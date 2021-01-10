بعد توقف لعام.. عودة الاحتفال بمهرجان بيتهوفن في ألمانيا بحفلات مرتقبة

ما السر وراء استمرار شهرة بيتهوفن حول العالم بعد مرور 194 عاما على وفاته؟… هو سؤال من السهل الإجابة عليه من وجهة نظر المديرة الفنية لمهرجان بيتهوفن هذا العام نيكي فاغنر.

وفي حوار مع موقع دويتشه فيله DW، ترى فاغنر أن سبب خلود اسم بيتهوفن هو ببساطة ”التزامه نحو الإنسانية"، على حد تعبيرها. وتقول فاغنر: ”بيتهوفن ليس موسيقي نرجسي أو مؤلف يعمل من برج عاجي. هو يقول أنا ولكنه يشير إلى نحن".

وللموسيقار، المولود وسط أجواء متواضعة بمدينة بون، رسالة لم تفقد أهميتها في مواجهة الأزمات الحالية بعالمنا، وآخرها الوضع في أفغانستان. وتشرح فاغنر أنه في مواجهة ”الديكتاتورية والاضطهاد والتراجع عن إنجازات الحضارة"، على حد قولها، ”يمثل بيتهوفن أفكار الحرية والمساواة والإخاء".

المديرة الفنية لمهرجان بيتهوفن، نيكي فاغنير

وفي عام 2020، اضطر المسؤولون إلى إلغاء موسمي الربيع والخريف من مهرجان بيتهوفن بسبب القيود التي تم فرضها لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وكان من المفترض أن يكون الاحتفال العام الماضي مميزا لموافقتهالذكرى رقم 250 علي ميلاد الموسيقار الراحل.ولكن بفضل جمعية يوبيل بيتهوفن BTHVN2020 سيقام عدد من الفعاليات الفنية هذا العام.

ومن الواضح أن الشعار الأصلي للمهرجان، ”البعث، نعم البعث"، يعد الأنسب للحدث حيث يعود مهرجان بيتهوفن من جديد بـ 54 حفل موسيقي في الفترة ما بين 20 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

وتمثل تسع سيمفونيات، تعتبر كل منها علامة في الموسيقى الأوربية، المحور الأساسيلإرث بيتهوفن الفني الذي ستقوم خمس فرق عالمية بتقديمه خلال الافتتاح. كما ستقدم أوركسترا "لو كونسيرت ديس ناسيونس" بقيادة الموسيقار الكبير يوردي سافال، في الافتتاح أيضا، توزيعها الخاص للسيمفونية التاسعة.

وهذا العام، تقوم دويتشه فيله DW بتقديم حفل افتتاح المهرجان كحدث خيري لجمع تبرعات للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها المنطقة المحيطة ببون الأسابيع الماضية.

تمثال لبيتهوفن بمدينة بون مرتديا قناع بعد جائحة كورونا.

ويستمر مهرجان بيتهوفن، بالتعاون أيضا مع دويتشه فيله DW، في تقديم برنامجه الناجح خلال الأعوام الماضية، ”مشروع الحرم الجامعي". ففي عام 2021، يحتفل المشروع الشبابي بمرور 20 عام على تأسيسه ويدعو صغار الموسيقين في أوروبا لمدينة بون من أجل تأسيس برنامج جديد بالتعاون مع أفراد الأوركسترا الألمانية الاتحادية للشباب. ويقدم الشباب تجربة موسيقية جديدة، بقيادة قائد الأوركسترا يوهانس كاليتسكيه، حيث سيجلس العازفون في مجموعات حول الجمهور.

وستقوم دويتشه فيله DW وشركائها ببث العديد من الحفلات الموسيقية عبر الراديو، كما سيتم البث على الإنترنت من خلال قناة دويتشه فيله كلاسيكال DW Classical على موقع يوتيوب.

أنستيشيا بوتسكو/ د.ب.