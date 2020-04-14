بعد صفقة سانشو.. يونايتد يفاوض من أجل ضم نجم ريال مدريد

بعدما نجح نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في ضم نجم بوروسيا دورتموند جايدون سانشو إلى صفوفه، دخل النادي الإنكليزي في مفاوضات جدية مع نادي ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران. وبحسب ما ذكرت محطة "إي إس بي إن" (ESPN)، فإن المفاوضات بين الناديين تسير في الاتجاه الصحيح.

وذكرت المحطة الرياضية الأمريكية أن رافاييل فاران رفض العرض الذي قدمه له ريال مدريد من أجل تمديد عقده الذي يمتد إلى صيف العام المقبل.

وعزت المحطة الرياضية سبب هذا الرفض إلى إعطاء النادي الملكي الأسبقية في التفاوض على تمديد العقد إلى زملائه لوكا مودريتش (35 عاما) ولوكاس فاسكيس (30 عاما) وسيرجيو راموس (35).

وطلب نادي ريال مدريد الحصول على مبلغ 70 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات فاران، قبل أن يعود النادي الملكي الذي يعاني من أزمة مالية ليخفض المبلغ إلى 50 مليون يورو.

رافاييل فاران يرفض عرض ناديه ريال مدريد من أجل تمديد عقده الذي سينتهي صيف 2022

إتمام صفقة سانشو

وكان نادي بوروسيا دورتموند الألماني قد أكد الخميس (الثاني من يوليو/ تموز 2021) أنه توصل الى اتفاق سينتقل بموجبه مهاجمه الإنكليزي جايدون سانشو إلى مانشتسر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وقال النادي في بيان إنه توصل الى اتفاق مع النادي الانكليزي لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو" للحصول على خدمات اللاعب الواعد البالغ 21 عامًا. ولم يذكر دورتموند مدة العقد إلا ان تقارير أشارت إلى أنه يمتد لخمس سنوات، في حين كان يستمر عقده مع الفريق الألماني حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

وأصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنكليزي بانضمامه إلى نادي مانشستر يونايتد الذي وقّع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

عادل الشروعات