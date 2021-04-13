بعد صفقة حكيمي.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سيرجيو راموس

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس (الثامن من يوليو/ تموز 2021) عن تعاقده مع مدافع إسبانيا سيرجيو راموس في انتقال مجاني بعد رحيله عن ريال مدريد. وغادر راموس النادي الإسباني الشهر الماضي بعد الفشل في التوصل لاتفاق لتمديد فترته التي استمرت 16 عاما في العاصمة الإسبانية وساعد ريال في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبدوري الدرجة الأولى الإسباني خمس مرات.

ووقع اللاعب البالغ عمره 35 عاما على عقد لمدة عامين ليلتحق بصفوف سان جيرمان الذي أنهى الموسم الماضي خلف ليل بطل الدوري الفرنسي وخرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي. وقال راموس "أثبت باريس سان جيرمان نفسه بالفعل في أعلى المستويات".

وأضاف "أريد الاستمرار في التطور في باريس ومساعدة الفريق في الفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

وغاب راموس عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابات وغاب عن تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020 لكنه قال عند رحيله عن ريال إنه مصمم على إثبات أنه لا يزال في قمة العطاء. وأصبح راموس أحدث صفقات سان جيرمان بعد ضم المدافع المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي لخمس سنوات.

وذكرت وسائل إعلام أن سان جيرمان اقترب من التعاقد مع حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع ميلان في ختام الموسم الماضي.

ع.ش/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)