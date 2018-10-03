بعد رفضه مراكز لجوء على أراضيه.. المغرب يطالب بـ"شراكة ندية"

عبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الخميس(الرابع من تشرينأول/أكتوبر 2018) عن أمله في أن تقوم أوروبا "بتحديث رؤيتها لأفريقيا" وتقيم مع بلاده شراكة "الند للند" في مجال إدارة تدفق المهاجرين في وقت اشتد مؤخرا ضغط الهجرة على المملكة.

وتساءل الوزير في مقابلة مع صحيفة دي برسة النمساوية نشر الخميس "هل نحن شريك حقيقي ام مجرد جار نخشاه؟". وعبر الوزير في هذا السياق عن أمله في "وضوح" من جانب أوروبا ودعا إلى "مراجعة رؤيتها حيال أفريقيا". وأضاف الوزير الذي يدعو إلى شراكة "ثقة" و "من الند للند" مع أوروبا، "لا يمكن أن يطلب من المغرب أن يساعد في مشكلة الهجرة ومكافحة الإرهاب مع معاملة البلد ك(مجرد) شيء". واكد مجددا معارضته فكرة مراكز الإيواء خارج الاتحاد الأوروبي والتي ينوي الاتحاد إقامتها لجعل إدارة تدفق المهاجرين تتم خارج حدوده.

ومنذ الغلق التدريجي لطرق الهجرة في شرق البحر المتوسط (تركيا واليونان) ووسطه عبر ليبيا (أو تونس) وايطاليا، تزايد ضغط الهجرة على المغرب. وكثفت شبكات تهريب المهاجرين أنشطتها انطلاقا من المملكة باتجاه اسبانيا. وعبر الاتحاد الاوروبي عن رغبته في تعاون اكبر مع دول شمال أفريقيا لإنهاء تدفق المهاجرين.

ورأى الوزير المغربي أن هناك في أوروبا "ظرفا سياسيا يجعل المشكلة اكثر أهمية مما هي في الواقع" مذكرا بأن "القسم الأساسي من الهجرات في أفريقيا، أي 84 بالمئة، منها يتم داخل أفريقيا" وليس في اتجاه أوروبا.

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جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد أكد اليوم الخميس أن المغرب لا يمكن أن يقبل بإقامة مراكز لإيواء المهاجرين على أراضيه لأنها "ليست حلا لمشكلة الهجرة". وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي أسبوعي بعد اجتماع الحكومة "إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين تصدير للمشكل وليس حلا له، في حين أننا نحتاج إلى حل على المدى البعيد".

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب/رويترز)