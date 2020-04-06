بعد حادث "معهد الأورام" .. إجراءات جديدة في مصر تجاه كورونا

قررت وزارة الصحة المصرية الاثنين (السادس من أبريل/ نيسان 2020) اتخاذ إجراءات جديدة في المستشفيات لحماية الفرق الطبية والمرضى من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي إن الإجراءات تشمل تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى، قبل التوقيع في دفتر الحضور.

وشدد على وجوب التأكد من توافر جميع الأدوات الشخصية الوقائية واللازمة لتعامل الفرق الطبية من أطباء وتمريض مع اَي حالات اشتباه وإصابة مؤكدة، لافتاً إلى عدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية، وتخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية، وإبلاغ مدير المستشفى حول أي تجاوزات في عدم تطبيق تلك السياسة.

وكانت الدكتورة ريم عماد، مديرة المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بفيروس كورونا المستجد داخل المعهد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 من الطاقم الطبي، وهم 12 ممرضاً وثلاثة أطباء.

مشاهدة الفيديو 02:43 شارك كورونا في مصر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aNrJ تفشي كورونا في مصر وانتهاكات حقوق الانسان

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا حكومته الأحد إلى توسيع دائرة إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد بين طاقم العاملين والمرضى بالمعهد القومي للأورام، بالإضافة إلى المخالطين لهم على خلفية ظهور اصابات فيه.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، أن السيسي "وجه بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين".

وفي إطار ذلك، قررت جامعة القاهرة اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)