 بعد حظر التدخين بملاعب الأطفال:النموذج السويدي يغري ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 06.08.2019

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منوعات

بعد حظر التدخين بملاعب الأطفال:النموذج السويدي يغري ألمانيا

بعدما منعت السويد التدخين في عدة أماكن عامة من بينها تلك الخاصة بلعب الأطفال، ترى تقارير صحفية ألمانية أن الإجراءات الأخيرة لهذه الدولة الإسكندنافية يمكن أن تغري ألمانيا للسير على نفس النهج.

Symbolbild Passivrauchen Kinder (Fotolia/Kitty)

لاشك أن محاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة على حد سواء من بين أبرز التحديات، التي تحاول أكثر من دولة التعامل معها. ويمكن لبعض الإجراءات المعتمدة من قبل بعض الدول أن تتحول إلى نموذج تسير على نهجه دول أخرى.

وذكر موقع القناة الألمانية الثانية "تسي دي إف" اليوم الثلاثاء (السادس من آب/أغسطس 2019)، أن السلطات الألمانية يُمكن أن تسير على نهج دولة السويد بمنع التدخين في عدة أماكن عامة، من بينها أماكن لعب الأطفال الصغار. وأضاف أن السويد يمكن أن تصبح نموذجاً يُحتذى به لحماية غير المدخنين في ألمانيا.

مختارات

تدرس ولاية هاواي الأمريكية مقترحاً لرفع السن القانوني لشراء التبغ من 21 عاماً إلى 100 عام، إذ يعد المقترح تاريخياً في دولة يموت فيها نحو 500 ألف شخص سنوياً بسبب التدخين. (06.02.2019)

مقهى لتدخين النرجيلة (الشيشة) في العاصمة الألمانية برلين يسمح للنساء بالجلوس مع بعضهن دون التعرض للمضايقة من الرجال. ويمنع دخول الرجال حتى صاحب المقهى نفسه. هل ترغبين بزيارتها؟ (22.08.2018)

وكانت السويد، قد أقرت بداية الشهر الماضي قوانين صارمة بخصوص حظر التدخين في عدة أماكن عامة من بينها أماكن لعب الأطفال الصغار، حيث لاقت هذه الخطوات استحسان المواطنين هناك، وفق ما أورد موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

ونقل موقع قناة "n-tv" عن كاترين شالر، خبيرة في مجال مكافحة التبغ قولها إن عدة ولايات ألمانية منعت بدورها التدخين في أماكن لعب الأطفال على غرار: شمال الراين ويستفاليا و براندنبورغ، وأضافت الخبيرة في المركز الألماني لأبحاث السرطان أنه سيكون من المُجدي توسيع هذا الحظر ليشمل باقي أجزاء ألمانيا.

وفي نفس السياق، خلصت دراسة صادرة قبل شهور عن شركة "نيلسن" لأبحاث السوق أن استهلاك الألمان للسجائر سنة 2018 قد تراجع بشكل واضح مقارنة مع سنة 2017، وأردفت الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية أن الألمان اقتنوا سنة 2018 حوالي 67 مليار سيجارة، وذلك بتراجع يُقدر بحوالي ملياري سيجارة مقارنة مع سنة 2017.

ر.م/إ.ف

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

  • Adipositas in Deutschland

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    السمنة تأتي في المرتبة الثانية في التسبب بالسرطان، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين في الجسم والذي يزيد من خطر جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة سرطان الكلى والمرارة والمريء. وتتراكم الهرمونات الجنسية بشكل متزايد في الأنسجة الدهنية للنساء البدينات مما يسهل الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الناس قليلو الحركة يزداد لديهم احتمال الإصابة بالسرطان. وتشير الدراسات إلى أن الحركة والرياضة تمنعان نشوء الأورام الخبيثة، وذلك لأن النشاط البدني يقلل مستوى هرمون الأنسولين ويمنع السمنة. وليس من الضروري أن تكون الحركة الرياضة عالية الأداء: فالمشي الاعتيادي -أو ركوب الدراجات- يُحدِث فرقاً كبيراً!

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الكحول مادة مسرطِنة. وهو يشجع نشوء أورام خبيثة في تجويف الفم ومنطقة البلعوم والمريء. الجمع بين التدخين والكحول خطير للغاية: فهذا يزيد خطر الإصابة بسرطان بمائة مرة.

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    اللحوم الحمراء قد تسبب سرطان الأمعاء، وخصوصاً لحم البقر ولحم الخنزير بدرجة أقل، حيث يزداد احتمال الإصابة بالسرطان إلى مرة ونصف المرة. وعلى العكس من ذلك، السمك يقي من السرطان.

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    عند شواء اللحوم تنشأ مواد مسببة للسرطان، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي أدت إلى أورام في دراسات على الحيوانات. لكن ذلك لم يتم إثباته بعد على البشر. وربما يكون استهلاك اللحوم هو السبب، وليس طريقة إعداد اللحم.

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    تجنُّب الوجبات السريعة، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والألياف يساعد على منع السرطان. النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر السرطان بأكثر من 10 في المائة.

  • Sommer Deutschland 2012

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    التعرض لكثير من الشمس يضر بصحة الإنسان. فالأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس تخترق الحمض النووي وتغيره. والنتيجة قد تكون سرطان الجلد. توجد دهانات واقية من أشعة الشمس. ولكن تغير لون الجلد يعني أنه قد تلقى الكثير من الإشعاع الشمسي.

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الطب الحديث قد يتسبب بالسرطان إذا زاد الإشعاع عن حده. فالأشعة السينية تسبب تغيرات وطفرات في الجينات الوراثية. التصوير الاعتيادي بالأشعة السينية أقل ضرراً من التصوير الطبقي المحوري. لذلك ينبغي الذهاب إلى التصوير الطبقي المحوري إذا وُجِدَت أسباب وجيهة لذلك فقط. أما التصوير بالرنين المغناطيسي فهو لا يؤذي.

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الالتهابات قد تسبب السرطان، مثلاً فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم. كما أن فيروسات التهاب الكبد من النوع B و C يمكن أن تسبب تغيّر خلايا الكبد. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (في الصورة) قد تستقر في المعدة وقد تكون سببا في الإصابة بسرطان المعدة. بإمكان الإنسان تطعيم نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. المضادات الحيوية تساعد في القضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

  • Philippinen Verhütung

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    صحيح أن حبوب منع الحمل تزيد نوعاً ما من خطر سرطان الثدي. ولكنها في الوقت نفسه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير. وعموما، حبوب منع الحمل تحمي بالتالي أكثر مما تضر، على الأقل فيما يتعلق بالسرطان.

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    ولكن حتى لو فعل الإنسان كل شيء بالشكل الصحيح فإنه لا يمكن أن يكتسب مناعة ضد السرطان. في نصف جميع حالات السرطان يكون تغير الجينات أو كبر السن هو السبب. أورام الدماغ بشكل خاص تنشأ من دون تدخل خارجي. ع.م


مختارات

التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

اكتشف باحثون أن تدخين علبة سجائر في المتوسط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل خلية سنوياً. وكل تحور مصدر محتمل لـ "أضرار جينية" قد تؤدي للإصابة بالسرطان. يشار إلى أن السرطان يحدث نتيجة تحور في الحمض النووي للخلية. (04.02.2014)  

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