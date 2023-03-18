 بعد سنوات من القطيعة- مصر وتركيا تتحدثان عن صفحة جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد سنوات من القطيعة- مصر وتركيا تتحدثان عن صفحة جديدة

بعد خلاف استمر لمدة عشر سنوات وقطعهما للعلاقات الدبلوماسية، تعمل مصر وتركيا على إصلاح العلاقات بينهما. وفي لقاء بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة ظهر الكثير من التفاؤل بشأن ملفات عديدة بينها ليبيا وسوريا.

لقاء وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة 18 مارس/ آذار 2023

زار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي، في حين سبقه وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة تركيا لإبداء تضامنه بعد الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/ شباط.

بعد سنوات من الجمود، ستقوم القاهرة وأنقرة باتخاذ خطوات للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، تتوج بقمة على مستوى رئيسي البلدين لتأخذ العلاقات انطلاقة جديدة، بحسب ما كشف وزيرا خارجية مصر وتركيا اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2023) في أنقرة. 

مختارات

وقال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكرى: "من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا"، بحسب وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء. وأضاف جاويش أوغلو: "نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح".

وفي هذا الإطار، أوضح شكري: "اتفقنا على إطار زمني محدد يتم بلورته للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية وسيتم الإعلان عنه في الوقت الملائم". وأشار إلى أنه "جاري أيضا التحضير في هذا الإطار لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين؛ لتتويج مسار (الارتقاء بالعلاقات) الذي بدأناه منذ سنوات، لكنه أخذ شكله خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين والذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقات".

وبدأ سامح شكري زيارة إلى تركيا اليوم الخميس تلبية لدعوة نظيره التركي. وزار جاويش أوغلو القاهرة في 18 مارس/ آذار الماضي، في حين سبقه سامح شكري بزيارة تركيا لإبداء تضامنه بعد الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/ شباط وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

"الارتقاء بالعلاقة في كافة المجالات"

وفي المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أوضح الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وتابع: "نحن سعداء بالزخم الذي بدأ في علاقاتنا منذ اجتماع رئيسينا في الدوحة (رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي). واليوم جددنا إرادتنا لزميلي وشقيقي شكري بمواصلة هذا الزخم".

وتأتي تعليقات جاويش أوغلو اليوم بعد خلاف استمر لمدة عشر سنوات وقطعهما للعلاقات الدبلوماسية بعد الإطاحة بالرئيس المصري آنذاك محمد مرسي الذي كان حليفا لأنقرة.

وأوضح شكري أن تلك اللقاءات "تظهر الفهم المشترك والتوافق ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى البلدين لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات".

وذكر جاويش أوغلو أنه "فيما يتعلق بتنويع علاقاتنا في مجال الطاقة هناك نمو سريع واستثمارات للشركات التركية وسنحفزها للقيام بهذه الاستثمارات". وأعرب عن رغبته في تعزيز السياحة بين مصر وتركيا.

لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟

تعاون في الملفين الليبي والسوري

وشدد جاويش أوغلو: "سنتعاون بشكل أوثق فيما يتعلق بليبيا من الآن فصاعدا. في اجتماعنا اليوم (رأينا) أن وجهات نظرنا لا تختلف اختلافا كبيرا في الأساس لكننا نفكر بشكل مختلف في بعض الأساليب". 

وأضاف أن البلدين سيعملان على وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات في ليبيا، كما يمكنهما العمل على تدريب وتقوية جيش مشترك يجمع القوات في شرق وغرب ليبيا.

وتدعم كل من أنقرة والقاهرة فصيلا مختلفا في ليبيا.

وبالنسبة للوضع في سوريا،  قال جاويش أوغلو إن "السلام والاستقرار الدائمان في هذا البلد مهمان لنا جميعا. لهذا يجب اتخاذ خطوات جادة. وسنكون في تعاون وثيق مرة أخرى في هذا الصدد".

من جانبه أكد شكري "ضرورة وفاء الحكومة السورية بقرار مجلس الأمن رقم 2254 وإيجاد مسار سياسي يضم كافة الشركاء السياسيين يؤدي لإزاحة شوائب الماضي والإقدام على مستقبل أكثر إشراقا وضرورة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟

مواضيع ذات صلة

CAIRO, EGYPT - MARCH 18: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - TURKISH FOREIGN MINISTRY / MUSTAFA AYGUN / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (L) meets Minister of Foreign Affairs of Egypt, Sameh Shoukry in Cairo, Egypt on March 18, 2023. TURKISH FOREIGN MIN / MUSTAFA AYGUN / Anadolu Agency

وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان السعي لتطبيع علاقات بلديهما 18.03.2023

استقبل وزير الخارجية المصرية نظيره التركي في القاهرة، حيث بحثا تطبيع العلاقات بين بلديهما وتبادل السفراء "قريبا". كما بحث الوزيران قضايا وأزمات المنطقة، إلى جانب الاتفاق السعودي الإيراني بإعادة العلاقات الدبلوماسية.

27/02/2023 This handout picture released by the Syrian Presidency Telegram account shows Syria's President Bashar al-Assad (L) meeting with the Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukri (R) in Damascus. (Photo by Syrian Presidency Telegram Page / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Syrian Presidency - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

"دبلوماسية الزلزال".. هل تعيد الدفء لعلاقات مصر مع تركيا وسوريا؟ 27.02.2023

زيارتان قام بهما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى كل سوريا وتركيا لم تفصل بينهما إلا عدة ساعات. تقول مصر إن الهدف من الزيارتين هو إبداء الدعم والتضامن عقب الزلزال الذي ضرب البلدين. لكن قد يكون للزيارتين هدف آخر.

25.08.2022, Marokko, Rabat: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, trifft Nasser Bourita, Außenminister von Marokko. Baerbock will die Beziehungen zu Marokko nach einer monatelangen diplomatischen Krise auf eine neue Grundlage stellen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

اتفاق ألماني مغربي على فتح صفحة جديدة في العلاقات 25.08.2022

توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات، وذلك بعد توتر دبلوماسي دام شهورًا بسبب ملف الصحراء الغربية. فما أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها؟