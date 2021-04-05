بعد رحيله عن برشلونة.. من يستطيع سد فراغ ميسي؟

لقد رحل ليونيل ميسي عن برشلونة ويعلم كل متابعي الكرة أنه ساحر لديه قدرات في التعامل مع الكرة لا توجد لدى أي لاعب سواه، ولذلك فلا يمكن لأحد حاليا أن يسد الفراغ الكبير، الذي سيتركه الأسطورة الأرجنتيني في النادي الكاتالوني.

لكن على كل حال يمكن لبرشلونة أن يبحث عن لاعب أو لاعبين لديهم إمكانيات مشابهة لميسي على سبيل المثال: قدراته الهجومية وإحساسه الفريد بتمركز زملائه في الملعب وابتكاره في اللعب وتشكيله خطورة على الخصم وقبل كل شيء، كلاعب بإمكانه وحده تحديد نتيجة أي مباراة، بحسب ما يذكر صاحب قناة "OneFootball Deutschland" على موقع يوتيوب.

خلفاء ميسي من داخل برشلونة

إذا كان النادي يريد خليفة لميسي من داخل صفوفه فإن الحديث لابد أن يبدأ عن اللاعب الشاب "أنسو فاتي". فصاحب الأعوام الـ18 هو موهبة استثنائية تربى في برشلونة مثل ميسي ويوصف منذ ظهوره بأنه "خليفة ميسي" وأنه "مستقبل برشلونة". ويعد فاتي ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني فقد خاض أولى مبارياته في أغسطس/ آب 2019 وكان سنه 16 عاما وعشرة أشهر تقريبا. وفي العام التالي ضمه لويس إنريغي لمنتخب إسبانيا وكان سنه 17 عاما و308 أيام، وبذلك فهو ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا. غير أنه بحاجة إلى اكتساب الخبرة اللازمة لتكون له قدرة على تحديد نتيجة أي مباراة، وبالطبع رحيل ميسي سيمثل ضغطا عليه، ربما يؤدي لنضجه أكثر.

منذ ظهوره يوصف أنسو فاتي بأنه "خليفة ميسي" وأنه "مستقبل برشلونة". هنا يحتفل مع غريزمان بعد تسجيله في مرمى فالنسيا في الليغا (14/9/2019)

ميمفيس ديباي (27 عاما)، انتقل هذا الصيف في صفقة انتقال حر إلى برشلونة قادما من ليون الفرنسي وهو لاعب لديه خبرة في الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي عندما لعب في صفوف مانشستر يونايتد. سجله التهديفي مع ليون رائع، فقد سجل 76 هدفا وصنع لزملائه 56 هدفا في 178 مباراة، ولذلك "يمكن أن يصبح اللاعب الهولندي الدولي أهم مهاجم في النادي في غياب ميسي"، بحسب ما يقول روبرت مان بموقع "سبورت بايبل".

وإلى صفوف برشلونة عاد هذا الصيف البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (21 عاما)، الذي كان معارا إلى ويلفرهامبتون الإنجليزي. إنه لاعب لديه قدرات كبيرة في المراوغة والتسديد، ظهرت عندما كان يلعب في سبورتينغ براغا ولذلك تعاقد معه برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2020. ويقول روبرت مان إن "أسلوبه في اللعب يجعله بديلاً رائعًا لميسي على المدى البعيد".

نيمار – صعب ولكن لما لا؟

من خارج صفوف برشلونة يمكن الحديث عن عدد من اللاعبين، أحدهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (29 عاما)، فنيمار لديه قدرات مشابهة لميسي، فبإمكانه وحده تحديد نتيجة أي مباراة وهو لاعب مهاري بامتياز. ولفترة طويلة لم يكن سعيدا في ناديه الفرنسي، باريس سان جرمان، الذي مدد عقده معه في مايو/ أيار حتى صيف 2025، كما أنه منذ غادر برشلونة 2017 لم يقطع علاقته بالنادي الكاتالوني، بل إنه حاول العودة أيضا بترحيب من ميسي.

لقد قيل في يوم من الأيام إن نيمار هرب من برشلونة لكي يخرج من ظل ميسي ويفوز بالكرة الذهبية لكنه لم يستطع ذلك في سان جرمان حتى الآن، خصوصا في ظل وجود كيليان مبابى كلاعب رائع أيضا. غير أن نيمار بحاجة إلى المزيد من الالتزام، خصوصا خارج الملعب كي يظهر إمكانياته الحقيقية وعلاوة على ذلك فإن برشلونة بحاجة إلى أموال طائلة للتعاقد مع صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الكرة.

هرب نيمار من ظل ميسي في برشلونة، لكنه لم يستطع حتى الآن تحقيق النجاح المنتظر مع باريس سان جرمان، والآن ربما يأتي إليه ميسي في الفريق الفرنسي.

ماكينة الأهداف النرويغي هالاند

اللاعب الثاني هو العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الـ21 عاما. إنه ماكينة أهداف يتمناها أي فريق فقد سجل مؤخرا ثلاثية لفريقه دورتموند في كأس ألمانيا. يملك عقدا مع النادي حتى 2024، لكن لديه شرط جزائي في العقد يسمح له بالانتقال إلى فريق آخر عام 2022.

في الوقت الحالي هو واحد من أفضل الهدافين في الدوريات العالمية وربما أفضل هداف شاب. وخلال 51 مباراة رسمية مع دورتموند ومنتخب النرويج الموسم الماضي سجل 48 هدفا، وهو رقم مهول للاعب في سنه. ويجري الحديث في ألمانيا عن اهتمام بايرن ميونيخ به كخليفة محتمل لماكينة الأهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020. ويقول المدير الكروي لبايرن حسن صالح حميديتش "إنه لاعب قمة ربما العالم كله يريده"، لقد سجل 60 هدفا في 60 مباراة وهنا على المرء أن يتابع وإلا لكنا هواة تماما، يتابع حميديتش.

ويتندر البعض من أنه لكي تستمر المنافسة بين برشلونة وريال مدريد كما كان الحال سابقا في وجود ميسي ورونالدو يجب أن ينتقل هالاند إلى برشلونة وأن ينتقل كيليان مبابى إلى الريال.

الأرجنتيني مارتينيز

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم انترميلان في مباراة بالدوري الأوروبي أمام خيتافى الإسباني (5/8/2020)

وهناك من خارج صفوف برشلونة أيضا لاعبون شبان يمكن الحديث عنهم عند البحث عن خليفة لميسي مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (23 عاما) لاعب انترميلان الإيطالي. قدم مارتينيز موسما رائعا مع انتر ميلان وساهم في فوزه بالدوري الإيطالي. وفي الصيف الماضي جرى الربط بينه وبين برشلونة، لكنه بقي في ناديه الإيطالي. لكن بقاءه أصبح غير مضمون ففي الأيام الماضية جرى الحديث عن انتقاله لأرسنال والآن يجري الكلام عن توتنهام، الذي يقال إن نجمه هاري كين سيرحل إلى مانشستر سيتي. وعلى كل حال فإن سعر مارتينيز الآن ليس قليلا، إذ تقدر قيمته السوقية حاليا بـ70 مليون يورو.

صلاح شرارة