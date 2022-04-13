بعد خروج بايرن من دوري الأبطال - ناغلسمان يتلقى 450 تهديدا بالقتل

قال المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2022)، إنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني الثلاثاء الماضي.

وقال ناغلسمان (34 عاماً) قبل يومين من مباراة بايرن ميونيخ أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري المحلي: "أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائماً من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه. لكن مع وجود 450 تهديداً بالقتل على إنستغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة".

وأضاف ناغلسمان للصحفيين: "إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضاً والدتي التي لا تهتم حتى بكرة القدم"، وتابع: "أنا لا أفهم ذلك. بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل الآداب. ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناغلسمان إن التهديدات كثيرة للغاية بدرجة لا تصدق: وأردف: "لن أنتهي من ذلك أبداً. أتلقى تلك التهديدات بعد كل مباراة بغض النظر عما إذا كنا نفوز أو نخسر".

وعما يمكن أن يفعله إزاء تلك التهديدات قال مدرب بايرن ميونيخ: "بالطبع يمكن للمرء أن يبلغ عن كل شيء ولكن لن أصل لشئ"، مضيفاً أن "هناك المزيد من التهديدات بالقتل عندما نلعب مع ثلاثة مدافعين أو أربعة، ومن الواضح أن هناك القليل من التهديدات عندما نخسر".

وناغلسمان هو ثاني موظف في بايرن يواجه تهديدات بالقتل هذا الأسبوع، إذ كشفت زوجة ونجل المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش يومي الأربعاء والخميس، عن تعرضهما لتهديدات في أعقاب الهزيمة أمام فياريال، ونشرا لقطات لرسائل خاصة على إنستغرام.

ويتطلع بايرن ميونيخ لاستعادة توازنه بعد الخروج من دوري الأبطال عندما يواجه أرمينيا بيلفيلد بعد غد الأحد. ويتصدر الفريق البافاري ترتيب دوري البوندسليغا بفارق تسع نقاط كاملة أمام بوروسيا دورتموند، الذي يواجهه الأسبوع المقبل.

وقال ناغلسمان:" لدينا هدف محدد في تفكيرنا حالياً : الفوز بمباراتينا المقبلتين، وتأمين التتويج بلقب الدوري".

ويتوقع ناغلسمان أن يغيب لوكاس هيرنانديز وكينغسلي كومان بسبب "إصابات عضلية" عن مباراة بيليفيلد، بينما يستمر غياب الثنائي نيكلاس زوله وكورنتين توليسو بسبب المرض والإصابة. وفي المقابل يعود السنغالي بونا سار للفريق.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، د ب أ)