 بعد سحب ألقابه العسكرية .. مطالبات بتجريد الأمير أندرو من لقب دوق يورك | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.01.2022

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منوعات

بعد سحب ألقابه العسكرية .. مطالبات بتجريد الأمير أندرو من لقب دوق يورك

طالب ساسة بريطانيين بتجريد الأمير أندرو من لقب "دوق يورك" بعد قرار الملكة إليزابيث بسحب جميع ألقابه العسكرية آثر فضيحة الاعتداءات الجنسية المتورط بها بحق فتاة كان عمرها 17 عاماً.

الأمير أندرو

الأمير أندرو

جُرّد النجل الثاني للملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات، مما يعكس الأثر البالغ الذي تواجهه سمعته بسبب قضية الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين، وما تسببه من إحراج متزايد للنظام الملكي البريطاني. وجاء الخبر المُدوّي الذي أعلنه قصر باكنغهام غداة رفض القضاء الأميركي ردّ دعوى مدنية رفعتها عام 2001 امرأة ضدّ الأمير أندرو تتّهمه فيها بالاعتداء عليها جنسياً حين كان عمرها 17 سنة. ونفى الامير أندرو نفياً قاطعاً الاتهامات الموجّهة إليه.

وجاء في بيان أصدره القصر الملكي البريطاني: "بموافقة الملكة وقبولها، أعيدت إليها ألقاب دوك يورك العسكرية ورعاياته الملكية". واشار البيان إلى أنّ "دوق يورك سيستمرّ في عدم تولّي أي منصب عام وسيدافع عن نفسه في هذه القضية كمواطن عادي"، في إشارة إلى أنّ الملكة إليزابيث الثانية لن تموّل أتعاب محاميه ورسوم المحاكمة.

وأوضح مصدر ملكي أنّ دوق يورك لن يستخدم بعد الآن لقب "صاحب السمو الملكي" بصفة رسمية. لكن يبدو أن هذا الأمر لم يكن كافيا للساسة الأعضاء في بلدية مدينة يورك، التي يحمل الأمير أندرو لقب الدوق فيها. فقد نقل موقع "تاغيس شبيغل" الألماني عن العضو البارز في بلدية مدينة يورك البريطانية داريل سمالي قوله إنه و"بعد أن جردته الملكة من أدواره العسكرية ورعايته الملكية، يجب عليه الآن أيضا التخلي عن لقب دوق يورك". وانضم مستشار كبير لمدينة يورك الإنجليزية إلى المطالب قائلا: "بعد أن جردته الملكة من أدواره العسكرية ورعايته الملكية، يجب عليه الآن أيضًا التخلي عن لقب دوق يورك".

بينما قال الديمقراطي الليبرالي داريل سمالي من المدينة. مجلس يورك يوم الجمعة. تفخر يورك بعلاقتها الخاصة بالتاج. الآن يجب التعامل مع جميع الادعاءات الموجهة ضد أندرو. وكتب سمالي على تويتر "مدينتنا العظيمة تستحق الأفضل".

وكان أكثر من 150 من قدامى المحاربين قد طلبوا سابقًا من الملكة إلغاء الألقاب العسكرية من الأمير أندرو. وكتب الضباط رفيعو المستوى السابقون للبحرية الملكية والجيش البريطاني وكذلك الطيارون المقاتلون في الرسالة التي نشرت الخميس إن "ضباط الجيش البريطاني ملتزمون بأعلى معايير الصدق والأمانة والسلوك المشرف". أندرو، الذي يواجه دعوى مدنية بسبب مزاعم بارتكاب انتهاكات في الولايات المتحدة، لم يستوف هذه المعايير"، حسب صحيفة "تاغيس شبيغل".

مختارات

محكمة أمريكية تثبت إخطار الأمير أندرو، الإبن الثاني للملكة إليزابيث، بشكوى قدّمتها سيدة ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها حين كانت قاصراً. لتضاف هذه الأزمة إلى سلسلة أزمات واجهتها العائلة الملكية مؤخرا.

وتابعت الرسالة قائلة: "إذا كان هو أي ضابط عسكري رفيع المستوى آخر، فسيكون من غير الوارد أن يظل في منصبه". لذلك يُطلب من الملكة سحب جميع الألقاب والرتب العسكرية المتبقية من ابنها الأكبر الثاني. "نحن نتفهم أنه ابنك، لكننا نكتب إليك بصفتك رئيسة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة". كان من الممكن أن تحدث هذه الخطوات منذ وقت طويل، ولكن لا ينبغي تأجيلها بعد الآن. بعد ساعات فقط، اتبعت الملكة طلب الضباط وسحب جميع الألقاب من الأمير أندرو.

وانسحب الأمير أندرو من الحياة العامة منذ مقابلته التي وُصفت بأنها كارثية مع "بي بي سي" في خريف 2019، حيث ادّعى أنه لا يتذكر لقاءه بفيرجينيا جوفري ودافع عن صداقته بجيفري إبستين انتحر شنقاً في سجنه. وتدعي صاحبة الشكوى فيرجينيا جوفري أنّ جيفري إبستين الذي كان صديقاً لأندرو سلّمها للأمير. ويُحتمل إجراء المحاكمة خلال الخريف ما لم يحصل الأمير أندرو على قرار استئنافي لمصلحته أو يتم التوصل إلى تسوية حول الموضوع.

وأفاد مصدر مقرّب من الدوق أنّ الأخير يعتزم "الاستمرار في الدفاع عن نفسه"، مؤكّداً أنّ القرار الذي أصدره قاضي نيويورك الأربعاء لا يشكّل "حكماً في جدارة الادعاءات" التي وجّهتها فيرجينيا جوفري. واعتبر أنّ القضية "بمثابة ماراثون وليست مساراً قصيراً". وقال ديفيد بويز، وهو أحد محامي فرجينيا جوفري، لـ"بي بي سي" مساء الأربعاء إنّ موكلته لم تستبعد التوصّل إلى اتفاق، لكنّ أوضح أن صفقة مالية بسيطة لن تكون كافية. وأوضح أنّ "الأهم" لفرجينيا أن تُحلّ القضية بطريقة تأخذ فيها حقها وحق الضحايا الآخرين.

واشارت الصحافة البريطانية إلى أن الأمير أندرو بادر أخيراً إلى تسوية نزاع حول دين بقيمة 6,6 ملايين جنيه استرليني (نحو 9 ملايين دولار)، وبات في إمكانه بيع شاليه في سويسرا كان اشتراها عام 2014، لقاء أكثر من 18 مليون جنيه استرليني (24 مليون دولار).

وعلّقت الصحافية الملكية السابقة جيني بوند عبر "سكاي نيوز" قائلةً إنّ الأمير أندرو أعطى في الأشهر الأخيرة "انطباعاً بأنّه أرنب هارب" أو "يختبئ في تنانير والدته في قصر بالمورال لتجنّب" الدعوى المرفوعة في حقه. وتابعت "يا له من إحراج أن تسائل امرأة عمرها 95 عاماً ابنها البالغ من العمر 61 عاماً حول اتهامات بتصرفات جنسية شنيعة".

ز.أ.ب/ (أ ف ب، تاغيسشبيغل)

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    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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  • Königin Elisabeth II. Auxiliary Territorial Service

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.

  • Bundespräsident Walter Scheel

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    عمامة

    في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.

  • Thailand Queen Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.

  • Queen Porträt

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

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    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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  • Großbritannien Thronrede von Queen Elizabeth II. vor dem Parlament

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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    الكاتب: زمن البدري