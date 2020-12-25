 بعد شد وجذب.. الصين تحدد موعد وصول ″محققو كورونا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2021

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أخبار

بعد شد وجذب.. الصين تحدد موعد وصول "محققو كورونا"

بعد توبيخ علني نادر من جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قالت السلطات الصينية إن فريق خبراء دوليين من المنظمة مكلفاً بالتحقيق في منشأ جائحة كوفيد-19 سيصل إلى البلاد يوم الخميس القادم.

ووهان الصينية الذي يعتقد بأنها المنبع الأصلي لفيروس كورونا المستجد.

بعد عام من الإعلان عن أول وفاة بفيروس كورونا في الصين، أعطى البلد الشيوعي لأول مرة الضوء الأخضر لفريق خبراء من الصحة العالمية للقدوم إلى ووهان للتحقيق في منشأ الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الصينية  الاثنين (11 كانون الثاني/ يناير 2021) أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس القادم.

مختارات

أبدى مدير منظمة الصحة العالمية "خيبة الأمل" و"الاستياء الشديد" من عدم تمكين الصين للفريق الخاص بالتحقيق في مصدر كورونا من دخول البلاد، وسط تكهنات بتخوّف بكين من تحميلها مسؤولية انتشار الجائحة.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب "بعد المناقشات، سيتوجه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية (...) إلى الصين اعتباراً من 14 كانون الثاني/ يناير لبدء تحقيقاتهم. وسيجرون بحوثاً مشتركة بالتعاون مع علماء صينيين حول أصول كوفيد-19".

ولم تقدم بكين أي تفاصيل عن مجريات الزيارة، لكن من المتوقع أن يخضع المحققون للحجر الصحي عند وصولهم إلى الأراضي الصينية.

وفي انتقاد نادر للصين، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم  غيبرييسوس الأسبوع الماضي عن أسفه لعدم تمكن محققيه من دخول البلاد.

مدير لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس وبخ بكين الأسبوع الماضي لعدم سماحها بدخول محققي كورونا

مدير لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس وبخ بكين الأسبوع الماضي لعدم سماحها بدخول "محققي كورونا"

ويأتي الضوء الأخضر بعد عام من إعلان أول وفاة في الصين جراء ما كان في ذلك الوقت فيروساً غامضاً.

ولا تفوّت السلطات أي فرصة للتشكيك في أن الصين هي مصدر الفيروس، بعدما ألقت باللوم في البداية على سوق في ووهان تباع فيه حيوانات حية معدة للاستهلاك الآدمي. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم هذا البلد تكرارا بنشر "الفيروس الصيني" على الكوكب، لا بل بتركه يتسرب من مختبر أبحاث حول الفيروسات في مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث ظهر الفيروس أواخر العام 2019.

وفي دليل على توترها بهذا الصدد، حكمت السلطات الشيوعية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات على المواطنة الصحافية تشانغ شان التي كتبت تقارير عن الحجر الصحي في ووهان.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • A street view of Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    تفاؤل في ووهان بالعام الجديد

    في تمنياته بحلول العام الجديد أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ليلة رأس السنة أن الصينيين كتبوا "ملحمة" في معركتهم ضد الوباء. وفي ووهان حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى قبل نحو عام، بدت المدينة أكثر تفاؤلا مقارنة بأماكن عديدة من العالم، فقد تجمع الآلاف للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات احترازية.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    ووهان تحتفل

    احتفل الآلاف من سكان ووهان بالعام الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة. وأبدى عدد من سكان ووهان ارتساماتهم بأن عام 2020 لن ينساه العالم أبدا. وقالت سيدة في المدينة لوكالة فرانس برس "لقد بقينا في العزل على مدى أشهر، لكننا تمكنا من النجاة".


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