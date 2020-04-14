 بعد سبعة أسابيع.. إسبانيا تخفف إجراءات العزل العام الصارمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد سبعة أسابيع.. إسبانيا تخفف إجراءات العزل العام الصارمة

مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا، خرج ممارسو رياضة الجري وركوب الدراجات في جميع أنحاء إسبانيا من منازلهم، حيث سُمح للبالغين بالخروج للتريض لأول مرة منذ سبعة أسابيع.

بعد تخفيف إجراءات العزل العام، بعض الإسبان يمارسون الرياضة بالقرب من شاطئ برشلونة

بعد تخفيف إجراءات العزل العام، بعض الإسبان يمارسون الرياضة بالقرب من شاطئ برشلونة

خففت إسبانيا اعتبارا من اليوم السبت (الثاني من أيار/مايو 2020) القيود التي فرضت على حظر التجول قبل نحو سبعة أسابيع في إطار مكافحة جائحة كورونا. وسُمِحَ للمواطنين اعتبارا من اليوم الخروج من منازلهم للتنزه أو ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

مختارات

لفراولة إسبانيا شهرة عالمية، فهي الموّرد الأولى لأوروبا. لكن جائحة كورونا تسببت بمنع وصول العمال إلى المزارع بسبب الإجراءات وإغلاق الحدود، ما فاقم من أزمة زراعة الفراولة في إسبانيا وكبد المزارعين خسائر فادحة. (19.04.2020)

في حين تخطّى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 154 ألفاً في العالم من أصل 2,25 مليون إصابة، أعلنت السلطات الإسبانية أن البلاد "تجاوزت ذروة الوباء". فما هي آخر حصيلة الإصابات والوفيات عالميا؟ (18.04.2020)

وامتلآت المتنزهات الشاطئية، مثل "باسيو ماريتيمو" في برشلونة، بالدراجين وهواة المشي والركض. وفي مدريد، ظهر كثير من الأفراد في شوارع مثل غران فيا أو باسيو دي لا كاستيلانا. واستيقظ الكثير من المواطنين في وقت مبكر صباح اليوم على نحو خاص، حيث توجد فترة محددة للاستمتاع بتخفيف قيود "الإقامة الجبرية"، حيث يُسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما بالخروج من المنزل من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحا، ومن الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء.

السلطات تضع مواعيد خاصة للخروج

وبالنسبة للآباء وكبار السن، فلهم مواعيد خاصة، فمن هم فوق 70 عاما يُسمح لهم بالخروج خلال الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا، وبين السابعة والثامنة مساء. ويمكن للأطفال دون 14 عاما الخروج برفقة أحد الوالدين بداية من 12 ظهرا حتى السابعة مساء.

بالقرب من شاطئ برشلونة.. هواة رياضة الجري يعودون لممارسة رياضتهم المفضلة بعد رفع إجراءات العزل

إسبانيا تخفف القيود التي فرضت قبل نحو سبعة أسابيع لمكافحة كورونا

وخلال التنزه يُسمح بالتحرك لمسافة كيلومتر واحد من المنزل. وعند ممارسة الرياضة، لا يُسمح بمغادرة المنطقة السكنية، ولا يُسمح بمرافقين خلال ممارسة الرياضة. أما المشي فيُسمح بمرافقة شخص واحد على أن يكون مقيما في نفس المنزل.

ويدخل هذا التخفيف في إطار جزء من خطة من أربع مراحل تريد إسبانيا من خلالها تحقيق ما يسمى بـ"الوضع الطبيعي الجديد" بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل. وستستغرق كل مرحلة من الخطة أسبوعين.

فتح المزيد من المحلات التجارية ودور العبادة

ومن المقرر فتح المزيد من المحلات التجارية والحانات والكنائس، بالإضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والفنادق في وقت لاحق. وسيُسمح بالسفر بين المناطق مجددا نهاية حزيران/ يونيو على أقرب تقدير.

ولا يُسمح للأشخاص في إسبانيا منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بالخروج من المنزل إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، الذهاب إلى العمل أو إخراج الكلب أو للتسوق. وبحسب تقديرات السلطات، فإن "الإقامة الإجبارية" بدأت تؤتي ثمارها منذ أسابيع. وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا اليوم السبت لأقل من 300 حالة، لليوم الثالث على التوالي، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، حيث تم تسجيل 276 حالة وفاة جديدة.

ع.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga RB Leipzig vs 1.FC Köln Tor Werner 1:0

فيروس كورونا يقلب موازين سوق انتقالات الدوري الألماني 14.04.2020

توقف النشاط الكروي بسبب كورونا أدى إلى إيقاف سوق الانتقالات مؤقتاً في الدوري الألماني، فمن هم النجوم الذين قد ينتقلون لأندية جديدة هذا الصيف؟ما مصير هؤلاء النجوم في سوق الانتقالات الصيفي؟

USA Austin Coronavirus Demonstranten

كورونا- تظاهرات عبر العالم احتجاجاً على العزل ودول بدأت بالتخفيف 21.04.2020

تخرق تظاهرات محدودة تدابير الحجر المنزلي المفروضة على 4,5 مليارات شخص حول العالم لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد. التظاهرات تمتد من الولايات المتحدة إلى البرازيل مروراً بروسيا وتونس. فيما بدأ عدد من البلدان تخفيف العزل.

Spanien Menschen gehen zurück zur Arbeit

إسبانيا تعاود العمل جزئياً مع تراجع وتيرة انتشار كورونا 13.04.2020

بدأت إسبانيا، وهي إحدى أكثر دول أوروبا تضرراً بفيروس كورونا، منذ اليوم في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر وعطلت النشاط الاقتصادي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  