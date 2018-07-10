 بعد سنوات من المطاردة.. القبض على تمساح عملاق في أستراليا | عالم المنوعات | DW | 10.07.2018

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منوعات

بعد سنوات من المطاردة.. القبض على تمساح عملاق في أستراليا

تمكن حراس الحياة البرية في شمال أستراليا من اصطياد تمساح مياه مالحة ضخم بعد عملية بحث عن هذا المخلوق استمرت عقداً من الزمن. يزن هذا التمساح 600 كيلوغراماً مما يجعله أكبر الزواحف على الإطلاق.

Riesenkrokodil in Australien gefangen (picture-alliance/dpa/Northern Territory Parks And Wil)

ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء (10 تموز/ يوليو) أنه قد تم أخيراً اصطياد تمساح ضخم بعد مطاردة استمرت لسنوات في المناطق النائية بشمال أستراليا. ووجد الحراس التمساح العملاق، الذي يبلغ طوله 5 أمتار (16.4 قدماً)، في مصيدة من مدينة كاثرين في إقليم الشمال، بعد حوالي 10 سنوات من اكتشافه لأول مرة في المنطقة.

Riesenkrokodil in Australien gefangen (picture-alliance/dpa/Northern Territory Parks And Wil)

كما يبلغ وزنه حوالي 600 كيلوغراماً، وهو أكبر تمساح للمياه المالحة وجد في منطقة نهر كاثرين النائية. وقال جون بورك وهو ضابط كبير في مجال الحياة البرية: "لقد وصفناه بالكثير من الأشياء على مر السنين، حين كان من الصعب اصطياده."

تم تخدير الحيوان، الذي قدر عمره بنحو 60 سنة، ونقل إلى مزرعة خاصة بالزواحف، حيث سيعيش بقية أيامه بعيداً عن السكان المحليين. إذ يوجد في أستراليا أكثر من 105 ألف تمساح في محميات خاصة. وتنقل التماسيح إلى أماكن بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، لمنع حدوث هجمات محتملة. كما نجح الحراس في العام الماضي بنقل ما يقارب 371 من التماسيح من مدن إقليم داروين، وكاثرين، وبالمرستون، حسب الأرقام الحكومية.

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