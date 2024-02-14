بعد سنوات من القطيعة.. أردوغان والسيسي يفتحان "صفحة جديدة"

عمد الرئيسان التركي والمصري المصالحة بينهما السائرة ببطء ولكن بخطوات ثابتة مدروسة باستقبال الأخير لنظيره في القاهرة. ما أهم ملفات القمة؟ وأين منها الحرب في غزة؟

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان رغبتهما في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين بلديهما خلال مؤتمر صحافي في القاهرة التي يزورها أردوغان لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.

واستهل السيسي المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاته مع أردوغان مؤكداً الرغبة في "فتح صفحة جديدة بين بلدينا". وأكد الرئيس التركي من جانبه أن زيارته تمثل تدشين "مرحلة جديدة في العلاقات" مع مصر.

وأعلن الرئيس المصري أنه قبل دعوة نظيره التركي لزيارة تركيا في نيسان/أبريل.

وشدد السيسي وأردوغان على أن مباحثاتهما تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وقال أردوغان إنهما اتفقا على رفع حجم "التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت ممكن" في حين بلغ في عام 2020 قرابة 11 مليار دولار.

كما أشار الرئيس التركي إلى رغبته في التعاون في مجال "الصناعات الدفاعية والطاقة" مع مصر.

الحرب في غزة

وأوضح أردوغان أن الحرب في غزة تصدرت المحادثات مع السيسي. واتهم الرئيس التركي حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنها "تتبنى سياسة القتل والمجازر". وقال إن قصف غزة "تصرف جنوني من نتانياهو". وقال الرئيس التركي اليوم الأربعاء إن أنقرة مستعدة للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة.

وأكد السيسي اتفاقه مع الرئيس التركي على ضرورة "وقف إطلاق النار" في غزة.

وقال أردوغان "إدارة نتانياهو تواصل سياسات الاحتلال والتدمير والمجازر"، وطالبها "بالامتناع عن نقل المذابح إلى رفح، المكان الأخير الذي لجأ إليه المدنيون في غزة"، في إشارة إلى المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.

وأضاف الرئيس التركي "العالم الإسلامي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي يجب ألا يسمحوا بمثل هذا الجنون الذي قد يؤدي إلى إبادة جماعية" للفلسطينيين. كما أكد "تقدير" تركيا و"دعمها لموقف مصر الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين في غزة من أراضيهم".

ويشار إلى أن الحرب في غزة اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر عقب هجوم إرهابي غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28473 شخصا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات الصحية التابعة لحركة حماس.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

كيف عاد الدفء للعلاقات

وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى مصر في عام 2012 عندما كان رئيساً للوزراء. وكان يرأس مصر حينها الإسلامي الراحل محمد مرسي حليف أنقرة.

تدهورت العلاقات الثنائية منذ العام 2013 بعد إطاحة السيسي الذي كان في حينه وزيراً للدفاع، بالرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ومنذ ذلك الحين كرر أردوغان أنه "لن يتحدث اطلاقاً" مع "شخص مثله"، في إشارة إلى الرئيس المصري الحالي.

وتحسنت العلاقات بين الرجلين، مع تقارب مصالحهما في العديد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك السودان أو قطاع غزة. وتصافحا لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، الدولة الاخرى التي عاودت مصر التواصل معها مؤخراً بعد اتهامها بالتقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وتحادث السيسي وأردوغان أيضاً غداة وقوع زلزال السادس من شباط/فبراير 2023 الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل في تركيا. وفي تموز/يوليو تم تعيين سفراء من الجانبين. في أيلول/سبتمبر تحدث المسؤولان للمرة الأولى وجها لوجه على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

ورغم تأزم العلاقات السياسية لفترة طويلة - إذ تدعم مصر وتركيا حكومتين متنافستين في ليبيا - بقيت العلاقات التجارية جيدة بين البلدين، فأنقرة هي الشريك التجاري الخامس للقاهرة.

ومطلع شباط/فبراير أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موافقة أنقرة على بيع مصر طائرات مسيّرة هجومية.

وعلى صعيد الحرب في غزة، استدعى أردوغان الذي وصف إسرائيل بـ "دولة إرهابية" وحماس بأنها "حركة تحرر"، السفير التركي في إسرائيل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، رغم استبعاده "القطيعة التامة" مع اسرائيل.

قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر كان العديد من قادة حماس السياسيين يقيمون في إسطنبول، وطلب منهم بعد ذلك مغادرة البلاد.

خ.س/ع.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)