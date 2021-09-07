 بعد سوء النتائج - الاتحاد الجزائري ينفي ″رقية″ لاعبي المنتخب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بعد سوء النتائج - الاتحاد الجزائري ينفي "رقية" لاعبي المنتخب

في بيان رسمي يدحض فيه أنباء الاستعانة بشخص لرقية لاعبيه، قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه تلك الشائعات، ومشيراً إلى أن المنتخب يعتمد على مهاراته وقوة شخصية لاعبيه فقط.

قائد منتخب الجزائر رياض محرز بعد ركلة حرة ضائعة في مباراة غينيا الاستوائية (16/1/2022)

قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، يندب حظه بعد ضياع تسديدة من ركلة حرة في مباراة الجزائر مع غينيا الاستوائية التي خسرها منتخب الجزائر.

مختارات

انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل أيام قليلة، وانطلقت معها مجموعة من المشكلات التي أظهرت البطولة بشكل غير لائق، وأغلبها ذات طابع تنظيمي وأخرى على علاقة باجراءات كورونا في ظل انتشار الفيروس بين اللاعبين.

تعد الجزائر بقيادة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، من أبرز المرشحين لتكرار إنجازها في نسخة "مصر 2019" والحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، لكن المشوار لن يكون مفروشاً بالورود.

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022) الأنباء المتداولة بشأن استعانته بشخص لرقية لاعبي المنتخب المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في الكاميرون.

وعبر الاتحاد الجزائري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن استنكاره لمثل هذا النوع من "الشائعات التي تضر بصورة المنتخب الوطني"، مؤكداً أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يربطون أسمائهم وأنشطتهم به والمنتخب.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن اللاعبين وأعضاء مختلف الأجهزة "يملكون الإيمان اللازم وسيدافعون بشجاعة عن ألوان الجزائر بالاعتماد على موهبتهم وقوة شخصيتهم وكل العمل الذي تم انجازه حتى الآن".

يواجه المنتخب الجزائري حامل اللقب موقفاً صعباً في مجموعته، فهو مهدد بالخروج من الدور الأول

يواجه المنتخب الجزائري حامل اللقب موقفاً صعباً في مجموعته، فهو مهدد بالخروج من الدور الأول

يذكر أن المنتخب الجزائري، حامل اللقب، يمر بموقف صعب في الوقت الحالي، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، ويتعين عليه الفوز على ساحل العاج بفارق هدفين لضمان التأهل للدور الثاني في المركز الثاني على الأقل، دون اعتبار نتائج المواجهة الأخرى بين غينيا الاستوائية وسيراليون ومباريات بقية المجموعات.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)

  • نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد صلاح (29 عاماً)

    يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

  • نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري رياض محرز

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رياض محرز (30 عاماً)

    يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

  • نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    أشرف حكيمي (23 سنة)

    يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

  • اللاعب التونسي حنبعل المجبري

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    حنبعل المجبري (18 عاماً)

    نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.

  • لاعب المنتخب المصري عمر مرموش

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمر مرموش (22 عاماً)

    لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.

  • لاعب إشبيلية والمنتخب المغربي منير الحدادي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    منير الحدادي (26 عاماً)

    اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.

  • لاعب وست هام والمنتخب الجزائري سعيد بن رحمة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    سعيد بن رحمة (26 عاماً)

    أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.

  • لاعب المنتخب الجزائري رامز زروقي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رامز زروقي (23 عاماً)

    يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.

  • لاعب المنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد الأمين عمورة (21 عاماً)

    بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.

  • اللاعب المغربي إلياس شاعر

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    إلياس شاعر (24 سنة)

    يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.

  • لاعب المنتخب المغربي ريان مايي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    ريان مايي (24 سنة)

    مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".

  • اللاعب المغربي عمران لوزا

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمران لوزا (22 عاماً)

    لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين


مواضيع ذات صلة

Moroccans supporting the Algerian team. Copyright: Ayoub Errimi, DW arabisch, Rabat, 18.6.2014

حفاوة استقبال "الخضر" في المغرب..هل تذيب الجليد بين البلدين؟ 07.09.2021

بعد أسبوعين على إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، حط المنتخب الجزائري الرحال في مراكش لمواجهة منتخب بوركينافاسو. الاستقبال الذي حظي به منتخب الخضر تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

Moenchengladbach's Algerian defender Ramy Bensebaini celebrates after the first goal during the German first division Bundesliga football match Augsburg v Borussia Moenchengladbach on February 29, 2020 in Augsburg. (Photo by Christof STACHE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

بن سبعيني لـ DW: أحلم بلقب إفريقي ثانٍ مع الجزائر 12.03.2020

في حوار حصري مع DW عربية يتحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن طموحاته وأهدافه مع فريقه الألماني مونشنغلادباخ ويستعيد ذكريات التتويج بكأس إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري عام 2019 في مصر. كما يفصح عن جزء من حياته الشخصية.

LISBON, PORTUGAL - AUGUST 15: Riyad Mahrez of Manchester City looks dejected following his team's defeat in the UEFA Champions League Quarter Final match between Manchester City and Lyon at Estadio Jose Alvalade on August 15, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Franck Fife/Pool via Getty Images)

لوائح فيروس كورونا تُربك منتخبات أوروبية وعربية 19.03.2021

غوندوغان وزملاؤه الألمان بانجلترا سيتمكنون من المشاركة مع المانشافت بينما يبدو من المرجح عدم مشاركة ليفاندوفسكي ونجوم أوروبيين آخرين وعرب مع منتخباتهم في مباريات دولية مقبلة بسبب لوائح كورونا.