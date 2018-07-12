بعد رحيل كريستيانو رونالدو ما القميص الأكثر مبيعا لدى ريال مدريد؟

في الموسم الماضي كان قميص كريستيانو رونالدو في صدارة القمصان الأكثر مبيعا لدى نادي ريال مدريد لكرة القدم، وذلك بفارق كبير عن قميص زميليه أسانسيو وإيسكو. لكن وبانتقاله إلى يوفينتوس تورين كان لا بد للنجم ورجل الأعمال صاحب العلامة CR7 أن يأخذ ماركته التجارية معه. والملفت أنه وبعد أربع وعشرين ساعة من تأكيد خبر انتقاله إلى النادي الإيطالي باع اليوفي رقما قياسيا في عدد قمصان لاعبيه، يقول موقع "شبورت بيلد" الألماني دون تحديد الحجم بالضبط.

في المقابل، وفي الريال دقت ساعة لوكا مودريتش، عقب توهجه في مونديال روسيا مع منتخب بلاده كرواتيا. لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عاما تمّ اختياره كأحسن لاعب في البطولة التي فازت ديكة فرنسا بلقبها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحسب "آس" الإسبانية قميص مودريتش تصدر منذ ذلك الحين قائمة مبيعات "الملكي الأبيض" بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ويبدو جليا أن مودريتش أخذ مكان "الدون" داخل قلوب مشجعي حامل لقب دوري الأبطال، لكن الملفت أن مودريتش الذي انتقل إلى الريال في موسم 2012، لم يحصل على هذا الكم من المودة والتقدير إلا بعد تألقه بمونديال روسيا، وذلك رغم فوزه مع "الأبيض" بالعديد من الألقاب أبرزها لقب بطولة أبطال أوروبا أربع مرات.

وحسب آس، فإنه وإلى جانب قميص مودريتش هناك طلبات متزايدة على قميص كل من غاريث بيل رغم الإشاعات الكثيرة حول اقتراب رحيله عن النادي، إضافة إلى قميص إيسكو وأسانسيو. في المقابل، هناك تراجع واضح في الاهتمام بقميص المهاجم كريم بنزيمة.

و.ب/ ع.خ