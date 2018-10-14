 بعد طول إنتظار.. محققون أتراك يباشرون مهمتهم داخل القنصلية السعودية | أخبار | DW | 15.10.2018

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أخبار

بعد طول إنتظار.. محققون أتراك يباشرون مهمتهم داخل القنصلية السعودية

بعد خلافات حول طرق تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول للبحث عن أثر الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستقوم السلطات التركية اليوم الإثنين بتفتيش القنصلية في إطار مجموعة عمل تركية سعودية، بعد يوم من حديث الملك سلمان والرئيس التركي.

Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

تقوم السلطات التركية اليوم الاثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) بتفتيش القنصلية السعودية في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعدما دخل المبنى في 02 تشرين الأول/اكتوبر حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي.

وأوضح المصدر أن عملية التفتيش ستجرى مساء الاثنين وفي إطار مجموعة العمل التي شكلتها تركيا والسعودية. وسمح بهذه العملية الأسبوع الماضي لكنها لم تجر بسبب خلافات على طرق تنفيذها كما قالت وسائل الإعلام التركية.

مختارات

حَثَّ وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، السلطات السعودية على توضيح اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقي. وقالت الدول الثلاث إنها تتعامل مع حادثة اختفاء الصحفي الناقد للسعودية "بأقصى درجات الجدية". (14.10.2018)

أكدت السعودية رفضها لأي اتهامات "تحاول النيل منها"، محذرة من أنها سترد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض بعقوبات قاسية إثر اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. (14.10.2018)

وكانت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم.

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت أمس الأحد أنّ الرئيس رجب طيّب أردوغان بحث خلال اتّصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قضية خاشقجي. وقال مصدر في الرئاسة التركيّة طالباً عدم نشر اسمه إنّ الرئيس التركي والملك السعودي أكّدا على "أهمّية إنشاء مجموعة عمل مشتركة في إطار التحقيق".

وأعلنت أنقرة في وقت سابق موافقتها على مقترح سعودي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي، لكن لم ترشح إلّا تفاصيل قليلة حول كيفية عمل لجنة التحقيق المشتركة هذه.

واختفى خاشقجي قبل أسبوعين تقريبا بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وتعتقد تركيا أن خاشقجي، وهو من المنتقدين البارزين للحكومة السعودية ويقيم في الولايات المتحدة، قُتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه. وتنفي السعودية هذه المزاعم.

ص.ش/م.س (أ ف ب، رويترز)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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