 بعد سنوات من التنافس الإقليمي.. أردوغان يستقبل محمد بن زايد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.11.2021

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بعد سنوات من التنافس الإقليمي.. أردوغان يستقبل محمد بن زايد

بدأ التحسن في العلاقات بين البلدين بزيارة لمستشار الأمن الإماراتي إلى تركيا في الصيف الماضي والتقائه بالرئيس أردوغان. اليوم توج هذا التحسن بزيارة رجل الإمارات القوي محمد بن زايد وتوقيع عدد من الاتفاقات مع أردوغان.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل محمد بن زايد

محمد بن زايد يزور تركيا ويوقع عددا من الاتفاقات مع أردوغان.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الأربعاء (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021)، الرجل القوي في الإمارات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة تفتح صفحة جديدة بين البلدين اللذين شهدت علاقاتهما توترات خلال السنوات الفائتة.

وهذه الزيارة هي الأولى على هذا المستوى لمسؤول إماراتي منذ العام 2012. وتأتي الزيارة بعد محادثة هاتفية جرت بين بن زايد وأردوغان في آب/أغسطس الماضي، بدا أنها تطوى صفحة اللهجة العدائية بين الجانبين، والتي استمرت لسنوات.

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في تحول إقليمي جديد، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، بعد أيام على زيارة المسؤول ذاته لتركيا ولقائه بأردوغان. ويعد هذا اللقاء مؤشرا على إمكانية تبادل قطر والإمارات للسفراء.

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في إطار سعيه للتواصل مع مجموعة من المنافسين الإقليميين، عقد الرئيس التركي اجتماعا نادرا مع مسؤول إماراتي بارز، بحثا خلاله سبل تحسين العلاقات بين البلدين، وصرح أردوغان بعد اللقاء بأنه منفتح على لقاء ولي العهد الإماراتي.

وتوترت علاقات البلدين خلال السنوات الماضية بسبب تباين سياساتهما الإقليمية، فكل منهما تدعم طرفا مختلفا في ليبيا، كما أنهما تختلفان بشأن عدة قضايا من بينها أنشطة استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط. وبدأت العلاقات في التحسن في آب/أغسطس بعد اجتماع مفاجئ بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي

وعلى هامش الزيارة وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي اليوم الأربعاء بعد سنوات من التنافس الإقليمي بين الدولتين ذاتا الأغلبية المسلمة.

وتضمنت الصفقات شراكات بين بورصات الدولتين وصناديق الثروة السيادية ومجالات الصحة والطاقة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن تقارب العلاقات يأتي وسط آمال تركية في جذب استثمارات مباشرة من الإمارات.

وباتت تركيا بحاجة ماسة إلى تدفق نقدي لاقتصادها المتعثر، الذي تضرر جراء انخفاض قيمة العملة بنسبة 40 %، وارتفاع معدل التضخم والبطالة، فضلا عن الديون الخارجية المتزايدة.

وقال أوليفر أومس الذي يشغل منصبا في غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإماراتية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإمارات تستثمر في العديد من الدول من خلال شركات تابعة للدولة كجزء من خطتها الطموحة للتنوع وإن تركيا من بين تلك الأسواق.

وتدعم تركيا والإمارات، إلى جانب قوى إقليمية أخرى ذات ثقل مثل السعودية، أطرافا متنافسة في الصراع الليبي وشرق البحر المتوسط. وألقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باللائمة على أبو ظبي في رعاية الفوضى في الشرق الأوسط وفي ليبيا قبل عام واحد فقط. وبدأت العلاقات في التحسن في آب/أغسطس بعد اجتماع مفاجئ بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد. 

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

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