 بعد حملة مداهمات أمنية.. ألمانيا تطلق سراح جميع الموقوفين | أخبار | DW | 31.03.2019

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أخبار

بعد حملة مداهمات أمنية.. ألمانيا تطلق سراح جميع الموقوفين

نفذت الشرطة الألمانية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال عشرة أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية. بيد أن الشرطة نفسها عادت وأطلقت سراح جميع المعتقلين، فيما أعلنت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية.

Fußball Polizisten sorgen für Sicherheit (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

أعلن الادعاء العام في غرب ألمانيا اليوم الأحد (31 آذار/ مارس 2019) أنه تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم بشكل مبدأي عقب عملية شرطية لمكافحة الإرهاب ضد خلية كان يشتبه أنها تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ولايتي شمال الراين-فيستفاليا وبادن- فورتمبرغ.

وأوضح المتحدث باسم الادعاء العام بمدينة دوسلدورف في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، غربي ألمانيا، اليوم أن التحقيقات ضد ستة أشخاص على الأقل من إجمالي أحد عشر موقوفا لا تزال جارية على خلفية الاشتباه في الإعداد لعمل خطير يهدد أمن البلاد. وأشار إلى أنه تم تقييم أجهزة حواسب آلية وناقلات بيانات تمت مصادرتها خلال حملات التفتيش من أجل التحقيقات، لافتا إلى أنه لم يتم العثور على أية أسلحة أو مواد متفجرة.

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تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" المئات من مقاتلي "داعش" الأوروبيين، بينهم عشرات الألمان. والعراق يريد استلامهم ومحاكمتهم في بغداد، وفق معلومات القناة الثانية في التلفزة الألمانية (ZDF)، مقابل تحمل الغرب لتكاليف المحاكمة. (30.03.2019)

قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمات، اعتقلت خلالها عشرة إسلاميين للاشتباه في تخطيطهم لجريمة تستهدف الإضرار بالدولة، حسب بيان للنيابة. لكن الشرطة عادت وأطلقت سراح بعضا منهم. (30.03.2019)

وبحسب البيانات، فإن تسعة من أحد عشر رجلا تم توقيفهم ينحدرون من طاجيكستان، وهناك Nخر يحمل الجنسية الألمانية، وتركي. يشار إلى أن التحقيقات تجري ضد الخلية المشتبه أنها تابعة لـ "داعش" منذ فترة طويلة بالفعل. وقال وكيل الادعاء العام في غرب ألمانيا دانيل فولمرت إنه لا يزال يجب استكشاف حجم هذه الخلية.

وكان متحدث باسم الادعاء في دوسلدورف صرح أمس بأن حادث السير العشوائي الذي قام به شاب من طاجيكستان أول الجمعة في مدينة إيسن، كان السبب في عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها السلطات الأمنية في ولايتي بغرب ألمانيا. وكان الشاب الطاجيكي (19 عاما) معروفا للشرطة، حيث قاد سيارته صباح أول أمس "بسرعة زائدة بشكل ملحوظ" عبر منطقة للمشاة في قلب مدينة إيسن. وألقت فرقة خاصة القبض عليه بعدما صف سيارته هناك، حيث لاحظ شاهد عيان السيارة وأخطر الشرطة.

ويقبع الشاب حاليا قيد الحبس الاحتياطي، وتحقق السلطات معه بتهمة الشروع في القتل. ولكن هذا الشاب لا ينتمي للخلية المشتبه فيه، بحسب المحققين. ولم يتسن للشرطة في مدينة إيسن الألمانية الإدلاء بأية تصريحات اليوم الأحد عن الدافع وراء هذه الطريقة في القيادة ودوافعها.

ع.أ.ج/ أ. ح  (د ب أ)

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  • Deutschland Olympia Einkaufszentrum in München Großeinsatz Stachus

    "ليلة الرعب" - ساعات حبست فيها ميونيخ أنفاسها

    طالبت الشرطة الألمانية جميع قائدي السيارات بتجنب السير على الطرق السريعة المؤدية إلى مدينة ميونيخ. وقالت خدمة أخبار المرور بإذاعة بافاريا مساء الجمعة: "تلتمس الشرطة من جميع سائقي السيارات تجنب الطرق السريعة المؤدية إلى ميونيخ وترجو المتواجدين عليها مغادرتها، حتى يسهلوا على سيارات الشرطة المشاركة في المهمة الشرطية التوجه إلى المدينة".

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    "ليلة الرعب" - ساعات حبست فيها ميونيخ أنفاسها

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  • Deutschland Olympia Einkaufszentrum in München Hauptbahnhof Polizei

    "ليلة الرعب" - ساعات حبست فيها ميونيخ أنفاسها

    شرطة ميونيخ نالت الكثير من الثناء بسبب محافظتها على الهدوء وتدخلها السريع. وتم حشد عدد كبير من افراد الشرطة بمن فيهم عناصر وحدة النخبة "جي اس جي 9" المتخصصة في قضايا الإرهاب التي تشكلت إثر احتجاز رهائن خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972.

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    "ليلة الرعب" - ساعات حبست فيها ميونيخ أنفاسها

    وبعد الساعة الثانية صباحا قال قائد شرطة ميونيخ هوبرتوس أندريا في مؤتمر صحفي إن منفذ هجوم ميونيخ شاب ألماني من أصل إيراني يبلغ من العمر 18 عاما. وذكر أندريا أن منفذ الهجوم كان يعيش منذ أكثر من عامين في ميونيخ.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري (رويترز، د ب أ، أ ف ب)


مختارات

"ليلة الرعب" - ساعات حبست فيها ميونيخ أنفاسها

تعرضت مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا لوضع استثنائي مساء الجمعة (22 تموز/ يوليو). ولقي عشرة أشخاص حتفهم من بينهم أيضا منفذ العملية. وبعد ساعات من الحذر رفعت سلطات المدينة حالة الإنذار. (22.07.2016)  

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