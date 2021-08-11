بعد رحيل ميسي وراموس.. هؤلاء أبرز خمس نجوم جدد في الليغا

على الرغم من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي لينضم إلى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس المغادر بدوره مع زميله السابق المدافع الفرنسي رافايل فاران الذي قرر الالتحاق بالدوري الانكليزي مع مانشستر يونايتد، إلاّ أن الدوري الاسباني تمكن من استقطاب العديد من النجوم.

تُلقي وكالة فرانس برس الضوء على أبرز 5 نجوم جديدة في "لا ليغا" في الموسم الجديد:

إريك لاميلا: عزز إشبيلية المنافس حتى الرمق الأخير على لقب "الليغا" في الموسم الماضي وصاحب المشوار المشرّف في دوري أبطال أوروبا، صفوفه بالجناح الأيمن الدولي الأرجنتيني إريك لاميلا.

وصل ابن الـ 29 عاماً بصفقة انتقال حر من توتنهام هوتسبر الانكليزي، ووقع عقداً حتى 2024 من أجل اطلاق مسيرته مجدداً في اسبانيا بعد 8 مواسم في انكلترا.

لاميلا في دوري الأبطال مع توتنهام

سيعوّض لاميلا رحيل الواعد بريان جيل الذي سلك مساراً معاكساً بانضمامه إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو من دون المكافآت المالية المرتقبة.

سيرخيو أغويرو: قرر هذا المهاجم العودة إلى "لا ليغا" بعد أن لعب بقميص أتلتيكو مدريد بين عامي 2006 و2011، وذلك عبر التعاقد مع برشلونة بصفقة انتقال حر بعد 10 أعوام أمضاها في مانشستر سيتي.

أغويرو رحل عن مانشسستر سيتي بعد 10 مواسم

يبحث أغويرو، في سن الـ 33 عاماً، بدوره عن انطلاقة جديدة وتحدٍّ جديد في كاتالونيا، بعد أعوام عدة عانى خلالها من الاصابات. كما كان يحلم أن يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه ميسي الذي غادر في نهاية المطاف إلى العاصمة الباريسية.

ولكن يتوجب على عشاق النادي الكاتالوني الانتظار لرؤية مهاجمهم الجديد يهز الشباك، اذ تعرض أغويرو لإصابة في ربطة الساق اليمنى الاسبوع الماضي خلال التمارين، ولن يعود إلى الملاعب قبل منتصف تشرين الثاني/نوفبر المقبل.

ممفيس ديباي: انضم هذا المهاجم الدولي، الذي كان تحت مجهر مواطنه مدرب برشلونة رونالد كومان منذ الموسم الماضي، إلى كاتالونيا لفترة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي حيث ترك بصماته في تاريخ هذا النادي.

ديباي كان النجم الأبرز لفريق ليون الفرنسي

حتى قبل انطلاق الموسم الجديد، أثبت ديباي نجاعته الهجومية، فسجل 3 أهداف في 4 مباريات تحضيرية لبرشلونة، وقاده للفوز بكأس جوان غامبر بافتتاحه التسجيل من ثلاثية في مرمى يوفنتوس الإيطالي.

رودريغو دي بول: أكبر صفقة لهذا الموسم كانت من نصيب أتلتيكو مدريد بتعاقده مع الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول مقابل 35 مليون يورو قادماً من أودينيزي الإيطالي.

تعرف الجماهير الاسبانية جيدا هذا اللاعب الذي يبلغ 27 عاماً، إذ سبق له أن خاض تجربة مع فالنسيا بين عامي 2014 و2016، قبل أن ينتقل إلى شمال شرق إيطاليا.

دي بول في مباريات تحضيرية مع أتليتيكو مدريد

مع أودينيزي، اكتسب دي بول حجماً أكبر وتضاعفت قيمته في الميركاتو من 3 ملايين يورو إلى 35 مليوناً، لتسلط الأضواء عليه مجددا في تموز/يوليو عندما مرر إلى أنخل دي ماريا كرة الفوز على البرازيل المضيفة 1-صفر في نهائي مسابقة كوبا أميركا.

دافيد ألابا: هو التعاقد الوحيد لريال مدريد الذي يمر في مرحلة انتقالية جذرية (من دون احتساب عودة اللاعبين المعارين)، باثارة حماس جماهير النادي الملكي.

ظهر ألابا بشكل جيد في مبارياته الأولى مع ريال مدريد

وصل بانتقال حر بعد 10 أعوام قضاها في بايرن ميونيخ الألماني، من أجل دعم الخط الدفاعي للبيت الأبيض الذي تصدع مع رحيل الفرنسي رافايل فاران وسيرخيو راموس.

ستساعد خبرته وتعدد مراكزه حيث بإمكانه ألتموقع في قلب الدفاع أو على الرواق الخلفي أو في الوسط، في رفع مستوى ريال في عملية إعادة البناء للتصالح مجدداً مع المجد إن كان في إسبانيا أو على الصعيد القاري.

إ.ع/و.ب ( أ ف ب)