بعد سقوط بايرن .. دورتموند يضرب بقوة ويقتنص الصدارة

اقتنص بوروسيا دورتموند صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليغا" بفضل فوزه العريض على آينتراخت فرانكفورت 4 /صفر وتزامنا مع خسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على ملعب مضيفه ماينز 1 3/ اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2023) في المرحلة الـ 29 للمسابقة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على بايرن الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، فاز دورتموند على ضيفه فرانكفورت بأربعة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الاول وهدف واحد في الشوط الثاني.

وافتتح الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام التسجيل لدورتموند في الدقيقة 19 وبعدها بخمس دقائق أضاف الهولندي دونيايل مالين الهدف الثاني لأصحاب الأرض. وأحرز ماتس هوميلس الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 41 ثم عاد دونيايل مالين وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

وفي باقي المباريات اكتسح فولفسبورغ مضيفه بوخوم 1/5 كما حقق فيردر بريمن فوزاً عريضاً على مضيفه هيرتا برلين 4 /2 في الوقت الذي فاز فيه كولن (كولونيا) على مضيفه هوفنهايم 1/3.

وبذلك فقد بايرن ميونخ حامل اللقب موقعه في صدارة الدوري بفعل هزيمته المفاجئة على ملعب مضيفه ماينز 3/1 اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2023) في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليغا.

بات بايرن ميونخ حامل اللقب مهدداً بفقدان موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في المركز الثاني عند 59 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر الجديد بوروسيا دورتموند، فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

مسيرة توخيل الكارثية مستمرة

وعلى ملعب ميوا أرينا، أنهى النادي البافاري شوط المباراة الأول متقدماً بهدف سجله قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 30.

لكن ماينز انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع الفرنسي لودوفيتش أجورك في الدقيقة 65 ولياندرو باريرو من لوكسمبورغ في الدقيقة 73 والإسباني أرون مارتين في الدقيقة 79.

وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف يوليان ناغلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.

وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ 1/ 2 كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1/4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ، بجانب تعثر الفريق في البوندسليغا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.

وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين.

فولفسبورغ يكتسح بوخوم

وعلى ملعب رورستاديون، اكتسح فولفسبورغ مضيفه بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فولفسبورغ بثلاثة أهداف حملت توقيع ماتياس سفانبيرغ في الدقيقة العاشرة وياكوب كامينسكي في الدقيقة 21 وباتريك ويمر في الدقيقة 33.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 43 نقطة في المركز الثامن

وفي الشوط الثاني أحرز ماتياس سفانبيرغ الهدف الثاني له والرابع لفولفسبورغ في الدقيقة 56 ثم اختتم لوكا فالدشميدت مهرجان الأهداف في الدقيقة 77 وتكفل موريتز بروشينسكي بتسجيل الهدف الوحيد لبوخوم في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 43 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوخوم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

فيردر بريمن يهزم هيرتا برلين

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقمص مارفين دوسكتش دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لفيردر بريمن خلال فوزه المثير على مضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدفين.

فاز فيردر بريمن خلال مباراة مثيرة على مضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدفين.

وتقدم دوسكتش بثلاثة أهداف في الدقائق السادسة و27 و51 وتكفل ميتشيل فايزر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 قبل أن يرد هيرتا بهدفين حملا توقيع جيسيك نجانكام في الدقيقة 68 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد فيردر بريمن إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر وظل هيرتا برلين في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.

كولون يهزم هوفنهايم

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم كولن بثلاثة أهداف عن طريق فلوريان كاينز من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ودافي سيلكه في الدقيقة 39 ويان تايلمان في الدقيقة الأخيرة، ثم رد كاسبر دولبيرغ بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد كولن إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد فريق هوفنهايم عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)