 بعد طول انتظار.. قريبا ستتحقق خاصية تحرير رسائل الواتساب | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 24.05.2023

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علوم وتكنولوجيا

بعد طول انتظار.. قريبا ستتحقق خاصية تحرير رسائل الواتساب

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب للتراسل المشفر إن التطبيق سيتيح قريباً للمستخدمين بتعديل الرسائل النصية المرسلة، في خطوة ستجعله يتطابق مع ميزة يقدمها منافسون كتليغرام وسيغنال. وحددت الشركة مدة 15 دقيقة للاستخدام.

تطبيق واتساب

سترفع هذه الميزة الحرج عن من لديهم أخطاء املائية أو يتسرعون بالارسال.

يمكن لمستخدمي الواتساب الاستعداد لميزة جديدة ينتظرونها منذ وقت طويل، وهي ميزة تحرير الرسائل بعد إرسالها. وهكذا تعمل عملية تحرير الرسائل المرسلة على الواتساب.

مختارات

تطبيق واتساب يتيح الدردشة مع الآخرين بالصوت والصورة وتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو معهم. لكن هناك مخاطر للإهمال واستخدام التطبيق دون حذر، إذ يمكن لغيرك الاطلاع على كل ما تتبادله مع الآخرين. فكيف يمكن تفادي ذلك؟

لجعل واتساب أكثر سهولة في الاستخدام يعمل مطورو تطبيق التواصل الاجتماعي باستمرار على طرح العديد من المميزات الجديدة لخدمة المستعملين والسهر على استمتاعهم، تعرف على آخر هذه المميزات؟

وأعلنت إدارة الواتسابرسميًا عن توفر هذه الميزة الجديدة، وستتوفر هذه الميزة لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القادمة.

وتلبي هذه الميزة رغبة العديد من المستخدمين الذين يبحثون منذ فترة طويلة عن طريقة لتعديل محتوى الرسائل التي تم إرسالها بالفعل. وتقول الشركة إنه يمكن تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها.

وتعد خدمة المراسلة الفورية جزءا من عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا الذي يمتلك أيضا فيسبوك وإنستغرام.

ونشرت واتساب بيانا "في حال ارتكبت خطأ أو قمت بتغيير رأيك، يمكنك الآن تحرير رسائلك المرسلة". تكون هذه الوظيفة متاحة فقط لمدة 15 دقيقة بعد الإرسال، وتظهر الرسائل التي تم تعديلها لاحقًا على أنها "تم تحريرها".

ويوضح البيان الرسمي للواتسابأنه "سيتم إبلاغ المستلمين للرسالة بالتصحيح الذي تم إجراؤه، ولكن ليس بتفاصيل التغيير أو الأخطاء التي تم تصحيحها بما في ذلك التعديلات التي قمت بها". وأكدت واتساب أن الرسائل ستبقى مشفرة بين المتراسلين، وهو ما يحفظ الخصوصية.

بهذا، يحصل الواتساب على تحديث مذهل، إذ كان من الصعب حتى الآن تعديل محتوى رسالة واتساب بعد إرسالها (إلا إذا قمت بحذف الرسالة وإعادة إرسالها بعد التصحيح). لذلك قد يكون الأمر محرجا إذا كانت الرسالة تحتوي على الكثير من الأخطاء الإملائية  أو الأخطاء المطبعية.

وباستخدام وظيفة التحرير الجديدة، يمكن تصحيح الأخطاء بسرعة.

ع.أج

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