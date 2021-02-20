 بعد ديربي الرور..نادي دورتموند يعتذر عن مخالفة جماهيره قواعد كورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.02.2021

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رياضة

بعد ديربي الرور..نادي دورتموند يعتذر عن مخالفة جماهيره قواعد كورونا

سعادة جماهير دورتموند ولاعبيه بالفوز الساحق على شالكه في ديربي الرور دفع جماهيره إلى مخالفة إجراءات الوقاية الصحية، إذ خرج المئات للاحتفال أمام ملعب النادي، وإدارته تعتذر فيما تحقق الشرطة بالواقعة.

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تقدم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (21 شباط/ فبراير2021) بالاعتذار إثر قيام جماهيره بمخالفة إجراءات الوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، عقب مباراة ديربي الرور أمام شالكهوالتي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليغا". وانتهك المشجعون القواعد المعمول بها خلال احتفالهم بفوز الفريق على شالكه 4 / صفر مساء أمس، وذلك لدى عودة بوروسيا دورتموند من المباراة التي أقيمت على ملعب شالكه.

وذكر نادي بوروسيا دورتموند اليوم الأحد :"مع مشاعر السعادة التي يمكن تفهمها بعد الفوز في الديربي، كان هناك انتهاكات من قبل الجماهير للقواعد الخاصة بأزمة فيروس كوروناخلال عودة الفريق إلى ملعب التدريب الليلة الماضية، وهو ما لن يتم التسامح تجاهه." وأضاف :"ما يتراوح بين 150 و200 مشجعا احتفلوا بالفريق خارج ملعب التدريب، وكان بعضهم لا يرتدون الكمامات ولا يراعون إرشادات التباعد الجسدي." وتابع :"احتفل اللاعبون مع المشجعين، لكن دون مغادرة الحافلة وقد قام البعض بتصوير ذلك." وأضاف النادي :"يمكننا فقط الاعتذار والتعهد بالتحدث مع الشرطة وجميع الأطراف المعنية قريبا حول كيفية ضمان عدم تكرار هذا المشهد من قبل الجماهير مستقبلا."

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو قام بتصويره محمود داوود لاعب خط وسط دورتموند ونشره عبر تطبيق إنستغرام ثم حذفه بعدها، أظهر احتفال لاعبين من بينهم ماركو رويس وإيرلانغ هالاند وإيمري جان أمام الحافلة مع المشجعين.

وذكرت الشرطة في دورتموند أنه سيجرى التحقيق في الحادث وأنه يجرى فحص مقاطع الفيديو المتوفرة. وخلال المباراة، احتشد نحو 200 من مشجعي شالكه وحاولوا الدخول إلى الملعب بعد تأخر فريقهم الذي يحتل مؤخرة الترتيب، لكن أفراد الأمن ورجال الشرطة منعوهم من الدخول، وذكرت الشرطة أنه جرى توجيه اتهامات إلى أحد المشجعين.

ع.خ/م.س  (د ب أ)

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