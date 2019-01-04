بعد صفقة دي يونغ..برشلونة متوجس من ردة فعل سان جيرمان

حسم برشلونة أخيراً صفقة النجم الهولندي الصاعد فرينكي دي يونغ. النادي الكتالوني تعاقد رسميا مع لاعب أياكس أمستردام لمدة خمس سنوات، في صفقة مالية كبيرة بلغت 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا مكافآت تحفيزية.

وواجه "البلوغرانا" منافسة شرسة من باريس سان جيرمان، الذي كان يسعى بدوره إلى خطف الموهبة الهولندية. ويبدو أن برشلونة لن يهنأ كثيراً بضم فرينكي دي يونغ، الذي يُتوقع أن يكون له شأن كبير في عالم الساحرة المستديرة. فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن إدارة برشلونة، تعي جيداً أن باريس سان جيرمان لن ينسى بسهولة انضمام دي يونغ إلى الفريق الكتالوني، وأضاف الموقع الفرنسي أن برشلونة ينتظر "انتقام" باريس سان جيرمان.

وتابع نفس المصدر أن، هذا "الانتقام" يمكن أن يأتي على شكل محاولة باريس سان جيرمان إقناع نجم من نجوم برشلونة بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية، وأردف أن النادي الباريسي قد يحاول ضم فيليبي كوتينيو أو صامويل أومتيتي أو عثمان ديمبيلي.

ونوه المصدر إلى أن العلاقات بين برشلونة وباريس سان جيرمان متوترة للغاية وليست في أحسن أحوالها، إذ بدأت الشرارة الأولى لذلك منذ انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية (222 مليون يورو).

وقد تزداد حدة التوتر بين النادي الكتالوني وفريق العاصمة الفرنسية في الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو رفض أكثر من مرة تجديد عقده مع النادي، ويفضل الرحيل إلى برشلونة.

الجدير ذكره أن لاعب أياكس أمستردام الآخر ماتياس دي ليخت، يشعل المنافسة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، إذ يتوقع أن يحدد النجم الهولندي الشاب قريباً وجهته المستقبلية، فيما سينزل باريس سان جيرمان بكل ثقله، من أجل التفوق على برشلونة هذه المرة في صفقة دي ليخت.