 بعد رحلة شاقة ـ مالطا توافق على استقبال ″آلان كردي″ | أخبار | DW | 07.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد رحلة شاقة ـ مالطا توافق على استقبال "آلان كردي"

بعد محادثات شاقة وإبحار ماراثوني في عرض البحر المتوسط، وافقت السلطات المالطية على استقبال سفينة إنقاذ اللاجئين الألمانية "آلان كردي". ومن المقرر أن يتم توزيع الـ 66 مهاجرا، الذين كانوا على متنها على دول أوروبية أخرى.

Rettungsschiff Alan Kurdi (Reuters/sea-eye)

أعلنت مالطا استعدادها لاستقبال كل المهاجرين الـ65 الموجودين على متن سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" والسماح لهم بالنزول إلى أراضيها. وقالت السلطات المالطية اليوم الأحد (السابع من تموز/ يوليو 2019) إن هؤلاء المهاجرين سيتم توزيعهم على الفور على دول أوروبية أخرى.

وأشارت السلطات المالطية، بعد محادثات مع المفوضية الأوروبية وألمانيا إلى أنّ أياً من اللاجئين لن يبقى على أراضيها "إذ إنّ مسؤولية هذه القضية لا تقع على عاتق السلطات المالطية".

وكانت السلطات المالطية قد منعت في وقت سابق اليوم السفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية من دخول مياهها الإقليمية، بعدما رفضت السلطات الإيطالية في وقت سابق رسو السفينة التي تقل 65 مهاجراً في أراضيها. وحذر متحدث باسم الجيش المالطي السفينة الأحد من دخول مياه مالطا الإقليمية.

وتحمل السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "Sea-Eye" (سي آي) مهاجرين غرق قاربهم وتم إنقاذهم قبالة ليبيا يوم الجمعة. وحاولت السفينة "آلان كردي"، التي تحمل اسم طفل لاجئ سوري (3 أعوام) غرق قبالة ساحل تركيا في أيلول/ سبتمبر 2015، الرسو على ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لكن تم منعها من ذلك من جانب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني.

من جهتها كتبت منظمة "سي آي" على تويتر "لا يمكننا أن ننتظر إلى حين أن نصبح بحال طوارئ. علينا أن نعلم من الآن ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تدعم موقف إيطاليا. حياة الناس ليست سلعة". كما كتبت على تويتر أن ثلاثة أشخاص على متن "آلان كردي" يخضعون للرعاية الطبية الفائقة بسبب انهيارهم بدنيا بفعل الحرارة، وأضافت أن هناك حاجة ماسة لمساعدة طبية وميناء آمن لجميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 56:00

تجريم إنقاذ اللاجئين: هل فشلت سياسة اللجوء الأوروبية؟

مختارات

مالطا تمنع "آلان كوردي" من دخول مياهها الإقليمية  

آلاف الألمان يتظاهرون تأييدا لمنظمات إنقاذ المهاجرين  

بعد "سي ووتش 3".. إيطاليا في مواجهة "آلان كردي" و"أليكس"  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تجريم إنقاذ اللاجئين: هل فشلت سياسة اللجوء الأوروبية؟  

مواضيع ذات صلة

Rettungsschiff Alan Kurdi rettet Flüchtlinge vor Libyen

بعد "سي ووتش 3".. إيطاليا في مواجهة "آلان كردي" و"أليكس" 06.07.2019

لم تنته بعد قضية سفينة "سي ووتش 3" الألمانية، حتى تغضب قضية مماثلة وزير الداخلية الإيطالي سالفيني، حيث اندلعت أزمة بين سفينتي إنقاذ، هما "آلان كردي و"أليكس"، تحملان على متنهما مهاجرين تم إنقاذهم قبالة جزيرة لامبيدوزا.

Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff Alan Kurdi

بوادر أزمة جديدة مع توجه سفينة إنقاذ ألمانية أخرى إلى إيطاليا 06.07.2019

تتجه سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي"، التي تحمل على متنها 65 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا رغم حظر إيطاليا دخولها إلى مياهها الإقليمية. وقد أبدت برلين استعدادها لاستقبال بعض هؤلاء المهاجرين.

Rettungsschiff Alan Kurdi rettet Flüchtlinge vor Libyen

مالطا تمنع "آلان كوردي" من دخول مياهها الإقليمية 07.07.2019

لاتزال سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي"، التي تقل عشرات المهاجرين تبحث عن ميناء كي ترسو فيه. فبعد رفض السلطات الإيطالية السماح لها بالرسو، أشهرت مالطا أيضا البطاقة الحمراء في وجهها ومنعتها من دخول مياهها الإقليمية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  