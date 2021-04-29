بعد توترات أيام ترامب... ميركل في ضيافة بايدن الشهر المقبل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة (11 يونيو/ حزيران) إن الرئيس جو بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل في واشنطن في 15 يوليو/ تموز للتأكيد على "العلاقات الثنائية العميقة"بين البلدين.

وتم الإعلان عن الزيارة في اليوم الأول لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إنكلترا. واستقبل بايدن حتى الآن شخصيا زعيمين أجنبيين فقط هما رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وقالت ساكي إن بايدن وميركل "سيناقشان التزامهما بالتعاون الوثيق بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بعدد من التحديات المشتركة مثل وضع حد لجائحة كوفيد-19 ومواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي بناء على قيمنا الديمقراطية المشتركة".

وخيّم التوتر على علاقة ميركل، التي ستغادر المستشارية بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر، بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انتقد مرارا مساهمة ألمانيا التي اعتبرها ضئيلة جدا في ميزانية حلف شمال الأطلسي. وأعلن في تموز/يوليو، من دون التشاور مع برلين، إعادة نشر 12 ألف جندي أمريكي متواجدين في ألمانيا. وتراجع بايدن عن هذه الخطوة لدى وصوله إلى السلطة مطلع العام الجاري.

وتسببت أزمة أخرى متعلقة باستكمال خط أنابيب نورد ستريم2 الذي يتكلف 11 مليار دولار لنقل الغاز الروسي لأوروبا في توتر العلاقات. ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي العقوبات على الشركة التي تنفذ خط الأنابيب، وهي شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة، مما منح برلين وواشنطن ثلاثة أشهر أخرى لحل الخلاف.

ع.أ.ج/ خ.س (رويترز، د ب ا، أ ف ب)