 بعد ثلاثة عقود من ستارت 2 .. آفاق قاتمة للحد من التسلح! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.01.2023

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سياسة واقتصاد

بعد ثلاثة عقود من ستارت 2 .. آفاق قاتمة للحد من التسلح!

في مثل هذا اليوم وقبل ثلاثة عقود، وقعت روسيا والولايات المتحدة على اتفاقية ستارت 2 لخفض الأسلحة النووية والحد من التسلح. لكن حرب أوكرانيا قلبت الأمور رأسا على عقب، فما هو مصير هذه الاتفاقية ومصير الحد من التسلح النووي؟

الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي بويس يلتسين في حفلة عشاء في موسكو 02.01.1993

بعد التوقيع على اتفاقية ستارت 2 تبادلا الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي بويس يلتسين الأنخاب احتفالا بتوديع مرحلة التسلح النووي.

عندما وقع الرئيسان الروسي بوريس يلتسين والأمريكي جورج بوش الأب في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 1993 على اتفاقية ستارت 2 لخفض الأسلحة النووية والحد من التسلح، تبادلا النخب معبرين عن سعادتهما. فبعد أعوام قليلة من نهاية الحرب الباردة أظهر الرئيسان من خلال هذه الاتفاقية عن إرادة قوية لتوديع مرحلة التسلح النووي.

مختارات

لكن بعد ثلاثين عاما من الاتفاقية هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا دون أي مبرر ممارسا الإرهاب ضد المدنيين. والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تدعم أوكرانيا بالسلاح. ووصف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نظيره الروسي بأنه "جزار" و"مجرم حرب". في حين هدد بوتين باستخدام الأسلحة النووية.

هكذا هو الوضع والعلاقة بين القوتين النوويتين الكبيرتين اليومبعد ثلاثين عاما من التوقيع على اتفاقية ستارت 2.

ندم أوكراني شديد

ستارت START هي اختصار لعبارة "Strategic Arms Reduction Treaty" أي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، وهذا يعني الصواريخ البعيدة المدى التي تستطيع حمل رؤوس نووية. وتنص المعاهدة على تعطيل كل الصواريخ الأرضية البالستية العابرة للقارات برؤوس حربية متعددة.

كما تم الاتفاق على تفكيك الرؤوس النووية الاستراتيجية وخفضها حتى عام 2003 إلى ما بين 3000 و3500 رأس نووي لكل بلد.

الباحث السياسي بجامعة هاله في شرقي ألمانيا، يوهانس فارفيك، وصف معاهدة ستارت 2 في حواره مع DW بأنها "الفترة المزدهرة للحد من التسلح بعد انتهاء الصراع بين الشرق والغرب. ستارت جاءت نتيجة لتحسن العلاقات السياسية بين القوتين العظميين، كما كانت محركا لبناء المزيد من إجراءات الثقة بينهما".

معاهدة ستارت1 تم طرحها في زمن الحرب الباردة في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وفي عام 1991 قبل انهيار الاتحاد السوفياتي بخمسة أشهر وقع عليها خلف ريغان الرئيس جورج بوش ونظيره السوفياتي ميخائيل غورتاتشوف. وفي نهاية عام 1994 دخلت ستارت1 حيز التنفيذ.

والجدير بالذكر أنه في البروتوكول الإضافي الملحق بالمعاهدة التزمت كل من بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا بالتخلي عن كل أسلحتها النووية من الزمن السوفياتي، وهو ما تندم عليه القيادة الأوكرانية اليوم بشدة.

آثار الدمار بعد قصف صاروخي في منطقة زابوريجيا 09.10.2022

حرب كيف قلبت الآمور رأسا على عقب وجعلت القيادة الأوكرانية اليوم تندم على التخلي عن ترسانتها النووية من الحقبة السوفياتية

دخول ستارت 2 حيز التنفيذ

على عكس معاهدة ستارت 1، لم تدخل ستارت 2 حيز التنفيذ أبدا! حيث عاد التوتر إلى العلاقة بين موسكو وواشنطن على خلفية تدخل الولايات المتحدة العسكري في كوسوفو والعراق وتوسع حلف الناتو شرقا. واشترطت موسكو الحفاظ على معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي لعام 1972 لكي تصدق على ستارت 2. 

"عندما خرجت الولايات المتحدة من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي، ماتت معاهدة ستارت 2 أيضا" يقول هنينغ هوف، الباحث في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية. والمحادثات التي كانت تجري بشأن ستارت 3 قد توقفت.

لكن بقي هناك اهتمام في موسكو وواشنطن بالحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية. حيث جاءت اتفاقية موسكو لعام 2002 التي نصت على خفض الرؤوس النووية الحربية للجانبين إلى ما بين 1700 و2200 رأس نووي. "لكنها لا تزال أكثر مما يكفي لتدمير الكرة الأرضية" يقول هوف.

وفي النهاية أبصرت معاهدة ستارت الجديدة النور، ودخلت حيز التنفيذ في شباط/ فبراير 2011 ولا تزال سارية حتى اليوم رسميا.

وتلزم هذه المعاهدة الولايات المتحدة وروسيا بخفض الرؤوس النووية لديها إلى 1550 رأس كحد أقصى وخفض أنظمة الحمل والإطلاق مثل الصواريخ البالستية العابرة للقارات والغواصات التي تطلق الصواريخ والقاذفات إلى 800.

وللتحقق من ذلك يجب أن يسمح كل بلد بدخول مراقبين من البلد الآخر. والتمديد الأخير لهذه الاتفاقية تم التوقيع عليه من قبل الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين عام 2021 لمدة خمسة أعوام أي حتى عام 2026.

مدينة جنيف السويسرية احتضنت قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في 16 يناير 2021.

مدينة جنيف السويسرية احتضنت قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في 16 يناير 2021.

معاهدة ستارت الجديدة سارية رغم حرب أوكرانيا!

من الحيث المبدأ لم تغير حرب أوكرانيا شيئا فيما يتعلق بمعاهدة ستارت الجديدة، وصحيح أن روسيا أوقفت مراقبة ترسانتها النووية في آب/ أغسطس 2022 "مؤقتا"، لكن رسميا ليس بسبب الحرب، وإنما بسبب العقوبات المفروضة على طائراتها حيث لا يستطيع مراقبوها السفر جوا إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت موسكو حينها بيانا أي بعد نحو ستة أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، جاء فيه "سيبقى الالتزام ببنود المعاهدة قائما، ويعرف المرء "دورها الفريد" و"يقدرها (المعاهدة) بشكل كبير كأداة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي".

وستارت الجديدة هي المعاهدة الوحيدة الباقية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تخلى عام 2019 عن الحظر المفروض على الصواريخ الأرضية المتوسطة المدى وألغى عام 2020 اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح برحلات الاستطلاع المتبادلة كإجراء لبناء الثقة بين الطرفين.

الحرب في أوكرانيا .. هل يقف العالم على أعتاب استخدام الأسلحة النووية؟

آفاق قاتمة

أين يقف العالم اليوم فيما يتعلق بالحد من التسلح النووي؟ التقرير السنوي الأخير لمعهد دراسات السلام في ستوكهولم "سيبري" الذي صدر بداية العام الماضي 2022 أي قبل اندلاع حرب أوكرانيا بفترة وجيزة، جاء فيه أن هناك "دلائل واضحة" على أن خفض ترسانة الأسلحة النووية حول العالم منذ انتهاء الحرب الباردة قد "وصل إلى نهايته" و"كل القوى النووية تسعى إلى توسيع ترسانتها أو تحديثها (...) إنه توجه مقلق جدا".

وأصبح الأمر مثيرا للقلق أكثر منذ 24 فبراير/ شباط مع بدء غزو روسيا لأوكرانيا. ويرى الباحث السياسي هنينغ هوف أن "روسيا اليوم التي تخرق القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية وتكرر تهديداتها باستخدام الأسلحة النووية، ليست شريك محادثات يمكن أخذه على محمل الجد حين يتعلق الأمر بالحد من الأسلحة الاستراتيجية". 

وعلاوة على ذلك أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا أنه "فقط الدول النووية أو الدول المنضوية في حلف الناتو وتستفيد من المظلة النووية الأمريكية، يمكن أن تشعر بالأمان إلى حد ما".

وهناك الكثير مما يدل على أن الأسلحة النووية قد "منعت اندلاع حرب كبيرةبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا أو روسيا اليوم، وسيبقى الأمر كذلك".

وبالنسبة للباحث السياسي يوهانس فارفيك فإن "الحد من التسلح يبدو اليوم من بقايا الماضي". وبالإضافة إلى المواجهة بين موسكو وواشنطن يأتي تزايد التوتر مع الصين التي "لم تلتزم حتى اليوم بأي اتفاق فيما يتعلق بالتسلح النووي، باستثناء الحد من انتشار الأسلحة النووية".

ويقول فارفيك، إذا كان المرء يريد تحقيق شيء في هذا المجال، عليه أن يحسن الظروف لبدء نزع السلاح الاستراتيجي، ويضيف "لكن هذا لا يمكن إلا بتحسن العلاقات السياسية بين الثلاثي: واشنطن وبكين وموسكو، وهو أمر خيالي اليوم. يتعلق الأمر اليوم بالحد من الأضرار وليس بخطوة عظيمة".

كريستوف هاسلباخ/ ع.ج

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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