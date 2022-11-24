بعد حظر نشر إعلانات ترويجية لقطر - الدوحة تراجع استثماراتها في لندن

أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أن قطر بدأت مراجعة لكامل استثماراتها في لندن بعدما منعت هيئة النقل بالمدينة إعلانات سياحية للدولة الخليجية على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق بالعاصمة الإنجليزية.
وقالت الصحيفة إن الخطوة التي اتخذتها هيئة النقل بلندن جاءت نتيجة لمخاوف بشأن موقف الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم حيال حقوق مجتمع الميم ومعاملتها للعمالة الوافدة.
غضب قطري
وأفادت تقارير بأن موقف "هيئة النقل في لندن" أثار حفيظة الدوحة التي تستضيف حاليا منافسات كأس العالم لكرة القدم.
ونقلت فايننشال تايمز عن شخص مشارك في المراجعة القطرية قوله إن هيئة النقل، التي يرأسها رئيس بلدية لندن صادق خان، اتصلت هذا الأسبوع بلجنة قطر 22 التي تشرف على بطولة كأس العالم وهيئة السياحة القطرية لإعلامهما بالقرار.
وقال الشخص إن الحظر الذي فرضته هيئة النقل "فُسِّر على أنه رسالة من مكتب العمدة بأن أنشطة الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن".
وقالت الصحيفة إن الموقف دفع قطر التي تعد واحدة من أكبر المستثمرين في لندن عبر صندوق الاستثمار السيادي الضخم للإمارة الخليجية، إلى إعادة النظر في استثماراتها في العاصمة البريطانية.
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار سلسلة متاجر هارودز وناطحة السحاب شارد كما أنه شريك في ملكية حي كناري وارف للأعمال. وتمتلك الدولة الخليجية فندقي سافوي وجروفنر هاوس وحصة 20 بالمئة في مطار هيثرو و14 بالمئة في سينسبري ثاني أكبر مجموعة لمتاجر التجزئة في بريطانيا.
وفي ظل تسليط الأضواء عليها مع استضافتها كأس العالم، تدافع قطر عن نفسها في مواجهة الانتقادات قائلة إنها بلد ودود لا تنطوي معاملته للناس على أي تمييز ونفت الاتهامات بانتهاك حقوق العمال.
يمتلك جهاز قطر للاستثمار ناطحة السحاب شارد في وسط لندن إلى جانب استثمارات أخرى
ممنوع الترويج لقطر
وحظرت الشركة المشغلة لقطاع النقل في لندن نشر إعلانات "تصوّر قطر وجهة مرغوباً فيها" أو تشجّع الناس على حضور كأس العالم، بموجب قرار اتّخذ في العام 2019 رداً على قوانين الإمارة الخليجية المتصلة بمجتمع الميم.
ومنعت هيئة النقل في لندن وضع إعلانات خاصة بدولة قطر على السيارات الأجرة والحافلات وقطارات الأنفاق وسط مخاوف بشأن موقف البلاد من حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في البلاد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وراجعت هيئة النقل في لندن منذ 2019 كل الإعلانات الخاصة بقائمة تضم دولاً معنية حددتها "المنظمة العالمية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية"، وهي اتّحاد يضم أكثر من 1700 جمعية عالمية للدفاع عن حقوق مجتمع الميم. وتقول المنظمة إن تلك الدول تفرض عقوبة الإعدام على الأفعال والتصرفات الجنسية بين الجنس الواحد.
نحو حظر كامل
ومازالت بعض الإعلانات بشأن قطر -وهي إحدى الدول المدرجة على القائمة - موجودة على الشبكة ولكن متحدثة باسم هيئة النقل في لندن قالت للدوحة الأسبوع الجاري إنها تتحرك لحظر كامل.
وقالت متحدّثة باسم "هيئة النقل في لندن" إن "الإعلانات التي تروّج للسفر إلى قطر والسياحة في قطر أو تصوّر قطر وجهة مرغوباً فيها لن تعتبر مقبولة في الوقت الراهن"، وتابعت: "الإعلانات التي تروّج لبيع التذاكر وتشجّع الناس على حضور المباريات شخصيا أو تشجّع الناس على حضور أحداث أخرى في قطر لن تعتبر مقبولة في الوقت الراهن".
لكنّها أشارت إلى أن أي إعلانات أخرى تحمل الشعار الرسمي لكأس العالم 2022 أو تشجّع الناس على مشاهدة المباريات عبر التلفزيون أو عبر خدمات البث التدفقي ستعتبر على الأرجح مقبولة.
ع.ح./ص.ِش. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
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المركز السياحي
تعتبر مساحة دولة قطر الخليجية صغيرة للغاية مقارنة مع باقي دول العالم العربي، إذ تبلغ حوالي 11500 كيلومتر مربع. وللمقارنة تعد أيرلندا أكبر بسبع مرات من قطر. تعتبر قطر ملتقى للتقاليد القديمة والعمارة الحديثة. وتظهر التناقضات من فوق ناطحات السحاب في العاصمة الدوحة. وهي المركز المالي والثقافي والسياحي للدولة الخليجية، حيث يعيش 50 في المائة من مجموع السكان.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
العاصمة القطرية
الدوحة هي مدينة حديثة تتباهى بثروتها. تؤمن احتياطيات النفط والغاز الهائلة للسكان في قطر أعلى دخل للفرد في العالم: 98 ألف يورو - مع 10 في المائة فقط من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة من السكان المحليين. تضفي ناطحات السحاب في حي ويست باي طعماً للهندسة المعمارية الحديثة التي تنتظر الزوار هنا.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
الحي الثقافي "كتارا"
قطر كانت تسمى في الأصل "كتارا"، بسبب موقعها الجغرافي بين الشرق الأوسط وآسيا، إذ تعتبر البلاد نفسها بمثابة بوتقة انصهار ثقافي. هذا ما تقدمه القرية الثقافية "كتارا"، التي افتتحت عام 2010، من خلال متاحفها ومعارضها ومطاعمها – وهي تعد صلة وصل بين الماضي والحاضر - وبين الثقافات.
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أكبر المساجد
تنتشر المساجد بكثرة في الدولة الخليجية، ومنها مسجد قطر الوطني، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. ويعرف بالجامع الكبير في قطر، لأنه أكبر مسجد بها. يستوعب ما يصل إلى 30 ألف زائر. بالنسبة للزوار غير المسلمين، يمكنهم زيارة المساجد خارج أوقات الصلاة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن جولة إرشادية.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
وجهة تسوق استثنائية
المراكز التجارية في قطر عملاقة، وكل منها هو عالم في حد ذاته. إذ لا تذهب هناك للتسوق فقط، بل تجد حدائق ترفيهية ودور سينما ومطاعم. في أحدهما يمكنك بناء رجل الثلج، وفي الآخر يمكن القيام بجولة بالقارب باستخدام عربة "الجندول". مراكز التسوق في قطر تعد أفضل الأماكن للاسترخاء - حيث تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة في الصيف.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
التنزه في "سوق واقف"
"سوق واقف" في الدوحة هو سوق تقليدي قديم ويعد من أهم المعالم السياحية في قطر. تم تدمير المبنى الأصلي بسبب حريق في عام 2003 وأعيد ترميمه مؤخراً. غير أن التجار يقدمون الملابس والحرف اليدوية والتوابل وغيرها من السلع في هذا الموقع لأكثر من 100 عام. وهو مكان مثالي لاقتناء الهدايا التذكارية والتنزه في المساء.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
المتحف الوطني
تخلد نافورة المتحف الوطني غواصي اللؤلؤ بقنواتها على شكل خيوط من اللؤلؤ. إذ تعد قطر مركز تجارة اللؤلؤ. من ناحية أخرى، فإن المبنى نفسه مستوحى من شكل وردة الصحراء، صممه المهندس المعماري الفرنسي المعروف جان نوفيل. لهذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التراث الثقافي لدولة قطر، فأنت في المكان الصحيح.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كلية الدراسات الإسلامية
زها حديد، السير نورمان فوستر، ريم كولهاس، مهندسون معماريون تزين تصاميمهم غير العادية قطر. ومن المعالم البارزة كلية الدراسات الإسلامية التي صممها المعماريان علي منجيرا وآدا يفارز - كما يضم المبنى مسجداً ومكتبة. تندمج خطوط التصميم مع الأحرف المنحنية للغة العربية لإنشاء عمل فني رائع.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
متحف الفن الإسلامي
صممه المهندس المعماري الأمريكي من أصل صيني "آي. إم بي". وهو من أهم المتاحف في شبه الجزيرة العربية. يحتفل المبنى البسيط والأنيق بنفس القدر بالحرفية الإسلامية، ويعرض مخطوطات قيمة ويعطي الزائرين فهماً عن الإسلام للحياة في جنوب شرق آسيا والهند والعراق وسوريا، على سبيل المثال.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
مغامرة في الصحراء
تحاط الدوحة بالصحراء، ومعظم البلاد مغطاة بالرمال، الكثبان الرملية والصخور، ما يمنحها منظراً طبيعياً مذهلاً بكل المقاييس. هنا لديك فرصة حجز رحلة على ظهر الجمال لاستكشاف الصحراء رفقة المرشد السياحي. هذا النوع من الرحلات يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ويمكن للزائرين اختبار مهاراتهم في القيادة من خلال قيادة سيارات الدفع الرباعي.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كورنيش الدوحة
الدوحة بها صحراء وساحل طويل وشاطئ عام وهو شاطئ كتارا. الاستحمام مسموح به فقط – وفق قواعد اللباس الإسلامي. كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالبحر من خلال القيام برحلة على أحد قوارب "الداو" أو التنزه على طول الكورنيش. إعداد: آنه تيرميشه / إ.م