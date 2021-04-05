 بعد رحيله عن برشلونة.. من يستطيع سد فراغ ميسي؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.08.2021

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رياضة

بعد رحيله عن برشلونة.. من يستطيع سد فراغ ميسي؟

غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.

ليونيل ميسي خلال المؤتمر الصحفي حول رحيله عن برشلونة

ليونيل ميسي بدأ في البكاء حتى قبل أن يبدأ الحديث في المؤتمر الصحفي حول رحيله عن برشلونة (السبت 8 إغسطس/ آب 2021)

لقد رحل ليونيل ميسي عن برشلونة ويعلم كل متابعي الكرة أنه ساحر لديه قدرات في التعامل مع الكرة لا توجد لدى أي لاعب سواه، ولذلك فلا يمكن لأحد حاليا أن يسد الفراغ الكبير، الذي سيتركه الأسطورة الأرجنتيني في النادي الكاتالوني.

مختارات

بعد إعلانه قبل أيام أنه مستمر مع فريقه أولمبيك ليون، تحدثت تقارير هولندية عن توصل الدولي الهولندي ميمفيس ديباي مع نادي برشلونة إلى اتفاق لتعزيز صفوفه. وميمفيس ليس الهولندي الوحيد الذي تسعى برشلونة لضمه.

فيما يضغط نيمار دا سيلفا بقوة من أجل الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، يبدو خيار البقاء مع باريس سان جيرمان الأفضل حالياً للنجم البرازيلي. ثلاثة أسباب قد تدفع نيمار لمواصلة رحلته مع نادي العاصمة الفرنسية.

بعدما سجل إيرلينغ هالاند ثمانية أهداف لريد بول زالسبورغ النمساوي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وحقق انطلاقة مذهلة في مشواره مع دورتموند في البوندسليغا، يواصل النجم النرويجي تألقه بثنائية جديدة في دوري الأبطال.

في مباراة واحدة فقط، دخل لاعب المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند التاريخ من أوسع أبوابه. المهاجم الواعد سجل تسعة أهداف كاملة في شباك منتخب هندوراس، ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المُقامة حالياً في بولندا.

لكن على كل حال يمكن لبرشلونة أن يبحث عن لاعب أو لاعبين لديهم إمكانيات مشابهة لميسي على سبيل المثال: قدراته الهجومية وإحساسه الفريد بتمركز زملائه في الملعب وابتكاره في اللعب وتشكيله خطورة على الخصم وقبل كل شيء، كلاعب بإمكانه وحده تحديد نتيجة أي مباراة، بحسب ما يذكر صاحب قناة "OneFootball Deutschland" على موقع يوتيوب.

خلفاء ميسي من داخل برشلونة

إذا كان النادي يريد خليفة لميسي من داخل صفوفه فإن الحديث لابد أن يبدأ عن اللاعب الشاب "أنسو فاتي". فصاحب الأعوام الـ18 هو موهبة استثنائية تربى في برشلونة مثل ميسي ويوصف منذ ظهوره بأنه "خليفة ميسي" وأنه "مستقبل برشلونة". ويعد فاتي ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني فقد خاض أولى مبارياته في أغسطس/ آب 2019 وكان سنه 16 عاما وعشرة أشهر تقريبا. وفي العام التالي ضمه لويس إنريغي لمنتخب إسبانيا وكان سنه 17 عاما و308 أيام، وبذلك فهو ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا. غير أنه بحاجة إلى اكتساب الخبرة اللازمة لتكون له قدرة على تحديد نتيجة أي مباراة، وبالطبع رحيل ميسي سيمثل ضغطا عليه، ربما يؤدي لنضجه أكثر.

أنسو فاتي يحتفل مع غريزمان بعد تسجيله في مرمى فالنسيا في الليغا (14/9/2019)

منذ ظهوره يوصف أنسو فاتي بأنه "خليفة ميسي" وأنه "مستقبل برشلونة". هنا يحتفل مع غريزمان بعد تسجيله في مرمى فالنسيا في الليغا (14/9/2019)

ميمفيس ديباي (27 عاما)، انتقل هذا الصيف في صفقة انتقال حر إلى برشلونة قادما من ليون الفرنسي وهو لاعب لديه خبرة في الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي عندما لعب في صفوف مانشستر يونايتد. سجله التهديفي مع ليون رائع، فقد سجل 76 هدفا وصنع لزملائه 56 هدفا في 178 مباراة، ولذلك "يمكن أن يصبح اللاعب الهولندي الدولي أهم مهاجم في النادي في غياب ميسي"، بحسب ما يقول روبرت مان بموقع "سبورت بايبل".

وإلى صفوف برشلونة عاد هذا الصيف البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (21 عاما)، الذي كان معارا إلى ويلفرهامبتون الإنجليزي. إنه لاعب لديه قدرات كبيرة في المراوغة والتسديد، ظهرت عندما كان يلعب في سبورتينغ براغا ولذلك تعاقد معه برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2020. ويقول روبرت مان إن "أسلوبه في اللعب يجعله بديلاً رائعًا لميسي على المدى البعيد".

نيمار – صعب ولكن لما لا؟

من خارج صفوف برشلونة يمكن الحديث عن عدد من اللاعبين، أحدهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (29 عاما)، فنيمار لديه قدرات مشابهة لميسي، فبإمكانه وحده تحديد نتيجة أي مباراة وهو لاعب مهاري بامتياز. ولفترة طويلة لم يكن سعيدا في ناديه الفرنسي، باريس سان جرمان، الذي مدد عقده معه في مايو/ أيار حتى صيف 2025، كما أنه منذ غادر برشلونة 2017 لم يقطع علاقته بالنادي الكاتالوني، بل إنه حاول العودة أيضا بترحيب من ميسي.

لقد قيل في يوم من الأيام إن نيمار هرب من برشلونة لكي يخرج من ظل ميسي ويفوز بالكرة الذهبية لكنه لم يستطع ذلك في سان جرمان حتى الآن، خصوصا في ظل وجود كيليان مبابى كلاعب رائع أيضا. غير أن نيمار بحاجة إلى المزيد من الالتزام، خصوصا خارج الملعب كي يظهر إمكانياته الحقيقية وعلاوة على ذلك فإن برشلونة بحاجة إلى أموال طائلة للتعاقد مع صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الكرة.

ميسي ونيمار يحتفلان (5/11/2016) عندما كان زميلين في برشلونة بعد تسجيل ميسي لهدف في مرمى إشبيليه بالليغا الإسبانية.

هرب نيمار من ظل ميسي في برشلونة، لكنه لم يستطع حتى الآن تحقيق النجاح المنتظر مع باريس سان جرمان، والآن ربما يأتي إليه ميسي في الفريق الفرنسي.

ماكينة الأهداف النرويغي هالاند

اللاعب الثاني هو العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الـ21 عاما. إنه ماكينة أهداف يتمناها أي فريق فقد سجل مؤخرا ثلاثية لفريقه دورتموند في كأس ألمانيا. يملك عقدا مع النادي حتى 2024، لكن لديه شرط جزائي في العقد يسمح له بالانتقال إلى فريق آخر عام 2022.

في الوقت الحالي هو واحد من أفضل الهدافين في الدوريات العالمية وربما أفضل هداف شاب. وخلال 51 مباراة رسمية مع دورتموند ومنتخب النرويج الموسم الماضي سجل 48 هدفا، وهو رقم مهول للاعب في سنه. ويجري الحديث في ألمانيا عن اهتمام بايرن ميونيخ به كخليفة محتمل لماكينة الأهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020. ويقول المدير الكروي لبايرن حسن صالح حميديتش "إنه لاعب قمة ربما العالم كله يريده"، لقد سجل 60 هدفا في 60 مباراة وهنا على المرء أن يتابع وإلا لكنا هواة تماما، يتابع حميديتش.

ويتندر البعض من أنه لكي تستمر المنافسة بين برشلونة وريال مدريد كما كان الحال سابقا في وجود ميسي ورونالدو يجب أن ينتقل هالاند إلى برشلونة وأن ينتقل كيليان مبابى إلى الريال.

الأرجنتيني مارتينيز

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم انترميلان في مباراة بالدوري الأوروبي أمام خيتافى الإسباني (5/8/2020)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم انترميلان في مباراة بالدوري الأوروبي أمام خيتافى الإسباني (5/8/2020)

وهناك من خارج صفوف برشلونة أيضا لاعبون شبان يمكن الحديث عنهم عند البحث عن خليفة لميسي مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (23 عاما) لاعب انترميلان الإيطالي. قدم مارتينيز موسما رائعا مع انتر ميلان وساهم في فوزه بالدوري الإيطالي. وفي الصيف الماضي جرى الربط بينه وبين برشلونة، لكنه بقي في ناديه الإيطالي. لكن بقاءه أصبح غير مضمون ففي الأيام الماضية جرى الحديث عن انتقاله لأرسنال والآن يجري الكلام عن توتنهام، الذي يقال إن نجمه هاري كين سيرحل إلى مانشستر سيتي. وعلى كل  حال فإن سعر مارتينيز الآن ليس قليلا، إذ تقدر قيمته السوقية حاليا بـ70 مليون يورو.

صلاح شرارة

  • Karikatur von Vladdo - Corazón partido

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    حتى رحيل ميسي ليس مستحيلا!

    لقد حدث ما لم يكن في الحسبان: الطلاق بين الأسطورة ليونيل ميسي وبرشلونة وذلك بعد أكثر من 20 عاما قضاها البرغوث الأرجنتيني داخل النادي وأصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي (672 هدفا) كما صنع لزملائه 305 أهداف، وكان أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه (778 مباراة بجميع المسابقات). إنه مجد جعل الكثيرين يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة.

  • Spanien, Sevilla | Lionel Messi beim Finale Copa del Rey

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أسف شديد من الجانبين

    في بيان رسمي أعلن برشلونة (مساء الخميس 5/8/2021) أن ميسي "لن يبقى في برشلونة رغم أن النادي واللاعب اتفقا على عقد جديد". وأوضح البيان أن هذا العقد "لا يمكن تنفيذه بسبب معوقات مالية وهيكلية"، مضيفا أن "الجانبين يتأسفان بشدة لعدم إمكانية تحقيق رغبة اللاعب ورغبة النادي" في تنفيذ العقد.

  • Spanien | Fußball | La Liga Santander - FC Barcelona gegen Celta Vigo | Lionel Messi

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أسباب الرحيل؟

    وألقى النادي باللوم على قواعد مسابقة "الليغا الإسبانية" في عدم تحقيق تلك الرغبة. وكان خافيير تباس، رئيس "الليغا"، قد أعرب في يونيو/ حزيران الماضي عن أمله في أن يتمكن برشلونة من الحفاظ على ميسي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن برشلونة "تخطى الحدود المسموح بها في الرواتب" وأنه يجب شطب رواتب لدى آخرين، موضحا أن خسائر الليغا البالغة 700 مليون يورو، نصفها مسجل باسم برشلونة، بحسب موقع شبورت1 الألماني.

  • Spanien La Liga | FC Barcelona v Osasuna | Messi

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    السبب تخفيض قيمة العقد؟

    وقالت وسائل إعلام إن برشلونة طلب من ميسي تخفيض القيمة المالية لعقده إلى النصف، ليأتي الآن إعلان خبر الرحيل، لكن سبق لميسي العام الماضي أن أعلن عن نيته مغادرة برشلونة رغم أنه كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    تكلفة باهظة

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    حقنة هرمونات يومية

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخذ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    حيث كانت البداية

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    مشاكل مع السلطات الإسبانية

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أسوأ هزيمة

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    فاكس الرحيل

    ميسي أرسل قبل عام فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". فقد كان يريد الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2020. أي قبل عام على انتهاء عقده. وشكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة". لكنه عاد وأكمل مع الفريق حتى صيف 2021.

  • Fußball Testspiel Deutschland - Argentinien

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    من سيفوز بقلب ميسي؟

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين يا ميسي؟ حتى الجمعة 6/8/2021 لم تعلن أي جهة رسميا أنها تعاقدت مع اللاعب، لكن هناك صورة انتشرت تجمع بين ميسي وعدد من لاعبي باريس سان جرمان بينهم نيمار ودي ماريا. كما أن مطالب ميسي المالية بإمكان النادي المملوك لقطر تحقيقها بكل سهولة. (صورة أرشيفية لميسي ودي ماريا قبل مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا 2012)

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    ربما الدوري الإنجليزي؟

    غير أن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واردة أيضا، فهناك المدرب بيب غوارديولا، الذي يعد ركيزة من ركائز مسيرة ميسي كما كان ميسي عامودا من أعمدة نجاحه أيضا. وسبق أن جرت اتصالات بين الجانبين في 2020 وهنا أيضا المال وفير لدى مالك النادي الشيخ منصور بن زايد. والأموال وفيرة أيضا لدى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.

  • Champions League 8.12.-9.12. 2020

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أو الدوري الإيطالي؟

    ويجري الحديث أيضا عن انترميلان الإيطالي الذي يشهد من جديد نجاحا رياضيا كبيرا، لكن الأموال لديه أقل من أندية الدوري الإنجليزي. وهناك من يحلم بأن يرى ميسي مع رونالدو في يوفتنوس.

  • Fußballspieler Lionel Messi mit Champions League Trophäe 2009

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    جهات أخرى

    غادر ميسي برشلونة الآن وهو قريب من اعتزال الكرة، فهل يفعل مثل صديقه تشابي ويذهب للدوري القطري؟ أو ربما صديقه الآخر آنيستا ويذهب إلى الدوري الياباني أم مثل صديقه ومواطنه كارلوس تيفز فيرحل إلى الدوري الصيني ويعود بعدها إلى مسقط رأسه: الأرجنتين.


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