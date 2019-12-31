بعد شائعات.. مسقط تعلن أن السلطان قابوس "في حالة مستقرة"

ذكر التلفزيون العماني الثلاثاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، نقلا عن البلاط السلطاني، أن السلطان قابوس بن سعيد في "حال مستقر.. ويتابع برنامج العلاج المقرر"، منذ ملازمته المستشفى مؤخرا، دون كشف طبيعة المرض أو العلاج.
وكانت زياراته المتكررة لألمانيا بدافع العلاج أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد التي تلعب بانتظام دور الوسيط للحفاء الغربيين خصوصا في العلاقات مع إيران.
وتوجه العديد من الناس إلى تويتر من أجل الدعاء والأطمئنان على صحة السلطان.
وتكثفت الشائعات حول الوضع الصحي للسلطان قابوس في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوصات طبية في زيارة استغرقت أسبوعا في وقت سابق من هذا الشهر، دون أن تعلن السلطات العمانية شيئا عن صحته بعد عودته.
وفي أول حديث له لبلاده منذ عودته، جاء في بيان أن السلطان قابوس يشكر الشعب العماني "على ما یبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم". ويعد هذا أول تعليق رسمي منذ أن قام السلطان قابوس برحلته إلى بلجيكا.
والسلطان قابوس (79 عاما) حليف للغرب ويحكم عمان منذ قيادته انقلابا أبيض عام 1970 بمساعدة بريطانيا، القوة المستعمرة السابقة للسلطنة. وهو غير متزوج ولا أبناء ولا أشقاء له ولم يحدد خليفة له علنا بعد. وهو يتلقى العلاج من سرطان في القولون، بحسب دبلوماسيين.
وينص مرسوم صدر عام 1996 على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب. وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس، حيث يوجب الدستور أن يكتب السلطان رسالة يعين فيها خلفا له، ويُكشَف مضمونها في حال لم تتفق الأسرة على اسم خلال مهلة ثلاثة أيام بعد وفاته.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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سلطنة عمان ـ نهاية ألف ليلة وليلة
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الكاتب: م.أ.م/DW