين

وتزامنت التصريحات الصادرة عن بيونغ يانغ مع الذكرى الثانية للقمة التي وصفت حينها بـ"التاريخية" وجمعت بين الرئيسين ترامب وكيم أون في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، حين وطأت قدما ترامب أرض كوريا الشمالية، في سابقة لرئيس أمريكي.

وراهن ترامب على وجه الخصوص على علاقته الشخصية بالزعيم الكوري الشمالي لحل واحدة من أعقد الصراعات المهددة للأمن العالمي.

لكن الوزير ري اليوم وإن لم يشر في تصريحاته إلى ترامب شخصيا، إلا أنه أشار إلى تعليقات "أدلى بها سيد البيت الأبيض"، قائلا "لن نقدم له بعد الآن أي حزمة جديدة يمكن استخدامها بدون تلقي أي مقابل".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

     

  • Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار الزعيم مصفح وبطيء!

    كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un (picture-alliance/Yonhapnews)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    الخوف من السفر بالطائرة

    قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    السفر بطائرة صينية

    خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.

  • Merkel und Pofalla im Panoramawagen des Rheingoldexpress (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ميركل أيضا تسافر بالقطار

    المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.

  • Luxuszug Rheingold (Imago/Becker&Bredel)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار فخم مميز

    قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.

  • Adenauer reist 1957 im Wahlkampfzug (picture-alliance/dpa/UPI)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مقر حكومي متنقل

    في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.

  • Bundeskanzler Willy Brandt Wahlkampfreise im Sonderzug (Imago/Sven Simon)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مغرم بالقطارات والسفر بها

    فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.

  • Russland Putin in Präsidentenwagon (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين بمفرده في القطار!

    ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.

  • China Putin und Jinping Treffen im Zug (picture-alliance/dpa/Tass/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين ليس وحيدا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار

    إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج


 

     

 

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