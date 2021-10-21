بعد حجبه من تويتر وفيسبوك..ترامب يطلق شبكة تواصل اجتماعي

سيطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي بعنوان (تروث سوشيال) والتي قال إنها ستتحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل تويتر وفيسبوك التي منعته من التفاعل عبر منصاتها.

ووفقا لما جاء في بيان صحفي وزعته مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له وشركة ديجيتال وورلد أكويزشن، وهي شركة استحواذات خاصة، فإن الشبكة الجديدة ستنشئها شركة تشكلت بموجب الاندماج بين الشركتين.

مشاهدة الفيديو 01:46 وسائل التواصل الاجتماعي أقوى من ترامب

وقال ترامب في بيان مكتوب "نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل. هذا غير مقبول".

ومضى يقول "أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا. إن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع. إنني متحمس لأن أبدأ قريبا مشاركتكم أفكاري على منصة تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى".

وأكد ممثل لترامب أحجم عن ذكر اسمه لرويترز محتوى البيان الصحفي لمجموعة ترامب. كما نشرت ليز هارينغتون المتحدثة باسم ترامب نسخة من البيان على حسابها على تويتر.

وحسبما جاء في البيان فإن مجموعة ترامب وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة تُطرح للتداول هذا العام إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون.

ويعتزم "تروث سوشيال" الانطلاق بشكل تجريبي من خلال ضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يتبعه طرح على الصعيد الوطني في الربع الأول من عام 2022. ولدى الشركة الجديدة أيضا خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.

ا.ف/ و.ب (رويترز، أ.ف.ب)