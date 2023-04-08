بعد سقوط بايرن .. دورتموند يضرب بقوة ويقتنص الصدارة

اقتنص بوروسيا دورتموند صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليغا" بفضل فوزه العريض على آينتراخت فرانكفورت 4 /صفر وتزامنا مع خسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على ملعب مضيفه ماينز 1 3/ اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2023) في المرحلة الـ 29 للمسابقة.
ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على بايرن الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.
وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، فاز دورتموند على ضيفه فرانكفورت بأربعة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الاول وهدف واحد في الشوط الثاني.
وافتتح الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام التسجيل لدورتموند في الدقيقة 19 وبعدها بخمس دقائق أضاف الهولندي دونيايل مالين الهدف الثاني لأصحاب الأرض. وأحرز ماتس هوميلس الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 41 ثم عاد دونيايل مالين وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.
وفي باقي المباريات اكتسح فولفسبورغ مضيفه بوخوم 1/5 كما حقق فيردر بريمن فوزاً عريضاً على مضيفه هيرتا برلين 4 /2 في الوقت الذي فاز فيه كولن (كولونيا) على مضيفه هوفنهايم 1/3.
وبذلك فقد بايرن ميونخ حامل اللقب موقعه في صدارة الدوري بفعل هزيمته المفاجئة على ملعب مضيفه ماينز 3/1 اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2023) في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليغا.
بات بايرن ميونخ حامل اللقب مهدداً بفقدان موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم
وتوقف رصيد بايرن ميونخ في المركز الثاني عند 59 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر الجديد بوروسيا دورتموند، فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.
مسيرة توخيل الكارثية مستمرة
وعلى ملعب ميوا أرينا، أنهى النادي البافاري شوط المباراة الأول متقدماً بهدف سجله قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 30.
لكن ماينز انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع الفرنسي لودوفيتش أجورك في الدقيقة 65 ولياندرو باريرو من لوكسمبورغ في الدقيقة 73 والإسباني أرون مارتين في الدقيقة 79.
وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف يوليان ناغلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.
وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ 1/ 2 كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1/4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ، بجانب تعثر الفريق في البوندسليغا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.
وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين.
فولفسبورغ يكتسح بوخوم
وعلى ملعب رورستاديون، اكتسح فولفسبورغ مضيفه بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فولفسبورغ بثلاثة أهداف حملت توقيع ماتياس سفانبيرغ في الدقيقة العاشرة وياكوب كامينسكي في الدقيقة 21 وباتريك ويمر في الدقيقة 33.
الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 43 نقطة في المركز الثامن
وفي الشوط الثاني أحرز ماتياس سفانبيرغ الهدف الثاني له والرابع لفولفسبورغ في الدقيقة 56 ثم اختتم لوكا فالدشميدت مهرجان الأهداف في الدقيقة 77 وتكفل موريتز بروشينسكي بتسجيل الهدف الوحيد لبوخوم في الدقيقة 69.
الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 43 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوخوم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.
فيردر بريمن يهزم هيرتا برلين
وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقمص مارفين دوسكتش دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لفيردر بريمن خلال فوزه المثير على مضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدفين.
فاز فيردر بريمن خلال مباراة مثيرة على مضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدفين.
وتقدم دوسكتش بثلاثة أهداف في الدقائق السادسة و27 و51 وتكفل ميتشيل فايزر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 قبل أن يرد هيرتا بهدفين حملا توقيع جيسيك نجانكام في الدقيقة 68 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.
الفوز رفع رصيد فيردر بريمن إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر وظل هيرتا برلين في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.
كولون يهزم هوفنهايم
وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم كولن بثلاثة أهداف عن طريق فلوريان كاينز من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ودافي سيلكه في الدقيقة 39 ويان تايلمان في الدقيقة الأخيرة، ثم رد كاسبر دولبيرغ بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع.
الفوز رفع رصيد كولن إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد فريق هوفنهايم عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.
ع.ح./أ.ح. (د ب أ)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
حسن حسن صالحميدزيتش
مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ديدي
ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
اوله بچورنموس
المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
سيرغي بارباريس
بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
رافينيا
اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
لوكاس بيتشيك
لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
زي روبيرتو (بالأبيض)
زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
فداد إبيزفيتش
خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ليفان كوبيشفيلي
في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
خليل ألتينتوب
لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
نالدو
أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ماكوتو هاسيبي
الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
دانييل كاليغوري
لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
روبرت ليفاندوفسكي
يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
كلاوديو بيزارو
بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.