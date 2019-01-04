 بعد صفقة دي يونغ..برشلونة متوجس من ردة فعل سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 24.01.2019

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عالم الرياضة

بعد صفقة دي يونغ..برشلونة متوجس من ردة فعل سان جيرمان

بعدما نجح برشلونة في الظفر بخدمات الموهوب الهولندي فرينكي دي يونغ، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني متوجس من ردة فعل باريس سان جيرمان، الذي قد يستخدم طريقة خاصة للرد على "صفعة" ضياع صفقة دي يونغ من بين أيديه.

Ajax Amsterdam Frenkie de Jong (picture-alliance/PRO SHOTS)

نجح برشلونة في الفوز بخدمات فرينكي دي يونغ.

حسم برشلونة أخيراً صفقة النجم الهولندي الصاعد فرينكي دي يونغ. النادي الكتالوني تعاقد رسميا مع لاعب أياكس أمستردام لمدة خمس سنوات، في صفقة مالية كبيرة بلغت 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا مكافآت تحفيزية.

وواجه "البلوغرانا" منافسة شرسة من باريس سان جيرمان، الذي كان يسعى بدوره إلى خطف الموهبة الهولندية. ويبدو أن برشلونة لن يهنأ كثيراً بضم فرينكي دي يونغ، الذي يُتوقع أن يكون له شأن كبير في عالم الساحرة المستديرة. فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن إدارة برشلونة، تعي جيداً أن باريس سان جيرمان لن ينسى بسهولة انضمام دي يونغ إلى الفريق الكتالوني، وأضاف الموقع الفرنسي أن برشلونة ينتظر "انتقام" باريس سان جيرمان.

مختارات

يبدو أن فريق باريس سان جيرمان قد ضاق ذرعاً بالشائعات التي تتحدث عن رحيل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي عن الفريق. النادي الباريسي أصدر بياناً شديد اللهجة وبيّن موقفه بشأن رحيل نيمار ومبابي عن العملاق الفرنسي من عدمه. (08.12.2018)

كبار أندية أوروبا تسعى إلى ضمه، إنه الموهبة الهولندية الصاعدة ماتيس دي ليغت، لاعب أجاكس أمستردام. وكثيرا ما تردد أن برشلونة هو من سيظفر بخدمات هذا اللاعب، غير أن تقارير إعلامية تفيد بأن الكاتالوني أدار ظهره للاعب. (26.12.2018)

وتابع نفس المصدر أن، هذا "الانتقام" يمكن أن يأتي على شكل محاولة باريس سان جيرمان إقناع نجم من نجوم برشلونة بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية، وأردف أن النادي الباريسي قد يحاول ضم فيليبي كوتينيو أو صامويل أومتيتي أو عثمان ديمبيلي.

ونوه المصدر إلى أن العلاقات بين برشلونة وباريس سان جيرمان متوترة للغاية وليست في أحسن أحوالها، إذ بدأت الشرارة الأولى لذلك منذ انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية (222 مليون يورو).

وقد تزداد حدة التوتر بين النادي الكتالوني وفريق العاصمة الفرنسية في الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو رفض أكثر من مرة تجديد عقده مع النادي، ويفضل الرحيل إلى برشلونة.

الجدير ذكره أن لاعب أياكس أمستردام الآخر ماتياس دي ليخت، يشعل المنافسة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، إذ يتوقع أن يحدد النجم الهولندي الشاب قريباً وجهته المستقبلية، فيما سينزل باريس سان جيرمان بكل ثقله، من أجل التفوق على برشلونة هذه المرة في صفقة دي ليخت.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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أوضحت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان بدأ التحرك من أجل الظفر بخدمات نجم شاب يحمل قميص أياكس أمستردام. النادي الباريسي يريد قطع الطريق على العملاق الإسباني برشلونة، والذي يرغب بدوره في التعاقد مع الموهوب الهولندي.

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