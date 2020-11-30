 بعد شائعات عن صحته.. تبون يعود للجزائر في ″الأيام القادمة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2020

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بعد شائعات عن صحته.. تبون يعود للجزائر في "الأيام القادمة"

بعد غموض حول وضعه الصحي بعد الإصابة بكوفيد-19، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود إلى البلاد في "الأيام القادمة" بعدما نقل إلى مستشفى في ألمانيا قبل شهر. وقد غادر تبون المستشفى ليواصل "فترة النقاهة".

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، صورة من الأرشيف

نقل الرئيس تبون (75 عاما) إلى إحدى المستشفيات الألمانية نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني، التي أكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا المستجد.  

كشفت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين (30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيعود إلى البلاد في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من فترة النقاهة.  

وقالت الرئاسة الجزائرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا".

وأضافت الرئاسة الجزائرية "يطمئن السيد الرئيس، الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".  

ويأتي بيان الرئاسة الجزائرية في خضم الجدل المتصاعد بشان الحالة الصحية لتبون، وانتشار إشاعات تدهور وضعه بشكل خطير.  

مختارات

في ظروف استثنائية ووسط انقسام بين المؤيدين والمعارضين، فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها للاستفتاء على الدستور المفترض أن يؤسّس لـ"جزائر جديدة". الاستفتاء يتزامن مع جدل حول صحة الرئيس عبد المجيد تبون الموجود بألمانيا.

بعد يوم من نقل الرئيس الجزائري إلى مستشفى عسكري في داخل البلاد، أعلن التلفزيون الرسمي نقل عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية. وكان من المفترض أن يفتتح تبون في المساء مصلى المسجد الكبير، ثالث أكبر مسجد بالعالم.

ونقل تبون (75 عاما)، يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى إحدى المستشفيات الألمانية لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بحسب الرئاسة الجزائرية التي أكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا المستجد.  

 

ويوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رسالة إلى تبون بمشفاه في ألمانيا، عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة.  

بيد أن ذلك لم يوقف التجاذب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن " مستقبل" تبون، الذي يتعين عليه التوقيع قبل منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل على الدستور الجديدالذي يمثل أحد التزاماته السياسية الرئيسة حتى ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 13:20

مسائيةDW : المشهد الجزائري.. تكتم وغموض حول صحة الرئيس تبون

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