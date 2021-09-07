بعد سوء النتائج - الاتحاد الجزائري ينفي "رقية" لاعبي المنتخب

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022) الأنباء المتداولة بشأن استعانته بشخص لرقية لاعبي المنتخب المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في الكاميرون.

وعبر الاتحاد الجزائري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن استنكاره لمثل هذا النوع من "الشائعات التي تضر بصورة المنتخب الوطني"، مؤكداً أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يربطون أسمائهم وأنشطتهم به والمنتخب.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن اللاعبين وأعضاء مختلف الأجهزة "يملكون الإيمان اللازم وسيدافعون بشجاعة عن ألوان الجزائر بالاعتماد على موهبتهم وقوة شخصيتهم وكل العمل الذي تم انجازه حتى الآن".

يواجه المنتخب الجزائري حامل اللقب موقفاً صعباً في مجموعته، فهو مهدد بالخروج من الدور الأول

يذكر أن المنتخب الجزائري، حامل اللقب، يمر بموقف صعب في الوقت الحالي، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، ويتعين عليه الفوز على ساحل العاج بفارق هدفين لضمان التأهل للدور الثاني في المركز الثاني على الأقل، دون اعتبار نتائج المواجهة الأخرى بين غينيا الاستوائية وسيراليون ومباريات بقية المجموعات.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)