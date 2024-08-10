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عالم الرياضةمصر

بعد توقيفه بتهمة التحرش.. إطلاق سراح المصارع المصري "كيشو"

١٠ أغسطس ٢٠٢٤

أطلقت السلطات الفرنسية سراح المصارع المصري الأولمبي، الذي أوقف في باريس بتهمة الاعتداء الجنسي، مع وقف جميع الإجراءات ضده "لعدم كفاية الأدلة". والأولمبية المصرية تعلن التحقيق مع "كيشو" في تهم أخرى!

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المصارع الفائز بالميدالية البرونزية في طوكيو محمد إبراهيم السيد كيشو خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 (أرشيف)
المصارع الفائز بالميدالية البرونزية في طوكيو محمد إبراهيم السيد كيشو خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 (أرشيف)صورة من: JACK GUEZ/AFP

قال مثلو الادعاء الفرنسي في بيان اليوم السبت (10 أغسطس/آب 2024) إن أمر احتجاز الشرطة للمصارع الأولمبي البالغ من العمر 26 عامًا من مصر، والذي لم يتم ذكر اسمه، "تم رفعه وإنهاء جميع الإجراءات (ضده) دون مزيد من الإجراءات لأن الجريمة ليست خطيرة بما فيه الكفاية".

وقال الادعاء الفرنسي رداً على طلب لوكالة فرانس برس "نؤكّد رفع التوقيف الاحتياطي اليوم، وكذلك حفظ التحقيق دون متابعته لعدم كفاية الأدلة".

من جانبه نفى المصارع محمد إبراهيم السيد كيشو، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية تحرشه بالفتاة الفرنسية، أو أنه كان في حالة سكر. وقال "الفتاة الفرنسية تحدثت معي باللغة الفرنسية وأنا لا أعرف اللغة الفرنسية، وتدخل صديق لي للترجمة وحدثت مشادة، ومع تواجد الشرطة قالت للشرطة بأنني تحرشت بها". وأكد أن بعد تفريغ الكاميرات "بحضور المحامية والسفير المصري وبعد مشاهدة الفيديوهات تم إثبات موقفي وخرجت ولم يتم رحيلي من فرنسا، أنا متواجد بشكل طبيعي وسأسافر إلى مصر في موعدي المحدد".

وتم  القبض على  كيشو ، الفائز بالميدالية البرونزية في طوكيو، في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة بعد اتهامه بملامسة امرأة من الخلف خارج مقهى في باريس.

تحويل مسار التحقيقات إلى تهم أخرى

من جانبها أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية براءة المصارع محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، والإفراج عنه من جانب الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت التهمة عليه.

وقالت اللجنة عبر مركزها الإعلامي، اليوم السبت، إنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة صاحبة الدعوى.

وأضافت أن اللاعب توجه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة مساء اليوم السبت.

وأوضحت الأولمبية المصرية أنه سيتم تحويل مسار التحقيقات من الاتهام الذي تعرض له بالتحرش، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة وعدم الالتزام بموعد عودته للقرية الأولمبية.

وكانت الأولمبية المصرية قد قالت أمس في بيان إن اللاعب غادر بإذن من رئيس الوفد "لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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