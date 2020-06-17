 بعد توقف بسبب كورونا.. عودة دوري الأبطال والدوري الأوروبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.06.2020

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رياضة

بعد توقف بسبب كورونا.. عودة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسم مسار استكمال موسمه الذي عكره كورونا، بقرار استئناف مسابقته الأبرز، دوري الأبطال، بنظام بطولة مصغرة تستضيفها لشبونة. كما ستكتمل مسابقة الدوري الأوروبي بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر استئناف بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي بنظام البطولات المجمعة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر استئناف بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي بنظام البطولات المجمعة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020) أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتبارا من 12 أغسطس/ آب المقبل.

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وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتبارا من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس/ آب.

وستلعب آخر أربع مباريات من دور 16، حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي، يومي السابع والثامن من أغسطس آب في نفس الملاعب المحددة سابقا أو في البرتغال.
وتأهل باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيغ بالفعل إلى دور الثمانية. وقال الكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إنه يتوقع إقامة المباريات بدون جماهير رغم وجود فرصة صغيرة في تغيير ذلك.

ويقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 من أغسطس/ آب، ونصف النهائي في 18 و19، والمباراة النهائية في الـ23 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد القاري أن مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية لدوري الأبطال، ستقام على الملعبين الخاصين لناديي ببنفيكا وسبورتينغ. وفي حال استكمال الدور ثمن النهائي في البرتغال، يتوقع استخدام ملعب في بورتو والملعب الخاص بغيمارايش.

وكانت المباراة النهائية مقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 30 أيار/ مايو الماضي.لكن يويفا أكد أن المدينة التركية ستستضيف نهائي المسابقة لموسم 2020-2021، على أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي 2022 بعدما كان من المقرر ان تستضيف نهائي الموسم المقبل.

استكمال الدوري الأوروبي في غرب ألمانيا

وستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن تقع كلها بغرب ألمانيا، وهي دوسلدورف، دويسبورغ، غيلزنكيرشن ثم كولونيا، التي تقام بها المباراة النهائية للبطولة في 21 أغسطس/ آب، بدلا من مدينة غدانسك البولندية.

ملعب نادي كولونيا الألماني يستضيف المباراة النهائية للدوري الأوروبي أوروبا ليغ في 21 آب/ أغسطس 2020

ملعب نادي كولونيا الألماني يستضيف المباراة النهائية للدوري الأوروبي أوروبا ليغ في 21 آب/ أغسطس 2020

وتتبقى 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" موزعة كالآتي: مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب.  ويستكمل هذا الدور في الخامس والسادس من آب/ أغسطس، على أن يقام ربع النهائي في 10 و11 منه، ونصف النهائي في 16 و17 منه، والنهائي في 21 منه.
 ووافق يويفا على البنود الأساسية للبروتوكول الصحي الذي سيعتمد لاستكمال المنافسات على أن توضع اللمسات الأخيرة للإجراءات خلال الأسابيع المقبلة. وفي الظروف الراهنة، سيؤدي جمع الفرق في مكان واحد الى الحد من التنقلات والسفر بالنسبة الى الفرق. 

 ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

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  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

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  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

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  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

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  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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