بعد طول انتظار.. بايدن يجري "مكالمة جيّدة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتصال هاتفي طال انتظاره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء (16 فبراير/شباط 2021) بعد تأخر دفع واشنطن لنفي أنه كان تجاهلا للزعيم الإسرائيلي.

وكانت هناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي يعبر عن استيائه من العلاقات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وتحدث بايدن مع أكثر من عشرة من زعماء العالم الآخرين منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني. وقال البيت الأبيض إن نتنياهو سيكون أول زعيم في الشرق الأوسط يتصل به بايدن.

وأثار تأخّر الرئيس الأميركي في إجراء اتصاله الأول بزعيم أكبر حليف لبلاده في المنطقة جدلاً في الصحافة الإسرائيلية وانتقادات في الولايات المتّحدة من جانب بعض القادة الجمهوريين، لا سيّما بعد المعاملة المميّزة للغاية التي كان الرئيس السابق دونالد ترامب يخصّ بها صديقه "بيبي"، الذي وصف ترامب بأنّه "أفضل صديق" على الإطلاق حظيت به إسرائيل في سدّة الرئاسة الأميركية.

واعتبر محللون على نطاق واسع أيضا تأخر اتصال المجاملة التقليدي علامة على أن بايدن لا يرغب في أن يُنظر إليه على أنه يدعم نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 من مارس/ آذار. وقال البعض إنه قد ينذر أيضا بمزيد من الفتور في العلاقات إذا فاز نتنياهو، لكن الروايات التي نشرتها الحكومتان للاتصال لم تتضمن أي علامة على توتر.

وفي حين اكتفى بايدن بالقول للصحافيين في المكتب البيضاوي إنّه أجرى "محادثة جيّدة" مع نتانياهو، وأكد في تغريدة على تويتر التزام بلاده بأمن إسرائيل، أعلن البيت الأبيض أنّ الزعيمين شدّدا على "أهمية مواصلة التشاور الوثيق حول قضايا الأمن الإقليمي، وبخاصة إيران"، من دون مزيد من التفاصيل بشأن الملف النووي الإيراني، القضية الشائكة بين إسرائيل والإدارة الأميركية الجديدة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنهما تحدثا لنحو ساعة عن قضايا من بينها "التهديد الإيراني" و علاقات إسرائيل الناشئة مع الدول العربية والإسلامية. وجاء في البيان أن "الزعيمين أشارا إلى علاقاتهما الشخصية الطويلة".

من جهته قال نتانياهو في حسابه الرسمي على تويتر إنّ "المحادثة كانت دافئة وودّية للغاية واستمرّت قرابة الساعة"، وأوضح أنّ البحث تناول "اتفاقات" السلام في الشرق الأوسط و"التهديد الإيراني" وإدارة جائحة كوفيد-19.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب)