بعد رحيل ميسي وراموس.. هؤلاء أبرز خمس نجوم جدد في الليغا

على الرغم من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي لينضم إلى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس المغادر بدوره مع زميله السابق المدافع الفرنسي رافايل فاران الذي قرر الالتحاق بالدوري الانكليزي مع مانشستر يونايتد، إلاّ أن الدوري الاسباني تمكن من استقطاب العديد من النجوم.
تُلقي وكالة فرانس برس الضوء على أبرز 5 نجوم جديدة في "لا ليغا" في الموسم الجديد:
إريك لاميلا: عزز إشبيلية المنافس حتى الرمق الأخير على لقب "الليغا" في الموسم الماضي وصاحب المشوار المشرّف في دوري أبطال أوروبا، صفوفه بالجناح الأيمن الدولي الأرجنتيني إريك لاميلا.
وصل ابن الـ 29 عاماً بصفقة انتقال حر من توتنهام هوتسبر الانكليزي، ووقع عقداً حتى 2024 من أجل اطلاق مسيرته مجدداً في اسبانيا بعد 8 مواسم في انكلترا.
لاميلا في دوري الأبطال مع توتنهام
سيعوّض لاميلا رحيل الواعد بريان جيل الذي سلك مساراً معاكساً بانضمامه إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو من دون المكافآت المالية المرتقبة.
سيرخيو أغويرو: قرر هذا المهاجم العودة إلى "لا ليغا" بعد أن لعب بقميص أتلتيكو مدريد بين عامي 2006 و2011، وذلك عبر التعاقد مع برشلونة بصفقة انتقال حر بعد 10 أعوام أمضاها في مانشستر سيتي.
أغويرو رحل عن مانشسستر سيتي بعد 10 مواسم
يبحث أغويرو، في سن الـ 33 عاماً، بدوره عن انطلاقة جديدة وتحدٍّ جديد في كاتالونيا، بعد أعوام عدة عانى خلالها من الاصابات. كما كان يحلم أن يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه ميسي الذي غادر في نهاية المطاف إلى العاصمة الباريسية.
ولكن يتوجب على عشاق النادي الكاتالوني الانتظار لرؤية مهاجمهم الجديد يهز الشباك، اذ تعرض أغويرو لإصابة في ربطة الساق اليمنى الاسبوع الماضي خلال التمارين، ولن يعود إلى الملاعب قبل منتصف تشرين الثاني/نوفبر المقبل.
ممفيس ديباي: انضم هذا المهاجم الدولي، الذي كان تحت مجهر مواطنه مدرب برشلونة رونالد كومان منذ الموسم الماضي، إلى كاتالونيا لفترة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي حيث ترك بصماته في تاريخ هذا النادي.
ديباي كان النجم الأبرز لفريق ليون الفرنسي
حتى قبل انطلاق الموسم الجديد، أثبت ديباي نجاعته الهجومية، فسجل 3 أهداف في 4 مباريات تحضيرية لبرشلونة، وقاده للفوز بكأس جوان غامبر بافتتاحه التسجيل من ثلاثية في مرمى يوفنتوس الإيطالي.
رودريغو دي بول: أكبر صفقة لهذا الموسم كانت من نصيب أتلتيكو مدريد بتعاقده مع الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول مقابل 35 مليون يورو قادماً من أودينيزي الإيطالي.
تعرف الجماهير الاسبانية جيدا هذا اللاعب الذي يبلغ 27 عاماً، إذ سبق له أن خاض تجربة مع فالنسيا بين عامي 2014 و2016، قبل أن ينتقل إلى شمال شرق إيطاليا.
دي بول في مباريات تحضيرية مع أتليتيكو مدريد
مع أودينيزي، اكتسب دي بول حجماً أكبر وتضاعفت قيمته في الميركاتو من 3 ملايين يورو إلى 35 مليوناً، لتسلط الأضواء عليه مجددا في تموز/يوليو عندما مرر إلى أنخل دي ماريا كرة الفوز على البرازيل المضيفة 1-صفر في نهائي مسابقة كوبا أميركا.
دافيد ألابا: هو التعاقد الوحيد لريال مدريد الذي يمر في مرحلة انتقالية جذرية (من دون احتساب عودة اللاعبين المعارين)، باثارة حماس جماهير النادي الملكي.
ظهر ألابا بشكل جيد في مبارياته الأولى مع ريال مدريد
وصل بانتقال حر بعد 10 أعوام قضاها في بايرن ميونيخ الألماني، من أجل دعم الخط الدفاعي للبيت الأبيض الذي تصدع مع رحيل الفرنسي رافايل فاران وسيرخيو راموس.
ستساعد خبرته وتعدد مراكزه حيث بإمكانه ألتموقع في قلب الدفاع أو على الرواق الخلفي أو في الوسط، في رفع مستوى ريال في عملية إعادة البناء للتصالح مجدداً مع المجد إن كان في إسبانيا أو على الصعيد القاري.
إ.ع/و.ب ( أ ف ب)
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
الحزن يخيم على الأندية
الحزن يخيم على الأندية توفى أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاماً في منزله بأحد ضواحي العاصمة متأثراً بأزمة قلبية. ونعى العالم الكروي بالكامل، وليس وطنه الأرجنتين فحسب، وفاة أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
العالم يشاهد مراوغة مارادونا
بدأ مارادونا مشواره الكروي باللعب في سن مبكرة بنادي أرجنتينوس جونيورز، ومن هناك انتقل إلى بوكا جونيورز في بوينس آيرس. فقد كان النادي المفضل لأبيه، وتُوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1981. ثم سرعان ما انتقل دييغو بعد ذلك إلى أوروبا للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد أن أصبحت الأرجنتين صغيرة للغاية بالنسبة له.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
مارادونا يشتبك مع أودو لاتيك
لقد أنفق النادي الكتالوني رقماً قياسياً بلغ 7,3 مليون دولار في عام 1982 للفوز بتوقيع الفتى الأرجنتيني الساحر مارادونا، ولكنه لم يكن سعيداً قط في برشلونة. واشتبك مارادونا باستمرار مع المدير الفني الألماني أودو لاتيك، وذلك لاهتمامه المفرط بإقامة الحفلات الليلية في منزله الجديد وتعمد السهر. وبعد ثلاثة أعوام، ترك مارادونا النادي وربما اتخذ القرار الأفضل في مسيرته.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
بطل نابولي بلا منازع
في يوليو/ تموز 1984، انتقل مارادونا إلى نابولي مقابل مبلغ قياسي عالمي آخر قدره 10.5 مليون دولار. ولم يحقق النادي الإيطالي قبل مارادونا سوى كأس إيطاليا عامي 1962 و1976، لكن الفتى الأرجنتيني قاد النادي بين عامي 1984 و1991 للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
من بطل إلى إيقونة
في نابولي تخلد مارادونا بطلاً، ولكن إقامته في المدينة ومغامراته فيها اتسمت بالشهرة والسمعة السيئة، إذ بدأ في تعاطي الكوكايين والاقتراب من المافيا المحلية. لقد تمتع مارادونا بالحياة إلى أقصى حد، على حافة الشرعية. ولكن شعبيته ظلت رغم من ذلك، وبات إيقونة خالدة.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
دييغو مارادونا ولقب كأس العالم
لم يترك أي لاعب آخر بصماته على بطولة كأس العالم كما فعل مارادونا عام 1986. فقد فاز بالبطولة مع الأرجنتين وأصبح نجم كرة القدم بلا منازع. وأحرز هدفه الشهير – المعروف بـ "يد الله"- ضد إنجلترا في ربع النهائي، لكنه تبعه بهدف آخر في نفس المباراة وكان واحداُ من أكثر الأهداف إثارة في تاريخ اللعبة. واُختير مارادونا كأفضل لاعب في البطولة.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
الهزيمة الأصعب
كانت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية عندما خسر نهائي كأس العالم أمام المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990، حيث حد المدافع غيدو بوخفالد من خطورته في المباراة، ليسجل الألماني أندرياس بريمه هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً ألمانيا المجد ويفسد حلم مارادونا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية. الكابتين لوتر ماتيوس يواسي مارادونا بالخسارة.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
لحظات متهورة
وعلى مستوى الأندية انتقل مارادونا إلى إشبيلية عام 1992 قبل أن يعود إلى وطنه الأرجنتين. ولعب خمس مباريات فقط بقميص نيولز أولد بويز. ففي فبراير/ شباط 1994 أطلق النار من بندقية هوائية على الصحفيين بعد محاصرة فيلته بالقرب من العاصمة بوينس آيرس وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
قرار الاعتزال
خاض مارادونا مباراته الأخيرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997 مع نادي بوكا جونيورز الذي كان يدعمه دائماً. وقبل ذلك، تم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً بسبب تعاطيه المواد المخدرة. ومن أجل تجنب المزيد من الإيقاف، أعلن مارادونا اعتزال اللعب في نهاية الشهر، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً، لينهي مسيرته الكروية المليئة بالسحر والإبداع والفضائح والتهور.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
تدريب المنتخب.. حلم يتحقق ولكن...
في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عُين مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين، على الرغم من قلة خبرته التدريبية. ورغم نجومه الكبار ومنهم ليونيل ميسي فقد عانى فريقه في نهائيات كأس العالم 2010، حيث خسر 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي وتمت إقالته في النهاية. ومن ثم درب أندية في المكسيك وأماكن أخرى، لكنه لم يكن بنفس مستوى نجاح مسيرته الكروية.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
مارادونا والسياسة
بعد مسيرته الكروية ظل مارادونا يتصدر عناوين الصحف - على سبيل المثال عندما زار الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. كان هناك تقارير منتظمة عن إقامة حفلات كبيرة واستخدام مفرط للمخدرات والكحول. فأينما حل مارادونا كان موضع ترحيب.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
صراع مع المرض
لقد أدى أسلوب حياة مارادونا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك وزنه. أكثر من مرة تفادى الموت، إلى أن وفاته المنية أمس. وبعد أن خضع اللاعب السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، تعرض مارادونا لأزمة قلبية أمس الأربعاء وتوفي عن عمر يناهز 60 عاماً. إعداد يورغ ستروشين/ و.ع