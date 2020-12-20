 بعد خروجها عن السيطرة ـ إجراءات أوروبية لمواجهة سلاسة جديدة من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.12.2020

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أخبار

بعد خروجها عن السيطرة ـ إجراءات أوروبية لمواجهة سلاسة جديدة من كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة" لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنكلترا، فيما تنظر دول أوروبية في تعليق رحلاتها الجوية إلى بريطانيا كإجراء وقائي.

طائرة تابعة للملكية البريطانية في مطار هولندي

ستعلّق بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا، فيما تدرس ألمانيا ودول أوروبية أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة.

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2020) إن القيود الأكثر صرامة، التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا لكبح سلالة جديدة من فيروس كورونا، قد تستمر لبعض الوقت لكنه أضاف أن فرض العزل العام على مستوى البلاد من جديد ليس بالأمر الحتمي.

ومع ارتفاع عدد الإصاباتبفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس السبت إجراءات للعزل العام على أكثر من 16 مليوناً من السكان وتراجع عن خطط لتخفيف القيود خلال عيد الميلاد، قائلاً إن  السلالة الجديدة  من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

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مسائية DW: فيروس كورونا الجديد.. ما مدى خطورته؟

وقال هانكوك، عندما سُئل في مقابلة مع سكاي نيوز عما إذا كان ينبغي على من يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت: "نحتاج حقاً للسيطرة على الوضع... بالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان". وأضاف: "نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جداً الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح".

وأثارت الخطوة التي اتخذها جونسون أمس قلقاً في أوساط مجموعات الأعمال، ووصفها اتحاد الصناعات البريطاني بأنها "ضربة موجعة" للكثير من الشركات. وقال هانكوك في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد "ليس بالضرورة" أمراً حتمياً.

وتدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من  بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة وفق ما قال مصدر حكومي اليوم الأحد. وأوضح المصدر أنه على غرار هولندا حيث دخل حظر على كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة حيز التنفيذ الأحد، تدرس الحكومة الألمانية اتخاذ خطوة مماثلة "كخيار جاد" بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا. ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا المتحول

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا المتحول (19 ديسمبر/ كانون الثاني 2020)

من جهتها، ستعلّق بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد وفق ما أفاد مسؤول حكومي. وأوضح رئيس الوزراء الكسندر دو كرو في تصريح للتلفزيون البلجيكي "في ار تي" أن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل كإجراء احترازي وأضاف دو كرو، موضحاً بالقول: "مازال هناك الكثير من الأسئلة التي سوف يتم طرحها. ليس لدينا إجابة حاسمة بعد". ولن يتم السماح بأي رحلات جوية أو أي سير أي قطارات، بما في ذلك قطار يوروستار المهم، أثناء استمرار المشاورات العلمية. وسوف يتم تطبيق قرار الاغلاق عند منتصف الليل، ويأتي بعد اتخاذ هولندا لقرار مماثل.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


 

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