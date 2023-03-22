بعد "رحلة رائعة".. مسعود أوزيل يعتزل اللعب نهائيا

أعلن مسعود أوزيل لاعب وسط منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014 اليوم الأربعاء (22 مارس/ ىذار 2023) اعتزاله كرة القدم نهائيا في سن الـ 34 عاماً.

واعتزل أوزيل اللعب دوليا في 2018 عقب خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لمونديال روسيا، وسط جدل سياسي في ألمانيا حول تدفق المهاجرين وبعد ردود فعل غاضبة على صورة التقطت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب جذوره التركية.

وتألق لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق مع منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم في البرازيل 2014.

اعتزل أوزيل اللعب دولياً في 2018 بعد ردود فعل غاضبة على صورة التقطت له مع الرئيس التركي

وقال أوزيل الذي لعب مؤخراً مع اسطنبول باشاك شهير التركي في بيان على إنستغرام، "تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاماً وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة"، وتابع: "لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة وبعد التعرض لبعض الإصابات أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي".

وأضاف أوزيل: "كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى. أتوجه بخالص الشكر لكل الأندية التي دافعت عن ألوانها. شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفناربخشه وباشاك شهير ولكل المدربين الذين دعموني إضافة لزملائي الذين أصبحوا أصدقاء. أتطلع الآن لقضاء أفضل الأوقات مع زوجتي الجميلة وابنتاي إيدا وإيلا".

وخاض أوزيل 645 مباراة على مستوى الأندية والمنتخب سجل فيها 114 هدفاً وقدم 222 تمريرة حاسمة.

بدأ أوزيل مسيرته الاحترافية مع شالكه في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن. بسبب عروضه القوية انضم لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2010 حيث ساعد بلاده على بلوغ الدور قبل النهائي.

انضم لريال مدريد بعد شهر من كأس العالم وقضى ثلاث سنوات في إسبانيا، وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية. خاض أوزيل أكثر من مئة مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد وأحرز 19 هدفاً.

انضم إلى أرسنال في 2013، وساعد الفريق على الفوز بأول لقب من أربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي. سجل 33 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم 59 تمريرة حاسمة خلال وجوده في النادي المنتمي لشمال لندن.

لعب دور البطولة مع ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث شارك أساسيا في جميع مبارياتها السبع لتصبح ألمانيا أول منتخب أوروبي يفوز بالبطولة على أرض أمريكا الجنوبية.

انضم أوزيل إلى فناربخشه التركي في 2021 بعد أن أنهى أرسنال عقده وانتقل بعد ذلك إلى إسطنبول باشاك شهير بعد أقل من عام. ونفت إدارة النادي الشهر الماضي أن يكون اللاعب الألماني في طريقه للإعتزال.

ع.ح./أ.ح (رويترز، د ب أ)