 بعد حظر عمل النساء فيها.. منظمات غير حكومية تعلق نشاطها في أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2022

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بعد حظر عمل النساء فيها.. منظمات غير حكومية تعلق نشاطها في أفغانستان

علقت ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها، فيما وجهت وزيرة الخارجية الألمانية انتقاداً لاذعاً لقرار طالبان الذي "يحطم مبادئ الإنسانية"، وفق تصريح لها.

نساء يتظاهرن على قرارات حكومة طالبان في كابول - صورة أرشيفية بتاريخ 22 ديسمبر 2022

يجب على جميع النساء المرتبطات بالمنظمات غير الحكومية التوقف عن العمل حسب تعليمات حكومة طالبان

أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2025) تعليق عملها في  أفغانستان  بعد قرار حركة طالبان منعها من توظيف نساء فيما حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن مواصلة العمل الإنساني ستكون "صعبة جدًا" إذا طُبق القرار.

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وجاء في بيان مشترك صادر عن "أنقذوا الأطفال" (سيف ذي تشلدرن) والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة "كير" أنه "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان". صدر البيان في ختام اجتماع ضم مسؤولين كبارًا في الأمم المتحدة وممثلي عشرات المنظمات غير الحكومية في كابول.

ويأتي ذلك ردّا على توجيهات أصدرتها وزارة الاقتصاد الأفغانية السبت إلى جميع المنظمات غير الحكومية  بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها. ولم يتّضح إن كانت هذه التوجيهات ستؤثّر على العاملات الأجنبيات.

وأوضحت الوزارة في رسالة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أنها اتخذت هذا القرار بعد ورود "شكاوى جدية" بشأن عدم امتثال العاملات لارتداء الحجاب الذي يقوم في أفغانستان على تغطية كامل الوجه والجسم.

وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الاكبروف لوكالة فرانس برس بأنه "إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار وإيجاد حل لهذه المشكلة، فسيكون من الصعب جدًا الاستمرار وتقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستقلة وعادلة، لأن مشاركة النساء مهمة جدًا".

وأضاف بالقول "لا نريد تعليق المساعدات على الفور لأنها ستضر بالشعب الأفغاني"، متحدثًا عن تأثير "مدمر" قد يلحقه ذلك باقتصاد البلاد المنهك بالفعل. وقال "كان حجم الاقتصاد يصل إلى خمسة مليارات دولار وانخفض اليوم إلى ثلاثة فقط". وقال الاكبروف "سنناقش هذه المسألة مع السلطات. وسنصر على تغيير هذا الأمر".

بيربوك تدعو إلى ردٍّ دولي واضح

بدورها، دعت  وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك  إلى تبني "رد فعل واضح من المجتمع الدولي".وقالت بيربوك في تغريدة على تويتر: "لن نقبل أن تسيء حركة  طالبان استخدام المساعدات الإنسانية من أجل امتهان المرأة". وتابعت الوزيرة الألمانية: "إنهم يسلبون من نصف المواطنين حقا أساسيا آخر، ويحطمون مبادئ إنسانية ويهددون الإمدادات الضرورية للحياة بالنسبة للمواطنين هناك".

وأضافت بيربوك على تويتر: "من يستبعد سيدات وفتيات من العمل والتعليم والحياة العامة، لا يهدم بلده فحسب، وإنما وبممارسة الاضطهاد على أساس الجنس فإنه يرتكب جريمة قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. إننا نعمل لأجل إصدار رد فعل واضح من المجتمع الدولي".
 

تقدر الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة أن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال فصل الشتاء القاسي. وتعمل عشرات المنظمات في المناطق النائية من أفغانستان والعديد من موظفيها نساء.

وصرح مسؤول كبير في منظمة غير حكومية لوكالة فرانس برس الأحد أن "منع عمل النساء سيؤثر على جميع جوانب العمل الإنساني إذ تشغل الموظفات مناصب رئيسية في المشاريع التي تستهدف الفئات الضعيفة من النساء في البلاد".

من جانب آخر قال المدير الإقليمي لليونيسف جورج لاريا-أدجي الأحد في تغريدة: "إن هذا التدهور الجديد في حقوق الفتيات والنساء ستترتب عليه عواقب بعيدة المدى على تقديم خدمات الصحة والتغذية والتعليم للأطفال".

أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع

وقالت شبانة (24 عامًا)، وهي موظفة في منظمة غير حكومية في كابول: "تتكون عائلتي من خمسة عشر فردًا، وأنا المعيلة الوحيدة لها، إذا فقدت وظيفتي، ستواجه عائلتي الجوع". وأضافت "بينما تحتفلون بقدوم العام الجديد، باتت أفغانستان جحيمًا بالنسبة للنساء".

ورأت أفغانية أخرى (27 عاماً) لم ترغب في الكشف عن اسمها خوفا من انتقام طالبان أن "أحلامها تتلاشى". وقالت الشابة التي كانت ستبدأ عملها الأحد في منظمة غير حكومية دولية إن "العمل الشاق الذي بذلته في السنوات الأخيرة في مجال التعليم ذهب سدى". وأضافت: "لكننا نتحلى بما يكفي من الشجاعة لعدم قبول الحظر، والقتال من أجل حقوقنا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن إن آمنا بأنفسنا، سنعود أقوى من ذي قبل".

زادت  حركة طالبان  بعد عودتها إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجياً من الحياة العامة ومن غالبية الوظائف العامة وأقصين من المدارس الثانوية والجامعات.

ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي عليهن ارتداء البرقع. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

ع.غ/ و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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