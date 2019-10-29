 بعد حادثة كربلاء .. مقتل متظاهرين في احتجاجات بغداد | أخبار | DW | 04.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد حادثة كربلاء .. مقتل متظاهرين في احتجاجات بغداد

بالأمس قتل ثلاثة متظاهرين حين حاول محتجون اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء حيث تزداد المشاعر المناوئة لإيران. اليوم واصل المتظاهرون حراكهم داخل العاصمة العراقية بغداد حيث أفادت مصادر إعلامية بمقتل عدد منهم.

Irak Bagdad gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

ذكرت مصادر إعلامية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بعد أن فتحت قوات الأمن العراقية النار في بغداد على المحتجين الذين واصل الآلاف منهم الاحتشاد في أكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية منذ عقود.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصورين العاملين لديها قوله إنه رأى مقتل رجل بالرصاص في حين نقل محتجون آخرون جثته عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين قرب جسر الأحرار في بغداد. كما كان المصور شاهداً على مقتل أربعة أشخاص آخرين على الأقل، حسب رويترز.

مختارات

في غضون ذلك ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شهود عيان أفادوا بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين عندما فتحت قوات الأمن العراقي النار وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على متظاهرين توجهوا إلى شارع الرشيد وجسر الأحرار والصالحية وسط بغداد.

ونشرت القوات العراقية قوات إضافية من مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الأمنية لحصر تدفق المتظاهرين ومنعهم من الوصول لمبنى مجلس الوزراء. وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قد أعلن أن قوات حفظ النظام تمكنت من تفريق محتجين في منطقة الصالحية وسط بغداد.

وكانت مصادر أمنية وطبية ذكرت أن ثلاثة محتجين قتلوا في ساعة متأخرة من مساء أمس عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء. وتعد واقعة كربلاء أحدث مؤشر على الغضب من إيران الذي ظهر في الاحتجاجات. وتجمع محتجون أمام القنصلية وحرقوا إطارات السيارات ورددوا "إيران بره بره وكربلاء حرة حرة".

ويعتبر المتظاهرون إيران القوة الرئيسية خلف الأحزاب السياسية الشيعية التي هيمنت على السلطة في العراق منذ 2003. وينم انتشار المشاعر المعادية لإيران في قلب المعاقل الشيعية عن استياء واسع من تدخل طهران في الشأن الداخلي العراقي.

ويشار إلى أن ما يزيد على 250 عراقياً قتلوا في مظاهرات منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية.

أ.ح/ ي.أ (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:59

العراق: المظاهرات تتجدد وعدد القتلى يتزايد

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العراق: المظاهرات تتجدد وعدد القتلى يتزايد  

مواضيع ذات صلة

كربلاء تعيش ليلا داميا، وبغداد تكسر حظر التجول.. الغضب العراقي إلى أين؟ 29.10.2019

لم تفلح قرارات الحكومة العراقية العاجلة في تهدئة غضب الشارع العراقي الذي وقف أمام دبابات الجيش، رغم حظر التجول. رقعة الاحتجاجات امتدت من بغداد الى جنوب العراق.

Irak l Proteste in Baghdad

مقتل محتج وجرح العشرات في أضخم احتجاجات تشهدها بغداد 02.11.2019

تشهد العاصمة العراقية بغداد أضخم الاحتجاجات منذ سقوط نظام صدام في عام 2003، حيث قتلت قوات الأمن محتجاً واحداً على الأقل وجرحت أكثر من 90 آخرين، وفق مصادر طبية وأمنية.

Irak Proteste in Bagdad

العراق ـ الاحتجاجات تستعيد زخمها وترفع سقف مطالبها 30.10.2019

بعد تراجع مؤقت تدفق آلاف المحتجين مجددا إلى وسط بغداد للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية. مطالب المحتجين لم تعد تقتصر على تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، بل أرتفع سقفها إلى ما هو أبعد من ذلك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  