بعد طول انتظار.. قريبا ستتحقق خاصية تحرير رسائل الواتساب

يمكن لمستخدمي الواتساب الاستعداد لميزة جديدة ينتظرونها منذ وقت طويل، وهي ميزة تحرير الرسائل بعد إرسالها. وهكذا تعمل عملية تحرير الرسائل المرسلة على الواتساب.

وأعلنت إدارة الواتسابرسميًا عن توفر هذه الميزة الجديدة، وستتوفر هذه الميزة لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القادمة.

وتلبي هذه الميزة رغبة العديد من المستخدمين الذين يبحثون منذ فترة طويلة عن طريقة لتعديل محتوى الرسائل التي تم إرسالها بالفعل. وتقول الشركة إنه يمكن تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها.

وتعد خدمة المراسلة الفورية جزءا من عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا الذي يمتلك أيضا فيسبوك وإنستغرام.

ونشرت واتساب بيانا "في حال ارتكبت خطأ أو قمت بتغيير رأيك، يمكنك الآن تحرير رسائلك المرسلة". تكون هذه الوظيفة متاحة فقط لمدة 15 دقيقة بعد الإرسال، وتظهر الرسائل التي تم تعديلها لاحقًا على أنها "تم تحريرها".

ويوضح البيان الرسمي للواتسابأنه "سيتم إبلاغ المستلمين للرسالة بالتصحيح الذي تم إجراؤه، ولكن ليس بتفاصيل التغيير أو الأخطاء التي تم تصحيحها بما في ذلك التعديلات التي قمت بها". وأكدت واتساب أن الرسائل ستبقى مشفرة بين المتراسلين، وهو ما يحفظ الخصوصية.

بهذا، يحصل الواتساب على تحديث مذهل، إذ كان من الصعب حتى الآن تعديل محتوى رسالة واتساب بعد إرسالها (إلا إذا قمت بحذف الرسالة وإعادة إرسالها بعد التصحيح). لذلك قد يكون الأمر محرجا إذا كانت الرسالة تحتوي على الكثير من الأخطاء الإملائية أو الأخطاء المطبعية.

وباستخدام وظيفة التحرير الجديدة، يمكن تصحيح الأخطاء بسرعة.

ع.أج