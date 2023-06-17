 بعد سنوات من الجمود والعزلة.. العراق يشق طريقه نحو استعاده مكانته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد سنوات من الجمود والعزلة.. العراق يشق طريقه نحو استعاده مكانته

يخطط العراق لمشاريع استراتيجية ضخمة، كما يدير سياسة انفتاح وتعاون مع محيطه الإقليمي والعربي بالذات بعد سنوات من العزلة والتبعية لإيران. تحرك يرى البعض أنه سيعيد للعراق دوره ومكانته، بينما يتخوف البعض الآخر من فشل جديد.

حقل نفط طق طق في أربيل والذي يفترض أن يتم تصدير الخام منه إلى تركيا عبر الشاحنات وخطوط الأنابيب

يتحرك العراق بسرعة كبرة نسبياً لإنجاز عدد من المشروعات المشتركة مع الدول العربية وتركيا في مجالات متنوعة

تثير تحركات العراق في الفترة الأخيرة كثيراً من الاهتمام، خصوصاً على المستوى الإقليمي. فخلال الفترة الأخيرة بدأ العراق في تنشيط وتوسيع التعاون مع عدد من الدول العربية، إلا أن وتيرة هذا التعاون قد تسارعت بشكل ملحوظ.

ولعل أحدث المستجدات في هذا السياق زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للعراق بدعوة من رئيس الوزراء محمد السوداني بحسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.

وتشير تصريحات المسؤولين العراقيين إلى أن قطر مهتمة بأن يكون لها دورا استثماريا كبيرا في مشروع للطرق والسكك الحديدية بقيمة 17 مليار دولار يربط بين آسيا وأوروبا.

 

سياسة عراقية خارجية أكثر نشاطاً

مختارات

تحت اسم "طريق التنمية"، أعلنت بغداد إطلاق مشروع ضخم للنقل البري يربط الخليج بالحدود التركية ومنها إلى أوروبا وحددت كلفته بـ17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومترا، واصفة إياه بـ"شريان اقتصادي لالتقاء المصالح بين دول المنطقة".

وكان محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية سبق وأن تعهد بتعزيز علاقات بلاده الخارجية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم الدخول في سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع. كما تعهد السوداني بمواصلة الحوار بين العراق ودول التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق وفقاً لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار "بما يحفظ للعراق سيادته ووحدته والإعداد لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية ومشروع النفط والغاز".

وقال المسؤول العراقي إن منهاج حكومته يقوم على "برنامج يتضمن 23 محوراً أبرزها تعزيز علاقات العراق مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بخاصة مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل".

وأشارت دراسة سابقة لمعهد بروكنغز الأمريكي إلى أن الأنظمة الملكية الخليجية لم تستثمر طاقة وموارد كبيرة في العراق فيما واجه شركاؤها الأمريكيون والأوروبيون صعوبات لتعبيد الطريق أمام المزيد من الدعم والاستثمارات الخليجية للعراق مع محاولتهم إحلال الاستقرار في البلاد في خلال الحملة المناهضة لتنظيم داعش في السنوات الأخيرة الماضية.

وأضافت الدراسة أنه ومع دعم وقيادة أمريكيين، بإمكان العراق أن يندمجَ من جديد في العالم العربي ويعيدَ تنشيط علاقة مع الخليج ترتكز على المصالح المشتركة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد، وبما يخفّفَ من اعتماده على إيران في خضمّ ذلك.

السوداني في القاهرة.. ما الجديد في الوساطة بين مصر وإيران؟

شراكات اقتصادية طموحة

في هذا الإطار، يعمل العراق على إعادة تأكيد قوته الاقتصادية، فالعراق منتج رئيسي للنفط، ويعمل حالياً على جذب الاستثمار الأجنبي لتنمية موارده الطبيعية الأخرى، فيما ينمو مع الوقت اقتصاد العراق وهو في سبيله لأن يصبح لاعباً أكثر أهمية في الاقتصاد العالمي كما تشير التوقعات.

على سبيل المثال، يوجد حالياً مشروع طموح وهو سكة حديد البصرة - العقبة، ويهدف الى ربط ميناء البصرة العراقي بميناء العقبة الأردني عبر خط من السكة الحديد. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2024 وسيعزز التجارة بين العراق والأردن، وكذلك مع الدول العربية الأخرى.

وهناك مشروع خط الغاز العربي، حيث يجري بناء هذا الخط لنقل الغاز الطبيعي من قطر إلى العراق والأردن وسوريا ولبنان. ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2025 وسيساعد في تلبية احتياجات الطاقة لهذه البلدان.

أيضاً يوجد مشروع قد تنضم إليه لاحقاً عدة دولة عربية وهو حقل الزبير النفطي الذي يقع في جنوب العراق ويقوم بتطويره كونسورتيوم من الشركات العراقية والأجنبية. ويتمثل الهدف الرئيس من المشروع بتمكين العراق من زيادة استقلاليته في جانب الطاقة وتحقيق تنوع اقتصادي من خلال جمع الغاز المصاحب وتصنيعه، الذي يُحرَق حاليًا في حقول الرميلة وغرب القرنة1 والزبير دون الاستفادة منه.

إضافة إلى ما سبق، هناك مشروع سد نهر الفرات شمال العراق والذي من المتوقع أن يكتمل في عام 2026 وسيوفر مياه الري والطاقة الكهرومائية للعراق وسوريا.

كما دشن العراق مشروعا ضخماً الشهر الماضي يربط العراق ودول الخليج بالحدود التركية عن طريق خط سكك حديدية وطرق يطمح من خلاله للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا، في خطوة تهدف لإحداث تحول في الاقتصاد العراقي.

وتقول سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي العراقي من بغداد إن " مشروع التنمية  الذي يتم الإعداد له بين العراق وتركيا هو أحد الأمثلة على تجاوز الخلافات والعمل على التنمية الاقتصادية مع دول الجوار الأمر الذي سوف يعود بالمنفعة على العراق أولاً وعلى تركيا ثانياً وعلى الخليج ثالثاً، لأنه سوف يختصر المسافات لنقل البضائع بين الدول، فهذه كلها أمور أدت إلى تغيير شكل السياسة الخارجية لجميع الدول"، بحسب ما قالت خلال حوارها هاتفياً مع DW عربية.

تعاون سياسي عراقي- عربي

يشير خبراء إلى أن العراق ربما أدرك متأخراً أن خلو الساحة من الوجود العربي منح أفضلية لإيران التي استغلت حالة الفراغ فدخلت بثقلها السياسي والاقتصادي لتملأ المشهد العراقي. يرى البعض أنه لا يمكن لوم العراق على ذلك، حيث كان في حاجة ماسة إلى الكهرباء والبضائع وغيرها، فيما سحبت عدة دول عربية يدها شيئاً فشيئاً من العراق.

ويرى البعض أنه بعد الاتفاق الإيراني - السعودي، ربما أدركت الدول العربية خطأ ما فعلته حين تركت العراق لقمة سائغة لإيران التي لم تتردد لحظة واحدة في ملء الفراغ الناشئ عن انسحاب الدول العربية، لتتكرر مشكلة لبنان واليمن وسوريا.

وترى سهاد الشمري أن هذه الرؤية منتشرة في العراق بالفعل، "بل إن أغلب الشعب العراقي يرى أن الدول العربية تركت العراق فريسة سهلة لإيران".

سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي العراقي

تقول الشمري أن أغلب الشعب العراقي يرى أن الدول العربية تركت العراق فريسة سهلة لإيران

واستدركت الشمري قائلة: "إن النفوذ الإيراني كان شديد القوة، واستعان في ذلك بأذرع له تمتلك المال والسلاح والسلطة، وبالتالي فلا نلقي باللوم على الدول العربية لأن بعض القادة العراقيين أنفسهم جاؤوا مكملين للسياسة الإيرانية، وكان نفوذ إيران أقوى من الوجود العربي".

وقالت إن الشعب العراقي اندفع للخروج في مظاهرات مطالبة بتغيير هذا الوضع، "كما أشار بعض القادة السياسيين العراقيين إلى وجود إخفاقات وعمالة لإيران وفساد سياسي، بالتالي هذه كلها متغيرات حقيقية على أرض الواقع لا تجعل أي جهة أو أي طرف يتحمل اللوم منفرداً عما آلت إليه الأوضاع في العراق، خاصة وأن التعاون مع إيران جاء في إطار احتياج عراقي مثل مشاريع الكهرباء مع إيران، لكن كانت النتيجة أن سٌلم العراق لإيران على أيدي بعض الساسة المتواطئين".

خطوات عراقية "متسرعة"؟

ويعمل العراق على إعادة الانخراط مع العالم العربي، إذ بدأ في إعادة التواصل مع جيرانه العرب في السنوات الأخيرة وعمل على تقوية دوره الإقليمي وتحسين علاقاته وتقويتها مع المملكة العربية السعودية وقطر وغيرهما من القوى الإقليمية الرئيسية، كما يحاول العراق حالياً استعادة نفوذه وقوته في الخليج والعالم العربي عبر إعادة بناء قوته العسكرية ليتمكن من لعب دور أكثر نشاطًا في الأمن الإقليمي.

في هذا الإطار تقول سهاد الشمري الباحثة العراقية إن "السياسات الحاسمة اليوم تقتضي الانفتاح على جميع الدول وخصوصاً على المحيط العربي والإقليمي، ومن ثم أن يكون تعامل العراق مع هذه الدول على خط واحد بحياد، أضف إلى ذلك جهود العراق لتقريب وجهات النظر، وهذا ما فعله مع قطر والسعودية وإيران، كما يلعب اليوم دوراً هاماً كوسيط بين طهران والقاهرة لتقريب وجهات النظر".

من ناحية أخرى، ينظر محللون بنظرة شك وريبة للمساعي العراقية المتسارعة في عقد شراكات واتفاقيات متنوعة مع الدول العربية، ويرى البعض أن هذا التسرع ربما يؤدي لفشل محتمل بسبب السرعة الشديدة التي تسير بها الأمور.

في هذا السياق، ترى الشمري أن حكومة السوداني "تركز على الجانب الخدمي وعلى الاقتصاد والإنتاج، والسوداني نفسه أطلق على هذا العام عام المشاريع وتم لأول مرة وضع خطط خمسية وعشرية، ما يعني أن العراق اليوم يرغب في تطوير علاقاته السياسية، وفي الخلفية الاستثمار والاقتصاد، إلى جانب النواحي الأمنية والسياسية بالطبع، لكن الانهيارات الاقتصادية والخدمية السابقة كانت هي الدافع وراء هذه التحركات السريعة التي نراها اليوم لإصلاح الوضع الداخلي".

وأشارت الشمري إلى أن العراق يعد ثاني أكبر بلد يحرق غاز طبيعي في العالم دون الاستفادة منه لعدم وجود بنية تحتية تساعد على الاستفادة منه، ولذلك يسعى العراق لبناء مصانع للغاز ووقف الاستيراد من إيران الأمر الذي يلقي بآثار سلبية على منظومة الكهرباء.

وأضافت الباحثة العراقية أن "السياسة الاقتصادية للدول هي التي ترسم السياسة الخارجية والعلاقات مع الآخر، فالجميع يسعى لخدمة بلاده والجميع يحتاج الجميع في هذه المرحلة، خصوصاً بعد الضربة التي تلقاها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وظهور أقطاب جديدة تغير من موازين القوى الدولية وفي المنطقة. وهذه كلها أمور تدفع العراق لاستثمار جميع الفرص المتاحة له من أجل تعظيم مكتسباته الاقتصادية والسياسية والأمنية وحتى تعم الفائدة على جميع الدول في المنطقة".

يقول الخبراء إن المسار الذي يمضي فيه العراق حالياً يبدو طويلاً، لكن إذا ما تحققت النتائج المرجوة من هذه المشروعات وهذا التعاون العربي الإقليمي فإن الجهد المبذول حالياً في هذه الشراكات يستحق تماماً، خاصة وأن العراق يحرز تقدماً ملحوظاً، كما أنه في وضع جيد للعب دور أكثر نشاطًا في الخليج والعالم العربي في السنوات القادمة.

عماد حسن

  • Auswirkungen der Trockenheit auf den Tigris

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    روى نهر جنة عدن وسومر وبابل عبر التاريخ، لكنه بات اليوم يصارع الموت. إذ يهدّد النشاط البشري الجائر والتغيّر المناخي بمحو شريان حياة عمره آلاف السنوات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليونا، ويعتبر مصدرا للحضارة وللزراعة، الكوارث الطبيعية لا تعد ولا تحصى.

  • Irak | Sandsturm in Duhok

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    باتت ظاهرة التغير المناخي ماثلة للعيان فبدءا من نيسان/ أبريل، تتجاوز الحرارة 35 درجة مئوية وتتتالى العواصف الرملية مغطية البشر والحيوانات والآلات بغشاء برتقالي. ثم يحل فصل الصيف، موسم الجحيم بالنسبة إلى العراقيين، حين تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية وتنقطع الكهرباء بسبب زيادة الضغط على الشبكة.

  • Irak | Tigris trocknet aus

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    أصبح العراق اليوم واحدا من أكثر خمسة بلدان في العالم عرضة لعواقب تغيّر المناخ، بحسب الأمم المتحدة، مع الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر المتسارع. وتأثّر بذلك نهر دجلة مع تراجع الأمطار، وكذلك بسبب السدود المبنية في تركيا حيث ينبع النهر.

  • Irak | Tigris trocknet aus

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    تبدأ الرحلة العراقية لنهر دجلة في جبال كردستان العراق عند تقاطع العراق وسوريا وتركيا. هنا، يكسب السكان لقمة عيشهم من خلال زراعة البطاطا وتربية الأغنام.

  • Türkei Hasankeyf und der Ilisu-Staudamm

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    تتهم السلطات العراقية والمزارعون الأكراد في العراق تركيا بقطع المياه عن طريق احتجازها في السدود التي أنشأتها على المجرى قبل وصوله الى العراق. وتؤكد الإحصاءات الرسمية ذلك: فمستوى نهر دجلة لدى وصوله من تركيا هذا العام لا يتجاوز 35 في المئة من متوسط الكمية التي تدفقت على العراق خلال المئة عام الماضية.

  • Irak | Tigris trocknet aus

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    كلما ازداد احتجاز المياه، قلّ تدفق النهر الذي يمتدّ على 1500 كيلومتر يجتازها نهر دجلة قبل أن يندمج مع توأمه نهر الفرات ويلتقيا في شط العرب الذي يصب في الخليج. ويشكّل هذا الملف مصدرا للتوتر الدائم في العلاقات بين تركيا والعراق.

  • Irak | Tigris trocknet aus

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    تطلب بغداد بانتظام من أنقرة الإفراج عن كميات أكبر من المياه. وردا على ذلك، دعا السفير التركي لدى العراق علي رضا غوني في تموز/ يوليو الماضي العراقيين إلى "استخدام المياه المتاحة بفعالية أكبر". وأضاف في تغريدة "المياه مهدورة على نطاق واسع في العراق".

  • Irak Trockenheit und Landwirtschaft in Mishkhab

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    الخبراء بدورهم يتحدّثون عن أساليب ريّ طائشة: كما في زمن السومريين، يستمر المزارعون العراقيون في إغراق حقولهم لريّها ما يؤدي إلى هدر هائل في المياه.

  • Dürre im Irak

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    في بعض الأماكن، يبدو النهر مثل برك ناتجة عن مياه الأمطار. فالتجمعات الصغيرة للمياه في مجرى نهر ديالى هي كل ما تبقى من رافد نهر دجلة في وسط العراق الذي بدونه، لا يمكن زراعة أي شيء في المحافظة. وبسبب الجفاف، خفضت السلطات هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء البلاد إلى النصف. ونظرا إلى أن لا مياه كافية في ديالى، فلن يكون هناك حصاد.

  • Irak Dürre Folgen

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    بحلول 2050، "سيؤدي ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة وانخفاض المتساقطات بنسبة 10 بالمائة، إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة في المياه العذبة المتاحة" في العراق، وفق ما حذّر البنك الدولي نهاية عام 2021.

  • Irak Dürre Folgen

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    بدورها حذّرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية في حزيران/ يونيو الماضي من أن ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، هي من "الدوافع الرئيسية للهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية" في العراق. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية نزحت بحلول نهاية آذار/ مارس 2022 أكثر من 3300 أسرة بسبب "العوامل المناخية" في عشر مقاطعات من وسط البلاد وجنوبها.

  • Irak I Tigris

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    هذا الصيف، كان منسوب دجلة منخفضا في بغداد. وتقول وزارة الموارد المائية ذلك الى "الرواسب الرملية". ونظرا للرواسب لم تعد تنصرف باتجاه الجنوب بسبب نقص تدفّق المياه، تراكمت في قاع النهر واختلطت بالمياه المبتذلة، ما أدى إلى صعوبة تدفق مياه النهر.

  • Irak I Basra I Fischer

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    حتى وقت قريب، كانت الحكومة ترسل آلات لشفط الرمال الراكدة في قاع النهر، لكن بسبب نقص الموارد، توقّفت غالبية المضخات عن العمل. ومع انخفاض منسوب المياه العذبة، بدأت مياه البحر تغزو شط العرب. وتشير الأمم المتحدة والمزارعون بأصابع الاتهام إلى أثر تملّح المياه على التربة وانعكاساته على الزراعة والمحاصيل.

  • Irak Schatt al-Arab bei Basra

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    بلغ مستوى الملوحة في شط العرب في شمال البصرة 6800 جزء في المليون، وفق ما أفادت السلطات المحلية مطلع آب/ أغسطس 2022. من حيث المبدأ، لا تتجاوز نسبة الملوحة في المياه العذبة ألف جزء في المليون، وفقا لمعايير المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الذي يحدّد مستوى المياه "المتوسطة الملوحة" بين ثلاثة و10 آلاف جزء في المليون.

  • Irak I Heiliger Monat Ramadan in Mosul

    نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا

    وأدى ذلك إلى هجرة أنواع معينة من أسماك المياه العذبة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الصيادين من شط العرب، ما يتسبب في ظهور أنواع أخرى تعيش عادة في أعالي البحار.


مواضيع ذات صلة

A handout picture released by Iraq's Prime Minister's Media Office shows Iraqi Prime Minister Mohamed Shia al-Sudani attending a meeting with transport ministry representatives in Baghdad on May 27, 2023. Iraq presented an ambitious plan to turn itself into a regional transportation hub by developing its road and rail infrastructure, linking Europe with the Gulf and other Middle East countries. (Photo by IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

العراق يطلق مشروع نقل ضخم يربط بين آسيا وأوروبا عبر تركيا 27.05.2023

تحت اسم "طريق التنمية"، أعلنت بغداد إطلاق مشروع ضخم للنقل البري يربط الخليج بالحدود التركية ومنها إلى أوروبا وحددت كلفته بـ17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومترا، واصفة إياه بـ"شريان اقتصادي لالتقاء المصالح بين دول المنطقة".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) geht neben Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, zu einem gemeinsamen Abendessen ins Restaurant „Kochzimmer“ in Potsdam. Beim Treffen der beiden Regierungschefs soll es unter Anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, aber auch europäische Themen sollen seine Rolle spielen. +++ dpa-Bildfunk +++

تحليل: الاتحاد الأوروبي يواجه "حقل ألغام" مغاربي.. ما الحل؟ 07.06.2023

في ضوء التغييرات في "سياسة الجوار الأوروبية" يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا. فما العمل وهل يسعف "المحرك الألماني الفرنسي" أوروبا؟

ANKARA, TURKEY - MAY 15: Turkish President Recep Tayyip Erdogan waves to supporters at AK Party headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. President Recep Tayyip Erdogan faced his biggest electoral test as the country voted in the general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity had recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu. (Photo by Burak Kara/Getty Images) +++ ANKARA, TURKEY - MAY 15: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu speaks to the media at the Republican People's Party (CHP) headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

الإعلام العربي والانتخابات التركية.. هل خرج من عباءة الحكومات؟ 17.05.2023

يرى خبراء أن طبيعة التغطية الصحفية في الإعلام العربي تنوعت بحسب المواقف السياسية التي تتخذها الدول، التي تنطلق منها الوسيلة الإعلامية، إزاء تركيا. فيما لاحظ آخرون وجود فارق بين ما ينشر على الإنترنت وبين الإعلام التقليدي.